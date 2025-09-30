Ελληνοτουρκικά: «Δεν είναι αυτοσκοπός μας μια συνάντηση Μητσοτάκη με Ερντογάν» διαμηνύει η κυβέρνηση

«Θέλουμε τον διάλογο αλλά δεν καθορίζουμε την ατζέντα μας με βάση το πρόγραμμα της Τουρκίας» είναι το μήνυμα που στέλνει προς κάθε κατεύθυνση ο Έλληνας πρωθυπουργός 

Κώστας Τσιτούνας

Ελληνοτουρκικά: «Δεν είναι αυτοσκοπός μας μια συνάντηση Μητσοτάκη με Ερντογάν» διαμηνύει η κυβέρνηση
AP.
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
3'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Σταθερά στη γραμμή των αρχών του Διεθνούς Δικαίου και στον απόηχο της παρουσίας του πρωθυπουργού στην ολομέλεια της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ στην κυβέρνηση επιμένουν ότι επιδιώκουν την ειρηνική συνύπαρξη με τους γείτονες.

Από το Μέγαρο Μαξίμου πάντως ξεκαθαρίζουν πως δεν υπάρχει κάποια προγραμματισμένη συνάντηση του Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Ταγίπ Ερντογάν.
«Επιδιώκουμε τον διάλογο, αλλά ο διάλογος για εμάς δεν είναι αυτοσκοπός ενώ δεν πρόκειται να προσαρμόσουμε την πολιτική μας στην ανάγκη επόμενων συναντήσεων», όπως χαρακτηριστικά έλεγε κυβερνητικός αξιωματούχος στο Νewsbomb.

Πρωταρχικός στόχος όπως λένε κυβερνητικά στελέχη είναι εργαστούν για την επίλυση του μοναδικού σημαντικού εκκρεμούς ζητήματος με την Τουρκία: την οριοθέτηση της υφαλοκρηπίδας και της Αποκλειστικής Οικονομικής Ζώνης στο Αιγαίο και στην Ανατολική Μεσόγειο.

Παράλληλα όπως τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης από τη Νέα Υόρκη προϋπόθεση για όλα τα παραπάνω είναι ότι η Τουρκία πρέπει να άρει την απειλή πολέμου εναντίον της Ελλάδας, που εξακολουθεί να πλανάται ως “γκρίζο σύννεφο” πάνω από τις σχέσεις των δύο χωρών.

«Έχουν περάσει 30 χρόνια, το casus belli πρέπει να αποσυρθεί. Δεν έχει θέση στις σχέσεις μεταξύ γειτόνων που διατηρούν φιλικές σχέσεις. Ο δρόμος που πρέπει να ακολουθήσουμε είναι αυτός της διπλωματίας, όχι της γλώσσας των όπλων».
Γίνεται σαφές ότι ο Έλληνας πρωθυπουργός βάζει με μεγαλύτερη ένταση τις κόκκινες εθνικές γραμμές.

Επισημαίνεται επίσης πως ο Κυριάκος Μητσοτάκης την Πέμπτη, την προηγούμενη μέρα της ομιλίας του, είχε συνάντηση στα γραφεία της Μόνιμης Αντιπροσωπείας της Ελλάδας στον ΟΗΕ, με τον Michael Williamson, Πρόεδρο της Lockheed Martin, της κατασκευάστριας εταιρείας των F-35, όπου επιβεβαιώθηκε η εξαιρετική συνεργασία τους με την ελληνική κυβέρνηση, και η ομαλή πρόοδος τόσο στο πρόγραμμα των F-35, όσο και στο πρόγραμμα αναβάθμισης των F-16.

Την ίδια ώρα αξιοσημείωτες είναι οι δηλώσεις δυσαρέσκειας του Τούρκου ΥΠΕΞ προς τις ΗΠΑ, πως αν δεν αρθούν οι κυρώσεις CAATSA για τα F-35 και τους κινητήρες των ΚΑΑΝ τότε αυτό θα οδηγήσει την Τουρκία να αναζητήσει άλλες λύσεις στο διεθνές σύστημα, αλλά και η συνέντευξη του κυβερνητικού εταίρου του Ερντογάν, Mπαχτσελί, ο οποίος είπε ότι η Τουρκία θα πρέπει να κατευθυνθεί σε Ρωσία και Κίνα και να μην ασχολείται με τις ΗΠΑ.

Είναι προφανές ότι η Τουρκία θέλει να πατάει εκβιαστικά σε δύο βάρκες κάτι που είναι εντελώς αντίθετο με τη διπλωματική στρατηγική της Ελλάδας.

