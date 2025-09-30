Υπουργικό συμβούλιο στον απόηχο των Τεμπών και του ΟΠΕΚΕΠΕ 

Βασικό αντικείμενο του σημερινού υπουργικού συμβουλίου είναι βεβαίως η φορολογική μεταρρύθμιση για το δημογραφικό και τη μεσαία τάξη και τα μέτρα στήριξης για την κοινωνία και την οικονομία που ανακοίνωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης από το βήμα της ΔΕΘ, ενώ περιλαμβάνει και μια σειρά από σημαντικά νομοσχέδια, όπως αυτό του Άμυνας για τον χάρτη μετάβασης των Ενόπλων Δυνάμεων στη νέα εποχή και του Μετανάστευσης για την προώθηση πολιτικών νόμιμης μετανάστευσης.

Παράλληλα θα γίνουν εισηγήσεις για θέματα προγραμματισμού της κυβέρνησης (πχ για τα προσχέδια δράσης Υπουργείων για το 2026, τον ετήσιο προγραμματισμό προσλήψεων δημοσίου τομέα έτους 2026 και τον κύκλο ανταμοιβής δημοσίων υπαλλήλων 2025), αλλά και για θέματα καθημερινότητας, όπως για τον Κώδικα Προστασίας του Καταναλωτή και για τη σύσταση και οργάνωση ΝΠΔΔ με την επωνυμία «Πανελλήνιος Σύλλογος Ψυχολόγων».

Ο πρωθυπουργός, σύμφωνα με πληροφορίες, στην εισαγωγική του τοποθέτηση θα αναφερθεί στη μεγάλη φορολογική μεταρρύθμιση που ανακοίνωσε από το βήμα της ΔΕΘ και η οποία, όπως αναμένεται να πει, αφορά 4 εκατ. Έλληνες, μισθωτούς, συνταξιούχους, επαγγελματίες και αγρότες, αλλά και ειδικά τους νέους.

Μάλιστα ο κ. Μητσοτάκης αναμένεται στο υπουργικό συμβούλιο να δώσει συγκεκριμένα παραδείγματα, σημειώνοντας πως οι μόνιμες παρεμβάσεις σε μισθούς και συντάξεις συγκροτούν σοβαρό ανάχωμα απέναντι στο κύμα της ακρίβειας.

Όπως αναμένεται θα τονίσει ότι πρόκειται για σταθερά μέτρα που θα ισχύουν και μετά την έξαρση των ανατιμήσεων.

Αναφερόμενος και στα υπόλοιπα θέματα, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, ο Κυρ. Μητσοτάκης θα πει ότι η ατζέντα του υπουργικού αποδεικνύει τον προσανατολισμό της κυβέρνησης στο πλευρό της κοινωνίας και της πατρίδας και πως «οι απαντήσεις μας στα ψεύδη της αντιπολίτευσης είναι το έργο που κάνει πράξη το πρόγραμμά μας».

«Η αντιπολίτευση παίζει τα ρέστα της στην τραγωδία των Τεμπών»

Στο Μέγαρο Μαξίμου επιμένουν να βλέπουν πολιτική εκμετάλλευση πίσω από τον πόνο των συγγενών της τραγωδίας των Τεμπών. Με αφορμή την απεργία πείνας του Πάνου Ρούτσι κυβερνητικές πηγές τόνιζαν ότι οι συνωμοσιολόγοι του «ξυλολίου», των «χαμένων» βαγονιών και των «λαθρεμπόρων» που δήθεν «έκρυβε και συγκάλυπτε» η κυβέρνηση, βρήκαν ευκαιρία πάνω στον πόνο ενός ανθρώπου και «παίζουν ξανά τα ρέστα τους» για να επαναφέρουν το αφήγημα της εργαλειοποίησης και να διχάσουν την κοινωνία.

