Φλωρίδης: «Η Δικαιοσύνη δεν απολογείται στην πλατεία Συντάγματος»

Αιχμές κατά της Ζωής Κωνσταντοπούλου άφησε ο Υπουργός Δικαιοσύνης, Γιώργος Φλωρίδης

Το πρωί της Τρίτης ο Υπουργός Δικαιοσύνης Γιώργος Φλωρίδης μιλώντας στον ραδιοφωνικό σταθμό της Θεσσαλονίκης Status FM 107.7 άφησε αιχμές κατά της Ζωής Κωνσταντοπούλου χωρίς ωστόσο να την κατονομάσει.

Χθες, Δευτέρα (06/10) η Εισαγγελία Εφετών Λάρισας παρήγγειλε την ανάσυρση από το αρχείο, μήνυσης που είχε κατατεθεί σε βάρος των ιατροδικαστών ώστε να ανοίξει τον δρόμο για την αποδοχή των αιτημάτων όλων των συγγενών που αιτήθηκαν εκταφή, για διενέργεια τοξικολογικών εξετάσεων. Στο μεταξύ συνεχίζει την απεργία πείνας ο Πάνος Ρούτσι αφού σύμφωνα με τη συνήγορό του, Ζωή Κωνσταντοπούλου δεν έχουν ικανοποιηθεί τα αιτήματα που η ίδια είχε υποβάλει στην Εισαγγελία Λάρισας την προηγούμενη εβδομάδα, ένα αίτημα για ακυρότητα της προδικασίας συνολικά και ένα αίτημα για να συνεχιστεί η ανάκριση.

«Η δικαιοσύνη δεν λειτουργεί σε πολιτικό χρόνο. Η δικαιοσύνη λειτουργεί θεσμικά. Η δικαιοσύνη δεν απολογείται στην πλατεία Συντάγματος. Η δικαιοσύνη απολογείται στο Σύνταγμα», είπε χαρακτηριστικά ο Υπουργός.

«Εδώ ξεκίνησε μία διαμαρτυρία ακραία πριν καν υποβληθεί αίτημα, θεωρώντας ότι η δικαιοσύνη θα εκβιαστεί προς ποια κατεύθυνση να ακυρώσει και να ποδοπατήσει όλη αυτή την τεράστια δουλειά που κάναν δικαστές και εισαγγελείς και δικαστικά συμβούλια αυτά τα δυόμιση χρόνια που έφεραν σε πέρας μία τεράστια ανάκριση προκειμένου να οδηγηθεί η υπόδεση αυτή στο δικαστήριο, για να αποδοθεί η δικαιοσύνη», είπε ο κ. Φλωρίδης. Ο ίδιος τόνισε πως η δικαιοσύνη βρέθηκε αντιμέτωπη μπροστά σε μία διαδικασία που δεν οργάνωσε «αυτός ο δυστυχισμένος πατέρας», όπως τον χαρακτήρισε, αλλά όσοι τον επικουρούν νομικά «και είναι γνωστοί αυτοί», σημείωσε.

«Οργανώθηκε μία διαδικασία να εκβιαστεί η δικαιοσύνη, να ξανανοίξει η ανάκριση, να μην κλείσει ποτέ η ανάκριση, για να μην μπορέσει να γίνει ποτέ στην πραγματικότητα αυτή η δίκη. Άρα δηλαδή να εκραγεί η ελληνική κοινωνία, η οποία δικαίως θα είχε εκραγεί λέγοντας ότι "δεν είναι δυνατόν να μην ξεκινάει η δίκη για αυτή την εθνική τραγωδία», είπε ο Γιώργος Φλωρίδης.

«Αυτός ήταν ο σκοπός όλου αυτού του εκβιασμού που έστελναν οι νομικοί παρεστάτες αυτού του ανθρώπου, τον οποίον χρησιμοποίησαν δυστυχώς, αυτόν τον δυστυχισμένο άνθρωπο», τόνισε.

