Ο Μητσοτάκης θα επισκεφτεί την Πέμπτη τη Λήμνο

Το πρωί ο πρωθυπουργός θα επισκεφθεί την Ατσική, το οινοποιείο του Αγροτικού Συνεταιρισμού Λήμνου «Η Ένωση» και το Αρχαιολογικό Μουσείο Λήμνου.

Στις 12.00 ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα συναντηθεί με πολίτες στη Μύρινα.

Στη συνέχεια ο Πρωθυπουργός θα συναντηθεί με τον Περιφερειάρχη Βορείου Αιγαίου Κώστα Μουτζούρη και τη Δήμαρχο Λήμνου Ελεονώρα Γεώργα.