Νίκος Ανδρουλάκης: «Ντεκόρ για τον Τραμπ η παρουσία Μητσοτάκη στη συμφωνία για τη Γάζα»

Ιδιαίτερα επιθετικός κατά της κυβέρνησης και προσωπικά του πρωθυπουργού ήταν ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης, κατά τη συζήτηση για την Εξωτερική Πολιτική στη Βουλή.

Ο κ. Ανδρουλάκης σχολιάζοντας τις διεθνείς εξελίξεις, είπε ότι βρισκόμαστε σε μια εποχή όπου ο αναθεωρητισμός επιβραβεύεται, τη στιγμή που υποχωρεί το διεθνές δίκαιο, οι αρχές και οι αξίες.

Μάλιστα, χαρακτήρισε «νεκρά φύση» τη σύνοδο για την υπογραφή της συμφωνίας για τη Γάζα στην Αίγυπτο, κάνοντας λόγο για Ευρωπαίους ηγέτες που λειτούργησαν ως «ντεκόρ» για τον Ντόναλντ Τραμπ και έκανε λόγο για ένα νέο κύμα αναθεωρητισμού και αυταρχισμού που αποδυναμώνει την πατρίδα, μιλώντας για ηγέτες που λειτουργούν προς όφελος επιχειρηματικών συμφερόντων.

Μονομερής ταύτιση με τον Νετανιάχου

Ο κ. Ανδρουλάκης χαρακτήρισε «σημαντικό, αλλά μετέωρο» το βήμα προς την ειρήνη στη Γάζα, ενώ χαρακτήρισε τις ενέργειες του Ισραήλ στη Γάζα ως «σφαγή και εθνοκάθαρση».

Κάλεσε δε να αναγνωριστεί άμεσα το κράτος της Παλαιστίνης από την Ελλάδα, αλλά και την ενεργή μεσολάβηση της χώρας μας στις διαπραγματεύσεις για μια οριστική λύση στο ζήτημα.

Ο Νίκος Ανδρουλάκης επέκρινε την Ελλάδα ότι ήταν «ντεκόρ» μαζί με άλλους Ευρωπαίους, την ώρα που ο Ντόναλντ Τραμπ αποκαλούσε εγγυητή σταθερότητας τον «υποστηρικτή της Χαμάς», Ταγίπ Ερντογάν.

Κατηγόρησε δε τον Κυριάκο Μητσοτάκη ότι η πολιτική του ήταν η μονομερής ταύτιση με τον Μπένζαμιν Νετανιάχου και απαίτησε από στελέχη της ΝΔ να μην κάνουν μαθήματα ευαισθησίας. Αίσθηση προκάλεσε μάλιστα η αναφορά του για πρόσωπα εντός ΝΔ που «δεν έβλεπαν τα νεκρά παιδιά Παλαιστινίων, οι ίδιοι που αρνούνταν τα εκατομμύρια εκτοπισμένων Εβραίων θυμάτων του Ολοκαυτώματος».

Κάλεσε επίσης τον κ. Μητσοτάκη αν απαντήσει στο αν αποδέχεται τις «ανοησίες» περί μη αποδοχής του Διεθνούς Δικαστηρίου.

Μάλιστα, για πρώτη φορά ο κ. Ανδρουλάκης χρησιμοποίησε τη λέξη «Γενοκτονία» για τα όσα έκανε το Ισραήλ στη Γάζα τα τελευταία δύο χρόνια και τόνισε ότι η κυβέρνηση Μητσοτάκη στάθηκε «πιο δεξιά και από τον Τραμπ».

Ο κ. Ανδρουλάκης αφιέρωσε μεγάλο μέρος της ομιλίας του στο συγκεκριμένο θέμα, καθώς η αρχική πρόταση για τη σημερινή συζήτηση ήταν δική του και αφορούσε αποκλειστικά το Παλαιστινιακό.

«Δε λειτουργεί το ΥΠΕΞ»

Ο κ. Ανδρουλάκης είπε ευθέως ότι «δεν λειτουργεί του Υπουργείο Εξωτερικών», δίνοντας ως παράδειγμα την ανάρτηση μελέτης από την Κομισιόν που αναφερόταν στο τουρκολιβυκό μνημόνιο, αλλά και στη «τουρκική δημοκρατία της βόρειας κύπρου».

Είπε μάλιστα ότι ο λόγος που ήρθε στη Βουλή ο πρωθυπουργός ήταν για να πάρει μερικά χειροκροτήματα μετά την αποτυχία στον ΟΗΕ.