«Η δικαιοσύνη έπρεπε να προστατέψει θεσμικά την διαδικασία που εξελίχθηκε μέχρι τώρα για αυτή την εθνική τραγωδία τη δικαστική. Και από την άλλη μεριά είναι προφανές ότι αναζητούσε τρόπους για να δει πώς χωρίς να πειραχτεί, χωρίς να ακυρωθεί, χωρίς να ανασταλεί αυτή η πολύ σημαντική διαδικασία που ολοκληρώθηκε, να μπορέσει να δει και το αίτημα του ανθρώπου αυτού όσον αφορά τα υπόλοιπα ζητήματα», εξήγησε ο Γιώργος Φλωρίδης.

«Η δικαιοσύνη βρήκε τρόπο, δικονομικά σωστό, δηλαδή συνταγματικά σωστό, να ικανοποιηθεί εκείνο το αίτημα που πρώτο προεβλήθη. Δηλαδή να δει αν είναι η σορός του παιδιού στον τάφο για τον οποίον γνωρίζει. Αυτό έγινε δεκτό. Η δικαιοσύνη δεν σταμάτησε να αναζητά τρόπους για να μπορέσει να δει αν μπορεί να ικανοποιηθεί και το δεύτερο αίτημα χωρίς να εμποδιστεί η πορεία προς τη δίκη. Ε, λοιπόν, το βρήκε», είπε ο υπουργός.

«Οφείλω να δώσω συγχαρητήρια στην ελληνική δικαιοσύνη για τον τρόπο που ενήργησε. Δηλαδή, προστατεύοντας μια μακρά ανακριτική διαδικασία, ένα τεράστιο ανακριτικό έργο, προστατεύοντας το γεγονός ότι θα γίνει η δίκη, στον χρόνο που πρέπει να γίνει η δίκη, και ταυτόχρονα κοιτώντας ή βρίσκοντας σωστά συνταγματικούς και δικονομικούς τρόπους να μπορέσει να ικανοποιηθεί και το άλλο αίτημα», είπε ο κ. Φλωρίδης.

Ο υπουργός εξαπέλυσε επίθεση σε όσους επιχειρούν να εκμεταλλευτούν το ζήτημα πολιτικά.

«Εάν για παράδειγμα η ανακριτική διαδικασία ήταν φανερή, σας λέω ότι σε καμία περίπτωση δεν θα μπορούσαν να στηθούν οι συνωμοσίες των ξυλολίων και όλων αυτών των απατεώνων, οι οποίοι παραπλάνησαν τον ελληνικό λαό πάνω σε ένα ψέμα. Αλλά ακριβώς επειδή είναι μυστική έκαναν χρήση της μυστικότητας και με τις προσβάσεις που είχαν στη δικογραφία, νόμιμα θέλω να πω, όλοι αυτοί από τους πολιτικούς μιλάω τώρα, δημιούργησαν όλη αυτή τη συνωμοσία. Γι' αυτό επιμένουν να ξανανοίξει η ανάκριση, δηλαδή να ξαναπάμε στη μυστικότητα και να μην έρθει το φως της δίκης. Αυτός είναι ο σκοπός τους. Η μυστικότητα δίνει όλο το υπόστρωμα για να γίνουν συνωμοσίες. Και τώρα όλος αυτός ο εκβιασμός, όχι από αυτόν τον δυστυχή άνθρωπο, αλλά από αυτούς που τον οδήγησαν εκεί και ακόμα τον κρατάνε εκεί, στην πραγματικότητα ήταν να ξαναπάμε στη μυστικότητα. Να εκβιάσουν τη δικαιοσύνη να ξανανοίξει την ανάκριση. Να μην γίνει ποτέ η δίκη», τόνισε.

«Γιατί από αυτό πολιτικά ζουν. Αυτή η συνωμοσία είναι το πολιτικό τους οξυγόνο», είπε χαρακτηριστικά.

«Δεν εκβιάζεται η δικαιοσύνη», κατέληξε ο υπουργός.

