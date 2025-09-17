Ο Μητσοτάκης θα επισκεφτεί την Πέμπτη τη Λήμνο
Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης θα πραγματοποιήσει αύριο, Πέμπτη, επίσκεψη στη Λήμνο
Το πρωί ο πρωθυπουργός θα επισκεφθεί την Ατσική, το οινοποιείο του Αγροτικού Συνεταιρισμού Λήμνου «Η Ένωση» και το Αρχαιολογικό Μουσείο Λήμνου.
Στις 12.00 ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα συναντηθεί με πολίτες στη Μύρινα.
Στη συνέχεια ο Πρωθυπουργός θα συναντηθεί με τον Περιφερειάρχη Βορείου Αιγαίου Κώστα Μουτζούρη και τη Δήμαρχο Λήμνου Ελεονώρα Γεώργα.
