Γιατί στην κυβέρνηση βλέπουν σχέδιο «κρυφών φόρων Ανδρουλάκη»

Στο Μέγαρο Μαξίμου έχουν περάσει στην αντεπίθεση και αποδομούν βήμα βήμα το οικονομικό πρόγραμμα που παρουσίασε ο Νίκος Ανδρουλάκης από την ΔΕΘ.

Αφήνουν μάλιστα να εννοηθεί ότι για να βρει τα χρήματα που υπόσχεται το ΠΑΣΟΚ μόνο ένας τρόπος υπάρχει: «Να έχει κρυφό σχέδιο νέων φόρων».

Παράλληλα, σημειώνουν πως όταν η αντιπολίτευση “ψέγει” την κυβέρνηση για τον 13ο μισθό στην ουσία ψέγει τους ευρωπαϊκούς κανόνες. «Όσα υποστηρίζουν, βρίσκονται εκτός ευρωπαϊκών κανόνων, άρα, είτε δεν τους έχουν διαβάσει, είτε ηθελημένα τους αγνοούν», θυμίζοντας το παράδειγμα της διακυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ:

«Όσοι πολιτικοί ήρθαν και υποσχέθηκαν στον κόσμο ότι θα λυθούν όλα τα προβλήματα των προϋπολογισμών κάθε σπιτιού με κάποια μαγική ενέργεια, «με ένα νόμο και ένα άρθρο», φόρτωσαν τον λογαριασμό στους πολίτες. Το “ένας νόμος κι ένα άρθρο” οδηγεί σε μνημόνια».

Ειδικά για τις εξαγγελίες Ανδρουλάκη στην κυβέρνηση τις τοποθετούν στο ίδιο κάδρο με το «λεφτά υπάρχουν» του Γιώργου Παπανδρέου. Η απάντηση της κυβέρνησης συνοψίζεται σε μια φράση: «Όταν το πρόγραμμα Θεσσαλονίκης, συνάντησε το "λεφτά υπάρχουν"».

Αυτά που προτείνει ο κ. Ανδρουλάκης, με συντηρητικούς υπολογισμούς φαίνεται, ότι είναι περίπου 4 δισ. ευρώ το χρόνο, επιπλέον των μέτρων που ανακοίνωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης και τα οποία το ΠΑΣΟΚ δεν θεωρεί αρνητικά, σημειώνουν στελέχη της κυβέρνησης και προσθέτουν:

«Άρα, εδώ συμβαίνουν δύο πράγματα: Είτε ο κ. Ανδρουλάκης είπε όσα είπε μόνο για να τα πει, είτε απέκρυψε άλλα μέτρα, με τα οποία θα χρηματοδοτήσει αυτά τα οποία εξήγγειλε, δηλαδή αυξήσεις φόρων».

Εξηγούν μάλιστα ότι «σύμφωνα με τους ευρωπαϊκούς κανόνες κάθε χρόνο μπορούμε να ξοδεύουμε συγκεκριμένα χρήματα, τα οποία για το 2026 ήταν 1,76 δισ. ευρώ - Αν πάμε από το 1,76 δισ. ευρώ στο 1,77 δισ. ευρώ πρέπει κάποιος να έρθει και να μας πει από πού θα καλύψει αυτή τη διαφορά και υπάρχει μόνο ένας μηχανισμός που λέγεται "φόροι"».

