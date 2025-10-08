Μητσοτάκης στον ΣΕΒ: Ναι σε αυτοδύναμες κυβερνήσεις - Όχι στον λαϊκισμό

Από το βήμα του ΣΕΒ ο πρωθυπουργός αναφέρθηκε στους κινδύνους της πολιτικής αστάθειας και στη νέα άνοδο του λαϊκισμού που απειλεί, όπως είπε, την ανάπτυξη

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην Ανοιχτή Εκδήλωση της Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης του Συνδέσμου Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών (ΣΕΒ), στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, Τρίτη 7 Οκτωβρίου 2025. 

Στην ομιλία του στον ΣΕΒ ο Κυριάκος Μητσοτάκης, με φόντο τις επόμενες εθνικές εκλογές, έκρουσε τον κώδωνα του κινδύνου της πολιτικής αστάθειας και την άνοδο του λαϊκισμού οι οποίες όπως είπε μπορούν να γυρίσουν πίσω τη χώρα και μίλησε για απειλές που μπορεί να εκτροχιάσουν δημοσιονομικά την Ελλάδα.

Στην παρέμβαση του θύμισε τις δύσκολες εποχές του 2015 λέγοντας ότι «η σταθερότητα αποτελεί τη βάση για κάθε περαιτέρω προοπτική - Θυμίζω τις περιπέτειες από τα ψέματα των απλοϊκών λύσεων, των παροχών χωρίς αντίκρισμα και τις αυταπάτες σε μια οικονομία που ήταν στην εντατική - Έχουμε εθνικό χρέος να μη το ζήσουμε ποτέ ξανά».

Πρακτικά ο κ. Μητσοτάκης έβαλε στο στόχαστρο την διακυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ χωρίς να τον κατονομάσει, ενώ τόνισε ότι μόνο η ΝΔ μπορεί να υπηρετήσει την ανάπτυξη γι' αυτό και όπως είπε διεκδικεί μια τρίτη θητεία διακυβέρνησης. Πάνω σε αυτό τον καμβά υπερτόνισε την ανάγκη αυτοδύναμων κυβερνήσεων για να μην μπει η χώρα σε νέες περιπέτειες και πολιτικούς πειραματισμούς.

«Μόνο οι ισχυρές κυβερνήσεις εγγυώνται πως οι αλλαγές για να διατηρηθεί μια οικονομία σε τροχιά ευημερίας θα υλοποιηθούν. Χωρίς υποταγή στο λαϊκισμό και μακριά από κάθε πολιτικό πειραματισμό - Όσα οι Έλληνες κατέκτησαν μέχρι σήμερα δεν προέκυψαν εύκολα και αύριο μπορεί να μην είναι καθόλου δεδομένα».

Ο κ. Μητσοτάκης περιέγραψε το σταθερό οικονομικό περιβάλλον που πέτυχε η κυβέρνησή του από το 2019 και τα βήματα προόδου που έγιναν στο επιχειρείν και στον μετασχηματισμό του κράτους και υπογράμμισε ότι: «Με κυβερνητικές κρίσεις στην Ευρώπη, όπως της Γαλλίας και το λαϊκισμό που ξαναφουντώνει δεν υπάρχει οικονομική προοπτική χωρίς πολιτική σταθερότητα - Η χώρα μας τα κατάκτησε μέσα από πολλές δοκιμασίες - Είναι άδικο ν’ αμφισβητούνται τόσο εύκολα και επιπόλαια».

Επιπλέον πρόσθεσε: «Η Ελλάδα-παρίας του 2015 δανείζεται φθηνότερα από πανίσχυρες ευρωπαϊκές οικονομίες - Είναι αποτέλεσμα της αποκατάστασης της αξιοπιστίας της χώρας και της εσωτερικής σταθερότητας - η συλλογική ανάπτυξη μετατρέπεται σε ευημερία για τους πολλούς».

Με αφορμή την επανεμφάνιση του Αλέξη Τσίπρα ο πρωθυπουργός έστειλε μήνυμα όχι μόνο στην επιχειρηματική κοινότητα αλλά και σε όλους τους πολίτες πως «αυτό, όμως, δεν μπορεί να το διεκδικήσει μόνη της καμία κυβέρνηση. Είτε θα το πετύχουμε μαζί, με οδηγό την αλήθεια, τη συμμετρική ανάπτυξη και τον πατριωτισμό της ευθύνης. Είτε θα επιστρέψουμε ξανά στη μιζέρια και στον μηδενισμό. Στην εσωστρέφεια, στη μεμψιμοιρία και στην εποχή των βροντερών συνθημάτων και της ήσσονος προσπάθειας. Σε έναν δρόμο, δηλαδή, που τον βαδίσαμε και είδαμε πόσο κοστίζει το αδιέξοδό του».

Τέλος απευθυνόμενος προς τους Έλληνες βιομήχανους σημείωσε: «Το 2016 σας ζήτησα, για πρώτη φορά, να γίνεται συμμέτοχοι σ’ αυτόν τον αγώνα. Πράγματι ανταποκριθήκατε. Οι απαιτήσεις της εποχής, ωστόσο, είναι ακόμη μεγαλύτερες. Σας καλούν να επενδύσετε τα σημαντικά, πλέον, κέρδη σας στον τόπο μας. Να ενσωματώσετε πιο αποφασιστικά τις νέες τεχνολογίες στις δραστηριότητές σας.

Σας καλώ να ανανεώσουμε μαζί την άτυπη συμφωνία μας με στόχο τη συλλογική πρόοδο. Για να βαδίσουμε, χωρίς καθυστερήσεις και πισωγυρίσματα, προς την Ελλάδα του 2030».

Εκτός από τις ισχυρές κυβερνήσεις, ο κ. Μητσοτάκης αναφέρθηκε και σε άλλες δύο προϋποθέσεις για να διατηρηθεί μια οικονομία σε τροχιά ευημερίας: στην επένδυση στους ανθρώπους και στη συνέχιση των μεταρρυθμίσεων. Τέλος ο πρωθυπουργός εν συντομία περιέγραψε, μερικές μόνο από τις 15 προτεραιότητες που αφορούν ειδικά την επιχειρηματικότητα αλλά και το σχέδιο του για ένα νέο μοντέλο στην οικονομία με ορίζοντα το 2030.