Αναφορικά με την κριτική που δέχεται η κυβέρνηση στο εσωτερικό, όπως σημειώνουν κυβερνητικά στελέχη: «Εμείς επιλέγουμε να πολιτευόμαστε με απτά αποτελέσματα, που μεγαλώνουν και ψηλώνουν την χώρα χωρίς τις ψευτοπατριωτικές κορώνες, που ακολουθούν τα κόμματα της άκρας δεξιάς».

Προσθέτουν μάλιστα ότι «‘Αλλος πρωθυπουργός δεν έχει θέσει ξανά ξεκάθαρα θέμα άρσης του casus belli και μάλιστα από το βήμα του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών.

Αυτή η κυβέρνηση έχει υπογράψει ΑΟΖ με την Ιταλία και την Αίγυπτο και να έχει επεκτείνει τη χώρα από τα 6 στα 12 ναυτικά μίλια στο Ιόνιο.

Αυτή η κυβέρνηση έχει κατοχυρώσει τον θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασμό, έχει προχωρήσει κατοχυρώνοντας τα απώτατα δυνητικά όρια της χώρας με τη σφραγίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Επί της σημερινής κυβέρνησης έχει έρθει η ExxonMobil και η Chevron κατοχυρώνοντας στο πεδίο όλα όσα διαχρονικά πρεσβεύει η χώρα και παράλληλα θωρακίζεται αμυντικά η Ελλάδα, με Rafale, Belharra, αναβαθμισμένα F-16 και F-35 που είναι ζητούμενα για άλλες χώρες.

Παράλληλα, χθες υπεγράφη Μνημόνιο για τη Ναυτική Συνεργασία Ελλάδας – Ιταλίας και Δήλωσης Προθέσεων για 2+2 Φρεγάτες Bergamini».

Διαβάστε επίσης

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
06:56ΕΛΛΑΔΑ

Πρωτοσέλιδα εφημερίδων: Τι γράφουν σήμερα Τρίτη 30 Σεπτεμβρίου

06:54ΕΛΛΑΔΑ

Κως: Άγριος ξυλοδαρμός μεταξύ μαθητριών έξω από σχολείο – Μπουνιές & κλωτσιές μπροστά σε δεκάδες συμμαθητές τους

06:54LIFESTYLE

Διαζύγιο-σεισμός στο Χόλιγουντ: Χώρισαν Νικόλ Κίντμαν και Κιθ Έρμπαν μετά από 19 χρόνια!

06:52ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Πόθεν έσχες: Οι πλουσιότεροι και οι φτωχότεροι της Βουλής

06:45ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Σιβηρικό ψύχος κυκλώνει την Ελλάδα - Θα ανάψουν καλοριφέρ στη Θεσσαλονίκη, πέφτει 15 βαθμούς η θερμοκρασία!

06:44ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ελληνοτουρκικά: «Δεν είναι αυτοσκοπός μας μια συνάντηση Μητσοτάκη με Ερντογάν» διαμηνύει η κυβέρνηση

06:40LIFESTYLE

Από το «Devil Wears Prada» στο «Ο Διάβολος φορά Dolce & Gabbana» - Η επανεμφάνιση της Μέριλ Στριπ ως Μιράντα Πρίστλι και η Άννα Γουίντουρ

06:36ΜΠΑΣΚΕΤ

EuroLeague: Τζάμπολ με Παναθηναϊκός - Μπάγερν και Μπασκόνια - Ολυμπιακός | Το τηλεοπτικό πρόγραμμα

06:32ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

8 πιθανές λύσεις για τα τηλέφωνα που δεν φορτίζουν αν και είναι στην πρίζα

06:32LIFESTYLE

Από το «Σόι σου» στους «Αθώους» και τη «Μεγάλη Χίμαιρα» - 10 σειρές που ανυπομονούμε να δούμε

06:30ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Επίδομα παιδιού Α21: Σήμερα η πληρωμή της Δ' δόσης σε 498.799 δικαιούχους – Ανοίγουν οι αιτήσεις

06:28ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Η «προίκα» της ΑΚΤΩΡ Παραχωρήσεις για τον Ομιλο Aktor

06:24ΕΛΛΑΔΑ

Νέα απάτη: Προσποιούνται αγοραστές - ενοικιαστές και αδειάζουν λογαριασμούς

06:20ΕΛΛΑΔΑ

Ωρωπός: «Έγινε μικρό λάθος, πήγαμε να κάνουμε καλό», λέει ο ιδιοκτήτης του βρεφονηπιακού σταθμού

06:16ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Με τι τιμές θα κάνει πρεμιέρα το πετρέλαιο θέρμανσης - Τι λένε οι παράγοντες της αγοράς

06:12ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Υπουργικό συμβούλιο στον απόηχο των Τεμπών και του ΟΠΕΚΕΠΕ 

06:08ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Πόθεν Έσχες 2024: Οι «απένταροι», τα «ρετιρέ» της Βουλής και ο εκατομμυριούχος Παύλος Σαράκης

06:04ΕΛΛΑΔΑ

Βασίλης Μπισμπίκης: Η συνεργάτιδά του επικοινώνησε 10 ώρες μετά το τροχαίο με την ΕΛ.ΑΣ.

