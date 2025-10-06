Κυριάκος Μητσοτάκης: Το ΕΣΥ αλλάζει - 10.000.000 διαθέσιμα τα δωρεάν ραντεβού με γιατρό

Μέσω ανάρτησης στο TikTok, ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης παρουσίασε μία σημαντική αλλαγή στον τρόπο που οι πολίτες κλείνουν ραντεβού με γιατρό του ΕΣΥ.

Μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα, ο πρωθυπουργός έστειλε το μήνυμα ότι το ΕΣΥ αλλάζει και βελτιώνεται και εξήγησε ότι πλέον, μέσω της πλατφόρμας finddoctors.gov.gr, της εφαρμογής myhealthapp ή καλώντας στο 1566, οι πολίτες μπορούν να κλείνουν δωρεάν ραντεβού, συμπεριλαμβανομένων για πρώτη φορά και των εξωτερικών ιατρείων των νοσοκομείων.

Χαρακτηριστικά ο Κυριάκος Μητσοτάκης ανέφερε: «Ήξερες ότι για πρώτη φορά στην Ελλάδα μπορείς να κλείσεις δωρεάν ραντεβού με γιατρό του ΕΣΥ με ένα κλικ; Μπαίνεις στο finddoctors.gov.gr ή στο myhealthapp ή απλά καλείς στο 1566.

»Η μεγάλη καινοτομία είναι ότι τώρα μπορείς να κλείσεις ραντεβού και στα εξωτερικά ιατρεία των νοσοκομείων του ΕΣΥ. Διαλέγεις ειδικότητα, κλείνεις ραντεβού γρήγορα, εύκολα και κυρίως δωρεάν. Είναι μια επανάσταση στο ΕΣΥ και είμαι πολύ ικανοποιημένος γιατί στις δύο πρώτες ημέρες της εφαρμογής αυτής της τολμηρής πρωτοβουλίας κλείστηκαν πάνω από 100.000 ραντεβού και έγιναν παραπάνω από 300.000 τηλεφωνικές κλήσεις. Τώρα που προσθέσαμε και τα νοσοκομεία πήγαμε από τα 3.000.000 διαθέσιμα ραντεβού στα 10.000.000 διαθέσιμα ραντεβού.

»Κι αν ακόμα έχετε κάποιες δυσκολίες να κλείσετε ραντεβού λίγο την υπομονή σας. Πολύ σύντομα το σύστημα θα ρολάρει τελείως. Το ΕΣΥ αλλάζει!»

Δείτε την ανάρτηση του Κυριάκου Μητσοτάκη

Διαβάστε επίσης