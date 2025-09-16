Άκης Σκέρτσος: «H χώρα δεν είναι ξέφραγο αμπέλι»

Ο υπουργός Επικρατείας Άκης Σκέρτσος μίλησε για την κατάσταση στην οικονομία, τα μέτρα που ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός στην ΔΕΘ, ενώ παράλληλα άσκησε έντονη κριτική στην αντιπολίτευση.

Μιλώντας στην ΕΡΤ υπογράμμισε την ανάγκη «ρεαλισμού και υπευθυνότητας» για να συνεχίσει η χώρα σε πορεία σταθερότητας.

Αναφερόμενος στις εξαγγελίες του Νίκου Ανδρουλάκη στη Θεσσαλονίκη, ο Άκης Σκέρτσος έκανε λόγο για «ασάφειες, ψέματα και μισές αλήθειες». Όπως τόνισε, οι προτάσεις του ΠΑΣΟΚ κοστολογούνται σε 4 δισ. ευρώ, τη στιγμή που ο διαθέσιμος δημοσιονομικός χώρος είναι μόλις 1,7 δισ. ευρώ. «Δεν μας απάντησε από πού θα βρεθούν τα χρήματα», επεσήμανε.Επιπλέον, χαρακτήρισε «πολιτικό fake news» τον ισχυρισμό ότι η μείωση ΦΠΑ ζητείται από την Ε.Ε., σημειώνοντας ότι η κυβέρνηση επιλέγει παρεμβάσεις με πραγματικό αντίκτυπο και όχι μέτρα που, όπως είπε, «γεμίζουν τις τσέπες των μεσαζόντων».

Άκης Σκέρτος για οικονομία και φορολογία

Ο υπουργός Επικρατείας υπενθύμισε ότι από το 2019 ως σήμερα έχουν μειωθεί συνολικά 83 φόροι, εκ των οποίων οι 25 έμμεσοι. Ανάμεσα σε αυτές τις παρεμβάσεις ανέφερε: μείωση ΕΝΦΙΑ κατά 35%, φόρου επιχειρήσεων στο 22% και κατάργηση της εισφοράς αλληλεγγύης.

Την ίδια ώρα στάθηκε στην αύξηση του κατώτατου μισθού κατά 35,5% και του μέσου μισθού κατά 28%, σημειώνοντας ότι σε συνδυασμό με τις μειώσεις φόρων ενισχύθηκε το διαθέσιμο εισόδημα. «Η Ελλάδα έχει τον μεγαλύτερο ρυθμό ανάπτυξης επενδύσεων στην Ευρώπη», είπε, προσθέτοντας τη δημιουργία 500.000 νέων θέσεων εργασίας.

Παραδέχθηκε ότι η ακρίβεια αποτελεί σημαντικό πρόβλημα για τα νοικοκυριά, αλλά υπενθύμισε ότι «ο δείκτης τιμών καταναλωτή στην Ελλάδα έχει αυξηθεί σωρευτικά 21% στην τελευταία εξαετία, έναντι 26,5% στην Ευρώπη».

Ο Άκης Σκέρτσος καταλόγισε στην αντιπολίτευση «εχθροπάθεια και τοξικότητα», ζητώντας περισσότερη υπευθυνότητα και συνεννόηση, ιδίως στο ζήτημα της συνταγματικής αναθεώρησης. Για την επόμενη εκλογική αναμέτρηση επισήμανε ότι η χώρα χρειάζεται «ισχυρές, μονοκομματικές κυβερνήσεις» που μπορούν να παίρνουν αποφάσεις με ταχύτητα. «Παλεύουμε για αυτοδυναμία», είπε, διευκρινίζοντας πάντως πως η ΝΔ «θα σεβαστεί την κρίση των πολιτών».

Μεταναστευτικό και ΟΠΕΚΕΠΕ

Σχετικά με το μεταναστευτικό, δήλωσε πως η κατάσταση είναι «σε μεγάλο βαθμό ελεγχόμενη» χάρη σε έγκαιρα μέτρα, ξεκαθαρίζοντας όμως ότι «η χώρα δεν είναι ξέφραγο αμπέλι» και οφείλει να ορίζει «ποιους και πόσους μετανάστες έχει ανάγκη».

Για τον ΟΠΕΚΕΠΕ έκανε λόγο για «διαχρονικό σκάνδαλο» χωρίς κομματική ταυτότητα, διαβεβαιώνοντας ότι «κανείς δεν θα μείνει ατιμώρητος». Επισήμανε ότι η κυβέρνηση αναλαμβάνει την ευθύνη που της αναλογεί και προωθεί βαθιές διαρθρωτικές αλλαγές.

Καταλήγοντας τόνισε ότι η κυβέρνηση συνεχίζει «βήμα-βήμα» τη μείωση φόρων, την ενίσχυση των εισοδημάτων και την αντιμετώπιση της ακρίβειας. «Το είπαμε και το κάναμε, είναι το μότο του πρωθυπουργού», ανέφερε, υπογραμμίζοντας πως η λέξη-κλειδί για την κυβέρνηση παραμένει η «ευθύνη».

