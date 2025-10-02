Τι προβλέπει το άρθρο 86 του Συντάγματος και γιατί η Ευρωπαία Εισαγγελέας ζητά να αλλάξει

Στο άρθρο 86 του Ελληνικού Συντάγματος επανήλθε αρκετές φορές κατά τη συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε σήμερα Πέμπτη στον Πειραιά η Ευρωπαία Γενική Εισαγγελέας, Λάουρα Κοβέσι.

Η κυρία Κοβέσι, αφού εξήγησε τι συμβαίνει με την υπόθεση «Καλυψώ» και την απάτη ΦΠΑ που συνδέεται με το κινεζικό οργανωμένο έγκλημα στάθηκε σε δύο υποθέσεις που απασχολούν την ελληνική επικαιρότητα, το δυστύχημα των Τεμπών και το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ. Στη διάρκεια των δηλώσεών της αναφέρθηκε στο άρθρο 86 του Συντάγματος, απαντώντας σε ερωτήσεις για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, τα Τέμπη και την υπόθεση με τα «σπιτάκια» ανακύκλωσης.

Σχετικά με το άρθρο 86 του Συντάγματος, επανέλαβε ότι έχει ήδη παρεμποδίσει δύο φορές την πορεία ερευνών. Τόνισε ότι η διάταξη αντίκειται στο ευρωπαϊκό δίκαιο, επισημαίνοντας ωστόσο πως η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία δεν μπορεί να παραβιάσει το Σύνταγμα. «Η λύση είναι η αλλαγή του. Οι εισαγγελείς μας στην Ελλάδα είναι άριστοι και το έργο τους θα διευκολυνθεί μόνο με τροποποίηση της συγκεκριμένης διάταξης», σημείωσε.

Απαντώντας σε ερωτήσεις για την τραγωδία στα Τέμπη, η Λάουρα Κοβέσι εξέφρασε τα συλλυπητήριά της στις οικογένειες των θυμάτων και επεσήμανε ότι ένα μέρος της έρευνας αντιμετώπισε εμπόδια εξαιτίας του άρθρου 86. «Η δικαιοσύνη είναι αναγκαία ώστε να κλείσει η πληγή», τόνισε.

«Το άρθρο 86 είναι αντιθετο με την ευρωπαϊκή πολιτική. Ο κ. Φλωρίδης με διαβεβαίωσε ότι υπάρχει η πολιτική διάθεση να αλλάξει αλλά ότι η διαδικασία της συνταγματικής αναθεώρησης είναι αργή. Αλλάξτε το άρθρο 86 και δε θα ξανασυμβούν αυτά», είπε χαρακτηριστικά.

Φλωρίδης: Ισχύει η εξαγγελία του πρωθυπουργού για αναθεώρηση το 2026

Σχετικά με τις συστάσεις της Ευρωπαίας Εισαγγελέως για το άρθρο 86 περί ευθύνης πολιτικών προσώπων, σε ραδιοφωνική του συνέντευξη σήμερα, ο υπουργός Δικαιοσύνης Γιώργος Φλωρίδης εξήγησε πως η κυρία Κοβέσι ρώτησε αν ισχύει η εξαγγελία του πρωθυπουργού για την αναθεώρησή του, πράγμα το οποίο ο ίδιος επιβεβαίωσε και έθεσε το 2026 ως χρονικό ορίζοντα για την αναθεώρηση.

Ο υπουργός σημείωσε επίσης πως το συγκεκριμένο άρθρο δεν αναθεωρήθηκε στην συνταγματική αναθεώρηση του 2019, επειδή δεν κηρύχθηκε αναθεωρητέο από τον ΣΥΡΙΖΑ. «Ευτυχώς είχε προβλεφθεί να καταργηθεί η σύντομη παραγραφή για τους πολιτικούς που μπορούσε να είναι και δύο και τρία χρόνια και τώρα οι παραγραφές για τα δικαιώματα των πολιτικών είναι όπως για όλους τους πολίτες», τόνισε.

Τι αναφέρει το Άρθρο 86 του Συντάγματος για τη δίωξη κατά υπουργών

Το Άρθρο 86 του Ελληνικού Συντάγματος αναφέρεται στη δίωξη κατά μελών της Κυβέρνησης και υφυπουργών για ποινικά αδικήματα που τελέστηκαν κατά την άσκηση των καθηκόντων τους, καθορίζοντας ότι μόνο η Βουλή έχει την αρμοδιότητα να ασκεί αυτή τη δίωξη, όπως νόμος ορίζει.

Μετά την αναθεώρηση του 2019, η διάταξη αυτή καταργεί την προηγούμενη αποσβεστική προθεσμία για τα υπουργικά αδικήματα, διορθώνοντας έτσι ένα συνταγματικό ατόπημα και διασφαλίζοντας την απονομή δικαιοσύνης σε αυτή την κατηγορία υποθέσεων.

