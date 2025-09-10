Μητσοτάκης: Δικαίωση των προσπαθειών της κυβέρνησης η επιστροφή του Final 4 στην Αθήνα
Μέσω ανάρτησης στα social media ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναφέρεται στη μεγάλη επιτυχία της κυβέρνησης να διεξαχθεί στην Αθήνα και, ειδικότερα στο ΟΑΚΑ, το Final 4, έπειτα από 19 χρόνια.
Ο πρωθυπουργός κρατώντας μια μπάλα του μπάσκετ αναφέρει: «Μετά τη μεγάλη πρόκριση της εθνικής μας στα ημιτελικα του Eurobasket σήμερα είχαμε ένα ακόμα πολύ καλό νέο για το ελληνικό μπάσκετ.
»Μετά από 19 χρόνια το final 4 επιστρέφει στην Αθήνα, στο ΟΑΚΑ.
»Είναι μια δικαίωση των προσπαθειών της κυβέρνησής μας να φέρει στην πατρίδα μας μεγάλες αθλητικές διοργανώσεις. Με την ελπίδα φυσικά να δούμε και τις δύο ελληνικές ομάδες στο Final 4 και γιατί όχι και στον τελικό».