06:00ΚΟΣΜΟΣ

Τα 20 βασικά σημεία του σχεδίου Τραμπ για τη «Νέα Γάζα» – Στη Χαμάς η τελευταία λέξη για τον τερματισμό του πολέμου

05:46ΚΑΙΡΟΣ

Μπροστά σε δύο διαδοχικά συστήματα κακοκαιρίας η χώρα – Προειδοποίηση για ισχυρά φαινόμενα σε αρκετές περιοχές

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
06:04ΕΛΛΑΔΑ

Βασίλης Μπισμπίκης: Η συνεργάτιδά του επικοινώνησε 10 ώρες μετά το τροχαίο με την ΕΛ.ΑΣ.

06:20ΕΛΛΑΔΑ

Ωρωπός: «Έγινε μικρό λάθος, πήγαμε να κάνουμε καλό», λέει ο ιδιοκτήτης του βρεφονηπιακού σταθμού

07:33ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Επιβεβαίωση Αρναούτογλου - Νέα ισχυρότερη κακοκαιρία προ των πυλών

06:45ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Σιβηρικό ψύχος κυκλώνει την Ελλάδα - Θα ανάψουν καλοριφέρ στη Θεσσαλονίκη, πέφτει 15 βαθμούς η θερμοκρασία!

18:57ΕΛΛΑΔΑ

Ωρωπός: Φωτογραφία ντοκουμέντο από το 2χρονο αγοράκι που του ξερίζωσαν τα μαλλιά στον βρεφονηπιακό

06:24ΕΛΛΑΔΑ

Νέα απάτη: Προσποιούνται αγοραστές - ενοικιαστές και αδειάζουν λογαριασμούς

06:56ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Πολικές μάζες ψύχους στα Βαλκάνια - Πότε θα επηρεαστεί η Ελλάδα

06:08ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Πόθεν Έσχες 2024: Οι «απένταροι», τα «ρετιρέ» της Βουλής και ο εκατομμυριούχος Παύλος Σαράκης

12:44LIFESTYLE

Οι νικητές της Κυριακής: Ο ασταμάτητος Μάνεσης, η Γερμανού και τα «Φαντάσματα» που τρόμαξαν το Voice

06:32LIFESTYLE

Από το «Σόι σου» στους «Αθώους» και τη «Μεγάλη Χίμαιρα» - 10 σειρές που ανυπομονούμε να δούμε

06:36ΜΠΑΣΚΕΤ

EuroLeague: Τζάμπολ με Παναθηναϊκός - Μπάγερν και Μπασκόνια - Ολυμπιακός | Το τηλεοπτικό πρόγραμμα

19:00LIFESTYLE

Επικός Νίκος Ευαγγελάτος – Έγινε συνοδηγός του Μπισμπίκη και ξεσήκωσε το X

10:10ΚΟΣΜΟΣ

Tι σημαίνει «6 7»; Οι δύο αριθμοί που έβαλαν φωτιά στο Tik Tok - Η viral φράση που «σαρώνει» τα σχολεία σε όλο τον κόσμο

06:00ΚΟΣΜΟΣ

Τα 20 βασικά σημεία του σχεδίου Τραμπ για τη «Νέα Γάζα» – Στη Χαμάς η τελευταία λέξη για τον τερματισμό του πολέμου

11:20ΚΑΙΡΟΣ

Κολυδάς: Έρχεται κακοκαιρία τύπου «Π» από την Ιταλία - Πότε θα «χτυπήσει» την Ελλάδα

20:45ΕΛΛΑΔΑ

Άνδρος:Για κακούργημα κατηγορείται ο 43χρονος φίλος του 54χρονου ψαροντουφεκά που εντοπίστηκε νεκρός

20:22ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Βοιωτία: Τι αποκαλύπτει το πόρισμα ανθρωπολόγου για τον θάνατο της μητέρας της 62χρονης - Πότε προσδιορίζεται να έφυγε από τη ζωή

05:46ΚΑΙΡΟΣ

Μπροστά σε δύο διαδοχικά συστήματα κακοκαιρίας η χώρα – Προειδοποίηση για ισχυρά φαινόμενα σε αρκετές περιοχές

10:50ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Σχέδιο δολοφονίας Καραμανλή: 18 άνδρες και δυο γυναίκες οι εκτελεστές!

08:32LIFESTYLE

Οι Έλληνες celebrities που πάλεψαν με τον εθισμό τους - Πώς κέρδισαν την ζωή τους πίσω

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