Νίκος Ανδρουλάκης: «Ντεκόρ για τον Τραμπ η παρουσία Μητσοτάκη στη συμφωνία για τη Γάζα»

Για μονομερή ταύτιση της κυβέρνησης με τον Μπένζαμιν Νετανιάχου, καθώς και για ενδοτισμό έναντι της Άγκυρας, κατηγόρησε την κυβέρνηση ο Νίκος Ανδρουλάκης

Αντώνης Ρηγόπουλος

Νίκος Ανδρουλάκης: «Ντεκόρ για τον Τραμπ η παρουσία Μητσοτάκη στη συμφωνία για τη Γάζα»

Ο Νίκος Ανδρουλάκης

Eurokinissi
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
5'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Ιδιαίτερα επιθετικός κατά της κυβέρνησης και προσωπικά του πρωθυπουργού ήταν ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης, κατά τη συζήτηση για την Εξωτερική Πολιτική στη Βουλή.

Ο κ. Ανδρουλάκης σχολιάζοντας τις διεθνείς εξελίξεις, είπε ότι βρισκόμαστε σε μια εποχή όπου ο αναθεωρητισμός επιβραβεύεται, τη στιγμή που υποχωρεί το διεθνές δίκαιο, οι αρχές και οι αξίες.

Μάλιστα, χαρακτήρισε «νεκρά φύση» τη σύνοδο για την υπογραφή της συμφωνίας για τη Γάζα στην Αίγυπτο, κάνοντας λόγο για Ευρωπαίους ηγέτες που λειτούργησαν ως «ντεκόρ» για τον Ντόναλντ Τραμπ και έκανε λόγο για ένα νέο κύμα αναθεωρητισμού και αυταρχισμού που αποδυναμώνει την πατρίδα, μιλώντας για ηγέτες που λειτουργούν προς όφελος επιχειρηματικών συμφερόντων.

Μονομερής ταύτιση με τον Νετανιάχου

Ο κ. Ανδρουλάκης χαρακτήρισε «σημαντικό, αλλά μετέωρο» το βήμα προς την ειρήνη στη Γάζα, ενώ χαρακτήρισε τις ενέργειες του Ισραήλ στη Γάζα ως «σφαγή και εθνοκάθαρση».

Κάλεσε δε να αναγνωριστεί άμεσα το κράτος της Παλαιστίνης από την Ελλάδα, αλλά και την ενεργή μεσολάβηση της χώρας μας στις διαπραγματεύσεις για μια οριστική λύση στο ζήτημα.

Ο Νίκος Ανδρουλάκης επέκρινε την Ελλάδα ότι ήταν «ντεκόρ» μαζί με άλλους Ευρωπαίους, την ώρα που ο Ντόναλντ Τραμπ αποκαλούσε εγγυητή σταθερότητας τον «υποστηρικτή της Χαμάς», Ταγίπ Ερντογάν.

Κατηγόρησε δε τον Κυριάκο Μητσοτάκη ότι η πολιτική του ήταν η μονομερής ταύτιση με τον Μπένζαμιν Νετανιάχου και απαίτησε από στελέχη της ΝΔ να μην κάνουν μαθήματα ευαισθησίας. Αίσθηση προκάλεσε μάλιστα η αναφορά του για πρόσωπα εντός ΝΔ που «δεν έβλεπαν τα νεκρά παιδιά Παλαιστινίων, οι ίδιοι που αρνούνταν τα εκατομμύρια εκτοπισμένων Εβραίων θυμάτων του Ολοκαυτώματος».

Κάλεσε επίσης τον κ. Μητσοτάκη αν απαντήσει στο αν αποδέχεται τις «ανοησίες» περί μη αποδοχής του Διεθνούς Δικαστηρίου.