«Και εκεί το ΥΠΕΞ επέδειξε επικίνδυνο ερασιτεχνισμό», είπε συγκεκριμένα, για την ακύρωση του ραντεβού του Κυριάκου Μητσοτάκη και του Ταγίπ Ερντογάν.

Ελληνοτουρκικά: Προτεραιότητα της κυβέρνησης να μην ενοχληθεί η Άγκυρα

«Συγχαρητήρια!», είπε πολλές φορές ειρωνικά ο κ. Ανδρουλάκης προς τη ΝΔ αναφερόμενος στην πολιτική των «ήρεμων νερών», τονίζοντας ότι η κυβέρνηση κάνει υποχωρήσεις σε θέματα όπως τα θαλάσσια πάρκα και το καλώδιο ηλεκτρικής διασύνδεσης με την Κύπρο «για να μην ενοχληθεί η Άγκυρα».

«Ο Τούρκος πρόεδρος από το βήμα του ΟΗΕ αμφισβήτησε τα κυριαρχικά δικαιώματα της Ελλάδας και της Κύπρου», είπε ο κ, Ανδρουλάκης και κατηγόρησε τον κ. Μητσοτάκη ότι για πρώτη φορά στα 51 χρόνια της μεταπολίτευσης δημιούργησε πρόβλημα στις σχέσεις Ελλάδας - Κύπρου.

Ο κ. Ανδρουλάκης επεσήμανε ότι από τον Μάιο ζητά να ανακοινωθεί χρονοδιάγραμμα υλοποίησης του έργου, χωρίς αυτό να έχει γίνει. Κάλεσε μάλιστα το χρονοδιάγραμμα να ανακοινωθεί σήμερα κιόλας από τον πρωθυπουργό στη Βουλή.

«Έχετε μπερδέψει εμένα με τον Δένδια»

Ο Νίκος Ανδρουλάκης εγκάλεσε τον πρωθυπουργό λέγοντας ότι «μπερδέψατε τα εσωκομματικά σας με την αντιπολίτευση». Αιτία της αιχμής ήταν το ζήτημα του δικαιώματος της Ελλάδας να θέσει βέτο στην Τουρκία στα θέματα της ευρωπαϊκής άμυνας.

Σε έντονο ύφος μάλιστα είπε ότι «η Τουρκία δεν πρέπει με κανέναν τρόπο να συμμετέχει στην ευρωπαϊκή αρχιτεκτονική άμυνας», καθώς απειλεί μέσω του casus belli την Ελλάδα, ενώ συνεχίζει να κατέχει τη μισή Κύπρο.

«Εσείς βυθίσατε το Ελσίνκι», είπε ο Νίκος Ανδρουλάκης, υπενθυμίζοντας τη δήλωση του πρωθυπουργού ότι την περίοδο 2004-2009 υπήρξε ακινησία στα ελληνοτουρκικά. Κάλεσε δε στην υπογραφή ενός «νέου Ελσίνκι» που να μην περιλαμβάνει είσοδο της Τουρκίας, αλλά να προβλέπει εμπορικές σχέσεις με αυτοματοποιημένες κυρώσεις.

Μεγάλες ευθύνες της ΕΕ

Ο κ. Ανδρουλάκης αναγνώρισε πάντως ότι μεγάλο μέρος της ευθύνης φέρουν εκτός από την κυβέρνηση, και οι Ευρωπαίοι εταίροι.

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, τόνισε η ΕΕ θα έπρεπε να χαράξει κοινή άμυνα, κοινούς αμυντικούς μηχανισμούς «από την Εσθονία μέχρι την Κύπρο» και όχι μόνο απέναντι στη Ρωσία.

«Στην εποχή του τραμπισμού, αυτά που λέω είναι μονόδρομος» τόνισε ο κ. Ανδρουλάκης και αναρωτιέται πώς κατάφεραν οι βαλτικές χώρες να σχεδιαστεί ευρωπαϊκή πολιτική έναντι της Ρωσίας με τους ίδιους στο τιμόνι, παρά το ότι είναι μικρές χώρες. Όπως είπε, με λίγες παραβιάσεις από τη Ρωσία άνοιξε η συζήτηση για τον «ευρωπαϊκό θόλο», ενώ στην Ελλάδα με χιλιάδες παραβιάσεις δεν ανοίγει τέτοια συζήτηση.

