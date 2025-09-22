Γεωργιάδης: «Μπήκα μέσα στο νερό του Πολιχνίτου και μου πέρασε η μέση για ένα μήνα»

Τις ιαματικές πηγές Πολιχνίτου στη Μυτιλήνη είχε επισκεφθεί πέρυσι ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης. «Θέλω να έρθω ξανά στον Πολιχνίτο, διότι μπήκα μέσα στο λουτρό και μου πέρασε η μέση για έναν μήνα», ανέφερε χαρακτηριστικά ο υπουργός Υγείας, μιλώντας στο Action24.

Μάλιστα, ο Άδωνις Γεωργιάδης συμπλήρωσε: «Πραγματικά θαυματουργό, θαυματουργό. Έχω πει και στην Ευγενία να πάμε ότι πρέπει να πάμε και να μπούμε εκεί μέσα. Δεν υπάρχει αυτή η πηγή. Είναι φαινόμενο».

Ο Άδωνις Γεωργιάδης αποκάλυψε ότι έχει υποβληθεί σε εγχείρηση στη μέση και οι πηγές του έκαναν καλό. «Είχε τύχει μια εβδομάδα πέρυσι και είχαμε τρία συνεχόμενα δίωρα στο Ηρώδειο. Πάω την πρώτη μέρα στο Ηρώδειο, σηκώνομαι και δεν μπορούσα να περπατήσω. Πάω την επόμενη μέρα να κάνω τα εγκαίνια της πηγής και λέω στο τέλος "δεν βουτάω;". Μου έδωσαν οι άνθρωποι ένα μαγιό και μπήκα μέσα. Ήμουν 20 λεπτά στους 30 βαθμούς. Φοβερό, φοβερό. Σηκώνομαι και φεύγω. Το βράδυ πάλι είχαμε Ηρώδειο. Φτάνω στο Ηρώδειο και λέω "πόσο θα πονέσω σήμερα". Εκείνη την ώρα συνειδητοποιώ ότι έκανα τρία συνεχόμενα βράδια στο Ηρώδειο και δεν πόναγα καθόλου».