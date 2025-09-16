Νίκος Χαρδαλιάς από Ελληνικό - Αργυρούπολη: «Δίνουμε οριστικό τέλος στις αναβολές»

Τον Δήμο Ελληνικού – Αργυρούπολης επισκέφθηκε ο Περιφερειάρχης Νίκος Χαρδαλιάς, στο πλαίσιο των περιοδειών που πραγματοποιεί και στους 66 Δήμους της Αττικής, όπου είχε συνάντηση εργασίας με τον Δήμαρχο Γιάννη Κωνσταντάτο.

Στο επίκεντρο της συζήτησης βρέθηκαν έργα συνολικού προϋπολογισμού 7 εκατ. ευρώ, που εκτελούνται ή προγραμματίζονται στην περιοχή – στο πλαίσιο του ολιστικού στρατηγικού σχεδιασμού για την υλοποίηση 281 μεγάλων έργων υποδομής τα επόμενα χρόνια – με στόχο τη βελτίωση των όρων καθημερινής ζωής των κατοίκων, την ενίσχυση της οδικής ασφάλειας, την κοινωνική συνοχή και την ενεργειακή αναβάθμιση δημόσιων κτηρίων:

1. Ανάπλαση Οικογενειακού Πάρκου «208»

Ένα από τα πιο σημαντικά έργα που επιτελούνται στην περιοχή, με προϋπολογισμό 2,07 εκατ. ευρώ από ίδιους πόρους της Περιφέρειας Αττικής, αφορά στην ανάπλαση του δημοτικού πάρκου που βρίσκεται στο παλαιό τέρμα της λεωφορειακής γραμμής 208.

Στο πλαίσιο των εργασιών θα τοποθετηθεί νέος εξοπλισμός, υπαίθρια όργανα άσκησης, χλοοτάπητας, παιδική χαρά, «έξυπνα» καθιστικά και φωτιστικά μέσα, καθώς και σύγχρονο σύστημα άρδευσης.

2. Ανάπλαση Μαρίνειου Μορφωτικού Κέντρου

Πρόκειται για τη λειτουργική αναβάθμιση του περιβάλλοντος χώρου σε ένα τοπόσημο πολιτισμού και εκπαίδευσης του Δήμου Ελληνικού – Αργυρούπολης, με συνολική δαπάνη 1,36 εκατ. ευρώ από ιδίους πόρους της Περιφέρειας Αττικής.

Το έργο αφορά στην προμήθεια εξοπλισμού, φυτικού υλικού και αρδευτικού συστήματος. Ειδικότερα, θα γίνει εκτεταμένη πρόσθετη φύτευση και αξιοποίηση του υπάρχοντος πρασίνου, ενώ θα διαμορφωθούν διαδρομές περιπάτου και χώροι ανάπαυσης, με την τοποθέτηση σύγχρονου αστικού εξοπλισμού και τη χρήση υλικών φιλικών προς το περιβάλλον. Παράλληλα, θα τηρηθούν όλες οι προδιαγραφές για την απρόσκοπτη προσβασιμότητα του χώρου από κατοίκους και επισκέπτες.

3. Βελτίωση χώρων πεζών και ηλεκτροφωτισμού στη Λ. Αργυρουπόλεως

Το έργο, προϋπολογισμού 2,12 εκατ. ευρώ από ίδιους πόρους της Περιφέρειας Αττικής, υλοποιείται στο πλαίσιο της σχετικής προγραμματικής σύμβασης με τον Δήμο και αφορά σε εκτεταμένες παρεμβάσεις επί της Λ. Αργυρουπόλεως σε συνολικό μήκος 3 χλμ.

Στο πλαίσιο της παρέμβασης θα δημιουργηθούν ζώνες πρασίνου, ενώ θα αναδιαμορφωθούν οι χώροι τοποθέτησης κάδων απορριμμάτων. Ιδιαίτερη μέριμνα λαμβάνεται για την εξασφάλιση της προσβασιμότητας από άτομα μειωμένης όρασης και κινητικότητας, καθώς θα εγκατασταθούν «οδηγοί» τυφλών και ράμπες για την άρση των υψομετρικών διαφορών.

4. Ανέγερση κτηρίου Β΄ΚΑΠΗ Δήμου Ελληνικού – Αργυρούπολης

Η προτεινόμενη πράξη του Δήμου αφορά την κατασκευή νέου διώροφου κτιρίου για το Β’ ΚΑΠΗ, που σχεδιάζεται να ανεγερθεί στη συνοικία της Αγίας Παρασκευής Ελληνικού, σε δημοτικό οικόπεδο έκτασης 198 τ.μ. Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε 1 εκατ. ευρώ και η σχετική πρόταση βρίσκεται υπό αξιολόγηση στο ΠΕΠ Αττικής.

