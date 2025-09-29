Θεοδωρικάκος: «Αναγκαία η ευρωπαϊκή χρηματοδότηση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων με δίκαιους όρους»

Ο υπουργός Ανάπτυξης συμμετείχε στο Συμβούλιο Ανταγωνιστικότητας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στις Βρυξέλλες

Θεοδωρικάκος: «Αναγκαία η ευρωπαϊκή χρηματοδότηση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων με δίκαιους όρους»
Στο Υπουργικό Συμβούλιο «Ανταγωνιστικότητα» της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις Βρυξέλλες συμμετείχε σήμερα (29/09) ο υπουργός Ανάπτυξης, Τάκης Θεοδωρικάκος, με κεντρικό θέμα συζήτησης το Ταμείο Ανταγωνιστικότητας.

Στην ομιλία του, ο κ. Θεοδωρικάκος ανέφερε πως «εκ μέρους της πατρίδας μας επιμείναμε στην ανάγκη διασφάλισης της ισχυρής χρηματοδότησης της βιομηχανίας, της καινοτομίας και ιδιαίτερα των μικρομεσαίων επιχειρήσεων» και προσέθεσε: «Στόχος είναι ένα νέο παραγωγικό πρότυπο με αντιμετώπιση των κοινωνικών και περιφερειακών ανισοτήτων, καθώς και του μεγάλου προβλήματος του κόστους ζωής, που απαιτεί γενναίες πανευρωπαϊκές παρεμβάσεις και νομοθετικού χαρακτήρα».

takis-theodorikakos.jpg

Στο πλαίσιο των διαπραγματεύσεων που σε εξέλιξη σε ευρωπαϊκό επίπεδο, ο Υπουργός Ανάπτυξης κατέθεσε πρόταση έξι σημείων:

  1. Συμμετοχή όλων των κρατών και δίκαιη κατανομή των πόρων.
  2. Κινητοποίηση όλων των χρηματοδοτικών εργαλείων.
  3. Στήριξη της βιομηχανίας και της καινοτομίας.
  4. Στήριξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων.
  5. Πρόγραμμα “γέφυρα” μεταξύ του Ταμείου Ανασυγκρότησης και του Ταμείου Ανταγωνιστικότητας
  6. Διασφάλιση των κρατών – μελών σε θέματα ασφαλείας έναντι εταιρειών τρίτων χωρών.

Νωρίτερα, ο κ. Θεοδωρικάκος συμμετείχε στη συνεδρίαση για την επίσημη Διακήρυξη της Συμμαχίας Κρατών – Μελών που προωθούν τον σχεδιασμό του Chips Act 2.0 για τους Ημιαγωγούς, έπειτα από πρωτοβουλία της Ολλανδίας.

Ο υπουργός Ανάπτυξης υπογράμμισε: «Υποστηρίζουμε πλήρως τη Διακήρυξη του συνασπισμού κρατών – μελών για το σχεδιασμό του Chips Act 2.0 και υπογραμμίζουμε τη μεγάλη σημασία της ενίσχυσης των βιομηχανικών και εν γένει του οικοσυστήματος των Ημιαγωγών, με στόχο τη διασφάλιση της στρατηγικής αυτονομίας και της οικονομικής ασφάλειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Η πρωτοβουλία Chips Act αποτέλεσε ένα πρώτο σημαντικό βήμα, αλλά η πραγματική επιτυχία θα εξαρτηθεί από την ικανότητά μας να προχωρήσουμε συλλογικά με αποφασιστικότητα».

Ο κ. Θεοδωρικάκος τόνισε επίσης ότι η Ε.Ε. οφείλει να διαθέτει επαρκείς πόρους για την ενίσχυση του βιομηχανικού οικοσυστήματος, καλύπτοντας ολόκληρη την αλυσίδα αξίας – από τον σχεδιασμό έως την παραγωγή – με αξιοποίηση όλων των διαθέσιμων χρηματοδοτικών εργαλείων, συμπεριλαμβανομένου του Ευρωπαϊκού Ταμείου Ανταγωνιστικότητας.

Παράλληλα, υπενθύμισε ότι η Ελλάδα έχει ήδη προχωρήσει σε αποφασιστικά βήματα για την εγχώρια ενίσχυση του τομέα, με την απόφαση χρηματοδότησης του Ελληνικού Κέντρου Ικανοτήτων Ημιαγωγών (Hellenic Chips Competence Centre – HCCC), σε συνεργασία με την Ένωση Ελληνικών Εταιρειών Αναδυόμενων Τεχνολογιών (HETiA).