Όπως διαμηνύει το Μέγαρο Μαξίμου: «H δικαιοσύνη αποδίδεται από τους δικαστές και από κανένα άλλον. Όποιος από το πολιτικό σύστημα θέλει να παραστήσει τον αυτόκλητο δικαστή, να ξέρει ότι δεν θα επιτρέψουμε θεσμικά έναν δεύτερο γύρο της απαράδεκτης και χυδαίας εργαλειοποίησης που προσπάθησαν να επιχειρήσουν όλα αυτά τα κόμματα στις πλάτες πονεμένων ανθρώπων που έχασαν συγγενείς και φίλους στο τραγικό δυστύχημα των Τεμπών».

Μάλιστα σημειώνουν ότι κάποιοι επιδιώκουν να μην ξεκινήσει η δίκη:

«Συγκεκριμένα κόμματα του Κοινοβουλίου και κάποιοι επικεφαλής τους, χρησιμοποιώντας και τη νομική τους ιδιότητα, προσπαθούν να «παίξουν καθυστερήσεις», για να μην ξεκινήσει η δίκη των Τεμπών.

Για κάθε αίτημα μόνη αρμόδια να απαντήσει, είναι η Δικαιοσύνη ενώ η ηγεσία του Αρείου Πάγου έχει επισημάνει ότι οποιοδήποτε αίτημα μπορεί να προβληθεί ενώπιον του ακροατηρίου, μετά την έναρξη της δίκης».

Κάλυψη σε Μυλωνάκη για ΟΠΕΚΕΠΕ

Στην κυβέρνηση καλύπτουν πλήρως τον υφυπουργό παρά τω πρωθυπουργώ επισημαίνοντας ότι έδωσε επαρκείς απαντήσεις στη Βουλή:

«Επαναλαμβάνουμε ότι ο κ. Σαλάτας επέμεινε στη διαμάχη του με την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία και παραιτήθηκε από την προεδρία του ΟΠΕΚΕΠΕ, αλλά αυτό που τελικώς προέκυψε από την κατάθεσή του ήταν ότι ο κ. Μυλωνάκης όχι μόνο δεν παρενέβη στο έργο των Ευρωπαίων Εισαγγελέων αλλά αντιθέτως ζήτησε από τον τότε πρόεδρο του ΟΠΕΚΕΠΕ να συνεργασθεί μαζί τους, σεβόμενος τον θεσμικό ρόλο και την αποστολή, που είχαν προκειμένου να ερευνήσουν πλήρως την υπόθεση των αγροτικών επιδοτήσεων».

Ειδικά για τον κ. Μπουκώρο από το Μέγαρο Μαξίμου αναφέρουν ότι δεν έχουν καμία βάση τα όσα λέει η αντιπολίτευση διότι τελικά ο πρωθυπουργός τον έκανε υφυπουργό.

«Παρά το γεγονός ότι ο κ. Μπουκώρος ουδέποτε έχει κατονομάσει τον κ. Μυλωνάκη, η αντιπολίτευση υιοθέτησε την υποτιθέμενη στιχομυθία ενώ δεν έλαβε υπόψη του τις απαντήσεις που έδωσε ο υφυπουργός σε σχετική ερώτηση της Ζωής Κωνσταντοπούλου στη Βουλή.

Δεν αναρωτήθηκαν πώς ο κ. Μπουκώρος, που υποτίθεται ενημερώθηκε από τον κ. Μυλωνάκη το καλοκαίρι του 2024 ότι δεν θα γίνει υφυπουργός λόγω ΟΠΕΚΕΠΕ, λίγους μήνες αργότερα τοποθετήθηκε στην κυβέρνηση ως υφυπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης; Στο Μαξίμου «ξέχασαν» μέσα σε λίγους μήνες την «εμπλοκή» του κ. Μπουκώρου και τον τοποθέτησαν υφυπουργό;», είναι η απάντηση της κυβέρνησης στις αιτιάσεις της αντιπολίτευσης.

Διαβάστε επίσης