Το άρθρο 86 του Συντάγματος

MEPOΣ TPITO - Oργάνωση και λειτουργίες της Πολιτείας > TMHMA Δ΄ - Kυβέρνηση > KEΦAΛAIO ΔEYTEPO - Σχέσεις Bουλής και Kυβέρνησης

'Αρθρο 86: (Δίωξη κατά μελών της Κυβέρνησης, Ειδικό Δικαστήριο)

Μόνο η Βουλή έχει την αρμοδιότητα να ασκεί δίωξη κατά όσων διατελούν ή διετέλεσαν μέλη της Κυβέρνησης ή Υφυπουργοί για ποινικά αδικήματα που τέλεσαν κατά την άσκηση των καθηκόντων τους, όπως νόμος ορίζει. Απαγορεύεται η θέσπιση ιδιώνυμων υπουργικών αδικημάτων. Δίωξη, ανάκριση, προανάκριση ή προκαταρκτική εξέταση κατά των προσώπων και για τα αδικήματα που αναφέρονται στην παράγραφο 1 δεν επιτρέπεται χωρίς προηγούμενη απόφαση της Βουλής κατά την παράγραφο 3.

Αν στο πλαίσιο άλλης ανάκρισης, προανάκρισης, προκαταρκτικής εξέτασης ή διοικητικής εξέτασης προκύψουν στοιχεία, τα οποία σχετίζονται με τα πρόσωπα και τα αδικήματα της προηγούμενης παραγράφου, αυτά διαβιβάζονται αμελλητί στη Βουλή από αυτόν που ενεργεί την ανάκριση, προανάκριση ή εξέταση.

****3. Πρόταση άσκησης δίωξης υποβάλλεται από τριάντα τουλάχιστον βουλευτές. Η Βουλή, με απόφασή της που λαμβάνεται με την απόλυτη πλειοψηφία του όλου αριθμού των βουλευτών, συγκροτεί ειδική κοινοβουλευτική επιτροπή για τη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης, διαφορετικά, η πρόταση απορρίπτεται ως προδήλως αβάσιμη. Το πόρισμα της επιτροπής του προηγούμενου εδαφίου εισάγεται στην Ολομέλεια της Βουλής, η οποία αποφασίζει για την άσκηση ή μη δίωξης. Η σχετική απόφαση λαμβάνεται με την απόλυτη πλειοψηφία του όλου αριθμού των βουλευτών. Με τη διαδικασία και την πλειοψηφία του πρώτου εδαφίου της παραγράφου αυτής η Βουλή μπορεί οποτεδήποτε να ανακαλεί την απόφασή της ή να αναστέλλει τη δίωξη, την προδικασία ή την κύρια διαδικασία.

Αρμόδιο για την εκδίκαση των σχετικών υποθέσεων σε πρώτο και τελευταίο βαθμό είναι, ως ανώτατο δικαστήριο, Ειδικό Δικαστήριο που συγκροτείται για κάθε υπόθεση από έξι μέλη του Συμβουλίου της Επικρατείας και επτά μέλη του Αρείου Πάγου. Τα τακτικά και αναπληρωματικά μέλη του Ειδικού Δικαστηρίου κληρώνονται, μετά την άσκηση δίωξης, από τον Πρόεδρο της Βουλής σε δημόσια συνεδρίαση της Βουλής, μεταξύ των μελών των δύο ανώτατων αυτών δικαστηρίων, που έχουν διορισθεί ή προαχθεί στο βαθμό που κατέχουν πριν από την υποβολή πρότασης για άσκηση δίωξης. Του Ειδικού Δικαστηρίου προεδρεύει ο ανώτερος σε βαθμό από τα μέλη του Αρείου Πάγου που κληρώθηκαν και μεταξύ ομοιόβαθμων ο αρχαιότερος.

Στο πλαίσιο του Ειδικού Δικαστηρίου της παραγράφου αυτής λειτουργεί Δικαστικό Συμβούλιο που συγκροτείται για κάθε υπόθεση από δύο μέλη του Συμβουλίου της Επικρατείας και τρία μέλη του Αρείου Πάγου. Τα μέλη του Δικαστικού Συμβουλίου δεν μπορεί να είναι και μέλη του Ειδικού Δικαστηρίου. Με απόφαση του Δικαστικού Συμβουλίου ορίζεται ένα από τα μέλη του που ανήκει στον Άρειο Πάγο ως ανακριτής. Η προδικασία λήγει με την έκδοση βουλεύματος.

Καθήκοντα εισαγγελέα στο Ειδικό Δικαστήριο και στο Δικαστικό Συμβούλιο της παραγράφου αυτής ασκεί μέλος της Εισαγγελίας του Αρείου Πάγου που κληρώνεται μαζί με τον αναπληρωτή του. Το δεύτερο και τρίτο εδάφιο της παραγράφου αυτής εφαρμόζονται και για τα μέλη του Δικαστικού Συμβουλίου ενώ το δεύτερο εδάφιο και για τον εισαγγελέα.

Σε περίπτωση παραπομπής προσώπου που είναι ή διετέλεσε μέλος της Κυβέρνησης ή Υφυπουργός, ενώπιον του Ειδικού Δικαστηρίου συμπαραπέμπονται και οι τυχόν συμμέτοχοι, όπως νόμος ορίζει.

Αν για οποιονδήποτε άλλο λόγο, στον οποίο περιλαμβάνεται και η παραγραφή, δεν περατωθεί η διαδικασία που αφορά δίωξη κατά προσώπου που είναι ή διετέλεσε μέλος της Κυβέρνησης ή Υφυπουργός, η Βουλή μπορεί, ύστερα από αίτηση του ίδιου ή των κληρονόμων του, να συστήσει ειδική επιτροπή στην οποία μπορούν να μετέχουν και ανώτατοι δικαστικοί λειτουργοί για τον έλεγχο της κατηγορίας.

