Ελληνοτουρκικά: «Δεν είναι αυτοσκοπός μας μια συνάντηση Μητσοτάκη με Ερντογάν» διαμηνύει η κυβέρνηση

Σταθερά στη γραμμή των αρχών του Διεθνούς Δικαίου και στον απόηχο της παρουσίας του πρωθυπουργού στην ολομέλεια της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ στην κυβέρνηση επιμένουν ότι επιδιώκουν την ειρηνική συνύπαρξη με τους γείτονες.

Από το Μέγαρο Μαξίμου πάντως ξεκαθαρίζουν πως δεν υπάρχει κάποια προγραμματισμένη συνάντηση του Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Ταγίπ Ερντογάν.

«Επιδιώκουμε τον διάλογο, αλλά ο διάλογος για εμάς δεν είναι αυτοσκοπός ενώ δεν πρόκειται να προσαρμόσουμε την πολιτική μας στην ανάγκη επόμενων συναντήσεων», όπως χαρακτηριστικά έλεγε κυβερνητικός αξιωματούχος στο Νewsbomb.

Πρωταρχικός στόχος όπως λένε κυβερνητικά στελέχη είναι εργαστούν για την επίλυση του μοναδικού σημαντικού εκκρεμούς ζητήματος με την Τουρκία: την οριοθέτηση της υφαλοκρηπίδας και της Αποκλειστικής Οικονομικής Ζώνης στο Αιγαίο και στην Ανατολική Μεσόγειο.

Παράλληλα όπως τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης από τη Νέα Υόρκη προϋπόθεση για όλα τα παραπάνω είναι ότι η Τουρκία πρέπει να άρει την απειλή πολέμου εναντίον της Ελλάδας, που εξακολουθεί να πλανάται ως “γκρίζο σύννεφο” πάνω από τις σχέσεις των δύο χωρών.

«Έχουν περάσει 30 χρόνια, το casus belli πρέπει να αποσυρθεί. Δεν έχει θέση στις σχέσεις μεταξύ γειτόνων που διατηρούν φιλικές σχέσεις. Ο δρόμος που πρέπει να ακολουθήσουμε είναι αυτός της διπλωματίας, όχι της γλώσσας των όπλων».

Γίνεται σαφές ότι ο Έλληνας πρωθυπουργός βάζει με μεγαλύτερη ένταση τις κόκκινες εθνικές γραμμές.

Επισημαίνεται επίσης πως ο Κυριάκος Μητσοτάκης την Πέμπτη, την προηγούμενη μέρα της ομιλίας του, είχε συνάντηση στα γραφεία της Μόνιμης Αντιπροσωπείας της Ελλάδας στον ΟΗΕ, με τον Michael Williamson, Πρόεδρο της Lockheed Martin, της κατασκευάστριας εταιρείας των F-35, όπου επιβεβαιώθηκε η εξαιρετική συνεργασία τους με την ελληνική κυβέρνηση, και η ομαλή πρόοδος τόσο στο πρόγραμμα των F-35, όσο και στο πρόγραμμα αναβάθμισης των F-16.

Την ίδια ώρα αξιοσημείωτες είναι οι δηλώσεις δυσαρέσκειας του Τούρκου ΥΠΕΞ προς τις ΗΠΑ, πως αν δεν αρθούν οι κυρώσεις CAATSA για τα F-35 και τους κινητήρες των ΚΑΑΝ τότε αυτό θα οδηγήσει την Τουρκία να αναζητήσει άλλες λύσεις στο διεθνές σύστημα, αλλά και η συνέντευξη του κυβερνητικού εταίρου του Ερντογάν, Mπαχτσελί, ο οποίος είπε ότι η Τουρκία θα πρέπει να κατευθυνθεί σε Ρωσία και Κίνα και να μην ασχολείται με τις ΗΠΑ.

Είναι προφανές ότι η Τουρκία θέλει να πατάει εκβιαστικά σε δύο βάρκες κάτι που είναι εντελώς αντίθετο με τη διπλωματική στρατηγική της Ελλάδας.

Αναφορικά με την κριτική που δέχεται η κυβέρνηση στο εσωτερικό, όπως σημειώνουν κυβερνητικά στελέχη: «Εμείς επιλέγουμε να πολιτευόμαστε με απτά αποτελέσματα, που μεγαλώνουν και ψηλώνουν την χώρα χωρίς τις ψευτοπατριωτικές κορώνες, που ακολουθούν τα κόμματα της άκρας δεξιάς».

Προσθέτουν μάλιστα ότι «‘Αλλος πρωθυπουργός δεν έχει θέσει ξανά ξεκάθαρα θέμα άρσης του casus belli και μάλιστα από το βήμα του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών.

Αυτή η κυβέρνηση έχει υπογράψει ΑΟΖ με την Ιταλία και την Αίγυπτο και να έχει επεκτείνει τη χώρα από τα 6 στα 12 ναυτικά μίλια στο Ιόνιο.

Αυτή η κυβέρνηση έχει κατοχυρώσει τον θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασμό, έχει προχωρήσει κατοχυρώνοντας τα απώτατα δυνητικά όρια της χώρας με τη σφραγίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Επί της σημερινής κυβέρνησης έχει έρθει η ExxonMobil και η Chevron κατοχυρώνοντας στο πεδίο όλα όσα διαχρονικά πρεσβεύει η χώρα και παράλληλα θωρακίζεται αμυντικά η Ελλάδα, με Rafale, Belharra, αναβαθμισμένα F-16 και F-35 που είναι ζητούμενα για άλλες χώρες.

Παράλληλα, χθες υπεγράφη Μνημόνιο για τη Ναυτική Συνεργασία Ελλάδας – Ιταλίας και Δήλωσης Προθέσεων για 2+2 Φρεγάτες Bergamini».

