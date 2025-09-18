Κωστής Χατζηδάκης για μεταναστευτικό: «Οι ροές προς την Ελλάδα έχουν μειωθεί από όλες τις εισόδους»

Ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης σε συνέντευξή του το πρωί της Πέμπτης έθεσε ως προτεραιότητα της κυβέρνησης την προώθηση μεταρρυθμίσεων.

«Βασική δουλειά μας είναι να προωθούμε μεταρρυθμίσεις οι οποίες μόνο για το δεύτερο εξάμηνο είναι 25, τέσσερις κάθε μήνα και μία ανά εβδομάδα», ανέφερε χαρακτηριστικά στην ΕΡΤ.

Σχολιάζοντας τα ευρήματα των δημοσκοπήσεων σημείωσε: «Aν πάρουμε τοις μετρητοίς τις δημοσκοπήσεις, έχουμε μια επαναφορά των πραγμάτων εκεί που ήμασταν στο τέλος Ιουνίου. Ο ΟΠΕΚΕ έπληξε δημοσκοπικά και αφαίρεσε κομμάτι της ανάκαμψης, πριν γίνει η επαναφορά. Η ΝΔ προηγείται με σημαντική διαφορά έναντι άλλων κομμάτων που είναι προφανές ότι δεν μπορούν να βρουν την περπατησιά τους, πολιτικά και δημοσκοπικά. Ανεξάρτητα εμείς πρέπει να κάνουμε τη δουλειά μας και η βασική δουλειά μας είναι να προωθούμε μεταρρυθμίσεις».

Ο ίδιος υπογράμμισε ότι «αυτό είναι που δικαιώνει το έργο κάθε κυβέρνησης και που στο τέλος θα της επιτρέψει να πει αυτό που επαναλαμβάνει συχνά και ο πρωθυπουργός: Το είπαμε και το κάναμε».

Χατζηδάκης για μεταναστευτικό

Σε σύγκριση με το 2024, υποστήριξε για το μεταναστευτικό ότι οι ροές προς την Ελλάδα έχουν μειωθεί από όλες τις εισόδους, ακόμη και από τη Λιβύη, όπου υπήρξε άνοδος τον Ιούλιο αλλά στη συνέχεια αποκλιμάκωση. «Είναι βέβαιο ότι η αυστηρότητα τόσο σε επίπεδο επιτήρησης όσο και στη χορήγηση ασύλου επέδρασε θετικά», είπε, αναφέροντας ότι όλα τα συναρμόδια υπουργεία έχουν κινητοποιηθεί.

Ειδικότερα για την Κρήτη επισήμανε: «Σε συνεννόηση με τις αρχές της Κρήτης πρέπει να βρεθεί μια λύση αντί να μπαίνουν σε πολυχώρο χωρίς στοιχειώδη υποδομή. Καλό θα ήταν να υπάρχει κατάλληλη υποδομή χωρίς δυσμενή επίδραση στον ευρύτερο κοινωνικό ιστό. Ως Κρητικός το λέω: Καλύτερα να βρεθεί τρόπος διαχείρισης παρά να παριστάνεται ότι δεν υπάρχει το πρόβλημα. Όλοι επηρεάζονται όλοι, είμαστε Έλληνες και όλοι θέλουμε να βρούμε την καλύτερη δυνατή λύση».

Χατζηδάκης για ΕΛΣΤΑΤ και οικονομικά στοιχεία

Κληθείς να σχολιάσει δημοσιεύματα περί «μαγειρέματος» των στατιστικών στοιχείων ανάπτυξης, ο Κωστής Χατζηδάκης απάντησε: «Αυτό το οποίο έχει υποστηριχθεί είναι άστοχο και εθνικά επικίνδυνο. Εναπόκειται στην ΕΛΣΤΑΤ να απαντήσει, διότι, όπως ξέρετε, υπάρχει η αυτονομία της ΕΛΣΤΑΤ. Σε καμία περίπτωση πάντως δεν πρέπει να αφεθεί η ιδέα ότι τα στατιστικά στοιχεία της Ελλάδας δεν είναι σωστά, γιατί αυτό θα έχει επίδραση στην εθνική οικονομία».