Το HCCC, με εθνική συμμετοχή ύψους 3,63 εκατ. ευρώ, που συμπληρώνει ισόποση ευρωπαϊκή χρηματοδότηση, αποτελεί μία στρατηγική επένδυση στην έρευνα, την καινοτομία και την εκπαίδευση εξειδικευμένου ανθρώπινου δυναμικού, βάζοντας την Ελλάδα στον χάρτη της ευρωπαϊκής πολιτικής για τα μικροκυκλώματα.

Με τη διπλή αυτή κίνηση – τη συμμετοχή στη Συμμαχία των Κρατών – Μελών για το Chips Act 2.0 και την ίδρυση του HCCC – η Ελλάδα αποδεικνύει ότι συμμετέχει ενεργά στις μεγάλες τεχνολογικές εξελίξεις και διεκδικεί ουσιαστικό ρόλο σε έναν κλάδο που καθορίζει το μέλλον της βιομηχανίας και της οικονομίας.

Ακολουθεί ολόκληρη η ομιλία του κ. Θεοδωρικάκου στο Συμβούλιο Ανταγωνιστικότητας:

«Η συζήτηση για το ευρωπαϊκό Ταμείο Ανταγωνιστικότητας είναι κρίσιμη για το ευρωπαϊκό μέλλον, εν μέσω αβεβαιότητας, αύξησης κοινωνικών ανισοτήτων καθώς και σοβαρών προβλημάτων στις μεγάλες ευρωπαϊκές οικονομίες. Ενώ εγείρονται και μεγάλα θέματα στρατηγικής για την ασφάλεια των κρατών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Η αποφασιστική ενίσχυση της Ανταγωνιστικότητας είναι προϋπόθεση για τη διατήρηση του επιπέδου ζωής των Ευρωπαίων, της κοινωνικής συνοχής, που αποτελεί πυλώνα σταθερότητας και ύπαρξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Απαιτείται η αξιοποίηση όλων των χρηματοδοτικών εργαλείων για την ενίσχυση της βιομηχανικής βάσης, της καινοτομίας κι εφαρμοσμένης έρευνας. Στήριξη ιδιαίτερα στις ενεργοβόρες βιομηχανίες που δοκιμάζονται από ενεργειακές εμπορικές γεωπολιτικές κρίσεις.

Θεωρούμε απολύτως αναγκαία τη συμμετοχή των κρατών μελών στην διακυβέρνηση του ταμείου. Με σαφείς μηχανισμούς διαφανείς διαδικασίες και αποτελεσματική παρακολούθηση. Ώστε να υπάρχει δίκαιη κατανομή, με σεβασμό στις αρχές της συνοχής και βελτίωσης του επιχειρηματικού περιβάλλοντος. Αυτό απαιτεί η κατανομή των πόρων να συμβάλει στη μείωση ανισοτήτων ανάμεσα στα κράτη και στη στήριξη ετών στρατηγικής σημασίας σε όλες τις περιφέρειες της Ευρώπης.

Η συνέχιση σοβαρών έργων που δεν θα προλάβουν να γίνουν από το Ταμείο Ανάκαμψης είναι μία πρόκληση που μπορεί να υλοποιηθεί με μία γέφυρα με το Ταμείο Ανταγωνιστικότητας.

Ειδική πρόβλεψη απαιτείται για τη στήριξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και τη συμμετοχή τους στον τεχνολογικό εκσυγχρονισμό και στον παραγωγικό μετασχηματισμό των οικονομιών, καθώς και ειδικές γραμμές πίστωσης για τις ειδικές βιομηχανικές πολιτικές της Ένωσης.

Απαιτούνται, επίσης, σαφείς διασφαλίσεις για τη συμμετοχή οικονομικών φορέων από τρίτες χώρες, ειδικά όταν αυτό αφορά την ασφάλεια κρατών μελών της Ένωσης. Αυτή είναι η ελληνική οπτική για να είναι το Ευρωπαϊκό Ταμείο Ανταγωνιστικότητας εργαλείο για πιο ισχυρή, ασφαλή, παραγωγική και κοινωνικά συνεκτική Ευρώπη».