5. Ενεργειακές Παρεμβάσεις

Παράλληλα, στη διάρκεια της συνάντησης συζητήθηκε η ολοκλήρωση δύο έργων ενεργειακής αναβάθμισης - στο κτήριο του Δημαρχείου στην Αργυρούπολη, καθώς και στο 1ο Δημοτικό Σχολείο Ελληνικού - με χρηματοδότηση ύψους 398.740 ευρώ από την Περιφέρεια Αττικής.

Αμέσως μετά τη σύσκεψη εργασίας που πραγματοποιήθηκε στο Δημαρχείο της πόλης, ο Περιφερειάρχης Νίκος Χαρδαλιάς συνοδευόμενος από τον Δήμαρχο Γιάννη Κωνσταντάτο και υπηρεσιακά στελέχη του Δήμου, πραγματοποίησε αυτοψία στους χώρους που θα υλοποιηθούν τα έργα ανάπλασης στο Πάρκο 208 και το Μαρίνειο Μορφωτικό Κέντρο, καθώς και σε σημεία της Λ. Αργυρουπόλεως, όπου εκτελούνται παρεμβάσεις.

«Η διοίκησή μας δίνει τέλος στις αναβολές και μετατρέπει τις εξαγγελίες σε απτά έργα. Ο Νότιος Τομέας της Αττικής δεν μπορεί να περιμένει άλλο· χρειάζεται άμεσα παρεμβάσεις που αναβαθμίζουν τις πόλεις, ενισχύουν την καθημερινότητα και ανοίγουν νέους ορίζοντες για τις επόμενες γενιές. Αυτό είναι το όραμά μας και το κάνουμε πράξη με αποφασιστικότητα» δήλωσε ο Περιφερειάρχης Αττικής, ο οποίος ευχαρίστησε τον Δήμαρχο για την άψογη συνεργασία.

«Σήμερα, με τον Δήμαρχο και τους συνεργάτες του, βρεθήκαμε στα σημεία όπου προχωρούν έργα-τομές: η ανάπλαση του Οικογενειακού Πάρκου 208, το Μαρίνειο Μορφωτικό Κέντρο και η ευρύτερη περιοχή του νέου ποδηλατόδρομου, η Λ. Αργυρουπόλεως, το νέο ΚΑΠΗ – μέρος όσων έχουμε υποσχεθεί να παραδώσουμε μέχρι το τέλος της τρέχουσας θητείας μας στο πλαίσιο του ολιστικού προγράμματος των 280+1 έργων» επεσήμανε χαρακτηριστικά ο κ. Χαρδαλιάς και πρόσθεσε: «Δεν μιλάμε για υποσχέσεις, αλλά για έργα που εξελίσσονται τώρα και θα αλλάξουν την πόλη. Μαζί προχωράμε χωρίς καθυστέρηση, με στόχο μια Νότια Αθήνα πρότυπο ανάπτυξης, λειτουργικότητας και ποιότητας ζωής».

Από πλευράς του, ο Δήμαρχος Ελληνικού – Αργυρούπολης Γιάννης Κωνσταντάτος ευχαρίστησε τον Περιφερειάρχη για την υλοποίηση έργων που έχει ανάγκη η περιοχή. Ο κ. Κωνσταντάτος έκανε ιδιαίτερη μνεία στην πολύχρονη πορεία του κ. Χαρδαλιά και στους δύο βαθμούς αυτοδιοίκησης, καθώς όπως επεσήμανε «για εμάς, ο Νίκος Χαρδαλιάς θα είναι πάντα πρώτα Δήμαρχος και μετά Περιφερειάρχης – και αυτή η διττή ιδιότητα τον κάνει να κατανοεί ακόμη περισσότερο τις ανάγκες των τοπικών κοινωνιών. Είμαστε βέβαιοι ότι με συνέργειες, σκληρή δουλειά και κοινό όραμα θα πετύχουμε το καλύτερο για την πόλη μας και τους ανθρώπους της».

Τον Περιφερειάρχη συνόδευσαν κατά την επίσκεψή του στον Δήμο Ελληνικού - Αργυρούπολης η Αντιπεριφερειάρχης Νότιου Τομέα Τζίνα Αδαμοπούλου και η Ειδική Γραμματέας της Περιφέρειας Αττικής Έλενα Ράπτη.