Πρόσθεσε ότι υπάρχει ήδη δημόσια τοποθέτηση από τον διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος Γιάννη Στουρνάρα, «ο οποίος ξεκάθαρα βγήκε αισθανόμενος την ανάγκη να υπογραμμίσει ότι δεν υπάρχει κάποιο τέτοιο θέμα».

Κριτική στην αντιπολίτευση

«Είδα για μια ακόμη φορά εκπροσώπους ξένων funds, μεγάλων επενδυτικών ομίλων να δίνουν συγχαρητήρια στην κυβέρνηση στην Ελλάδα, για την πρόοδο που έχει γίνει, στην αύξηση των επενδύσεων, στην αύξηση των εξαγωγών, στη μείωση της ανεργίας, στη βελτίωση προφανώς του συνολικού οικονομικού κλίματος», είπε ο αντιπρόεδρος. Και πρόσθεσε: «Δεν έχουν συνωμοτήσει όλοι υπέρ της κυβέρνησης προκειμένου να παρουσιάζεται αυτή η εικόνα. Άλλο η αντιπολίτευση και άλλο αυτό».

Σημείωσε επίσης ότι η ΕΛΣΤΑΤ λειτουργεί «με πολύ αυστηρούς κανόνες από την περασμένη δεκαετία και σε απόλυτη συνεργασία με την Eurostat», καλώντας τα κόμματα να βάζουν όρια στην κριτική τους.

«Η ΝΔ ήταν και παραμένει ένα μεγάλο κόμμα. Πολλοί από τους ψηφοφόρους μας των τελευταίων εκλογών παλαιότερα ψήφιζαν ΠΑΣΟΚ. Δεν νομίζω ότι πρέπει να τους ενοχοποιήσουμε. Κάθε κόμμα επιζητά περαιτέρω ψηφοφόρους. Η Νέα Δημοκρατία παραμένει, μην το ξεχνάμε αυτό, αυτό που είχε σχεδιάσει από την αρχή και είχε οραματιστεί ο Κωνσταντίνος Καραμανλής. Ένα κόμμα που ξεκινάει από τη δημοκρατική Δεξιά και φτάνει μέχρι την Κεντροαριστερά», δήλωσε ο κ. Χατζηδάκης.

Σε ό,τι αφορά την ευλογιά αιγοπροβάτων υπενθύμισε ότι η κυβέρνηση «προτεραιοποιεί τις αποζημιώσεις επιπλέον των υγειονομικών μέτρων». Για τη ΔΕΘ ξεκαθάρισε ότι «ανήκει στο Υπερταμείο με όσους κανόνες αυτό συνεπάγεται» και προανήγγειλε την τοποθέτηση δύο νέων εκπροσώπων στο Διοικητικό Συμβούλιο, εκ μέρους της Περιφέρειας και του Δήμου Θεσσαλονίκης.

Αναφορικά με τη στεγαστική πολιτική, είπε ότι τα συναφή ζητήματα βρίσκονται υπό συνεχή αξιολόγηση, προσθέτοντας: «Ένα πράγμα πάντως που σίγουρα θα συμβεί στους επόμενους μήνες τώρα τον Νοέμβριο, είναι ότι θα καταβληθεί ένα ενοίκιο σε όλους τους ενοικιαστές εκείνους οι οποίοι πληρούν τα εισοδηματικά κριτήρια έτσι ώστε να υπάρχει μια στήριξη από την πλευρά του κράτους βάσει και των πλεονασμάτων που έχουν».

Τέλος, μιλώντας για την πορεία της οικονομίας υπογράμμισε: «Έχουμε στην οικονομία πλεονάσματα τα οποία με τη σειρά τους έχουν προκύψει λόγω του ότι έχουμε μεγαλύτερη ανάπτυξη από τις άλλες χώρες της Ευρώπης και λόγω του ότι έχουμε σημαντικές επιτυχίες στο επίπεδο της φοροδιαφυγής, τέτοιες που δεν υπήρχαν ποτέ στη σύγχρονη οικονομική ιστορία του τόπου».