Μάλιστα, για πρώτη φορά ο κ. Ανδρουλάκης χρησιμοποίησε τη λέξη «Γενοκτονία» για τα όσα έκανε το Ισραήλ στη Γάζα τα τελευταία δύο χρόνια και τόνισε ότι η κυβέρνηση Μητσοτάκη στάθηκε «πιο δεξιά και από τον Τραμπ».

Ο κ. Ανδρουλάκης αφιέρωσε μεγάλο μέρος της ομιλίας του στο συγκεκριμένο θέμα, καθώς η αρχική πρόταση για τη σημερινή συζήτηση ήταν δική του και αφορούσε αποκλειστικά το Παλαιστινιακό.

«Δε λειτουργεί το ΥΠΕΞ»

Ο κ. Ανδρουλάκης είπε ευθέως ότι «δεν λειτουργεί του Υπουργείο Εξωτερικών», δίνοντας ως παράδειγμα την ανάρτηση μελέτης από την Κομισιόν που αναφερόταν στο τουρκολιβυκό μνημόνιο, αλλά και στη «τουρκική δημοκρατία της βόρειας κύπρου».

Είπε μάλιστα ότι ο λόγος που ήρθε στη Βουλή ο πρωθυπουργός ήταν για να πάρει μερικά χειροκροτήματα μετά την αποτυχία στον ΟΗΕ.

«Και εκεί το ΥΠΕΞ επέδειξε επικίνδυνο ερασιτεχνισμό», είπε συγκεκριμένα, για την ακύρωση του ραντεβού του Κυριάκου Μητσοτάκη και του Ταγίπ Ερντογάν.

Ελληνοτουρκικά: Προτεραιότητα της κυβέρνησης να μην ενοχληθεί η Άγκυρα

«Συγχαρητήρια!», είπε πολλές φορές ειρωνικά ο κ. Ανδρουλάκης προς τη ΝΔ αναφερόμενος στην πολιτική των «ήρεμων νερών», τονίζοντας ότι η κυβέρνηση κάνει υποχωρήσεις σε θέματα όπως τα θαλάσσια πάρκα και το καλώδιο ηλεκτρικής διασύνδεσης με την Κύπρο «για να μην ενοχληθεί η Άγκυρα».

«Ο Τούρκος πρόεδρος από το βήμα του ΟΗΕ αμφισβήτησε τα κυριαρχικά δικαιώματα της Ελλάδας και της Κύπρου», είπε ο κ, Ανδρουλάκης και κατηγόρησε τον κ. Μητσοτάκη ότι για πρώτη φορά στα 51 χρόνια της μεταπολίτευσης δημιούργησε πρόβλημα στις σχέσεις Ελλάδας - Κύπρου.

Ο κ. Ανδρουλάκης επεσήμανε ότι από τον Μάιο ζητά να ανακοινωθεί χρονοδιάγραμμα υλοποίησης του έργου, χωρίς αυτό να έχει γίνει. Κάλεσε μάλιστα το χρονοδιάγραμμα να ανακοινωθεί σήμερα κιόλας από τον πρωθυπουργό στη Βουλή.

«Έχετε μπερδέψει εμένα με τον Δένδια»

Ο Νίκος Ανδρουλάκης εγκάλεσε τον πρωθυπουργό λέγοντας ότι «μπερδέψατε τα εσωκομματικά σας με την αντιπολίτευση». Αιτία της αιχμής ήταν το ζήτημα του δικαιώματος της Ελλάδας να θέσει βέτο στην Τουρκία στα θέματα της ευρωπαϊκής άμυνας.

Σε έντονο ύφος μάλιστα είπε ότι «η Τουρκία δεν πρέπει με κανέναν τρόπο να συμμετέχει στην ευρωπαϊκή αρχιτεκτονική άμυνας», καθώς απειλεί μέσω του casus belli την Ελλάδα, ενώ συνεχίζει να κατέχει τη μισή Κύπρο.

«Εσείς βυθίσατε το Ελσίνκι», είπε ο Νίκος Ανδρουλάκης, υπενθυμίζοντας τη δήλωση του πρωθυπουργού ότι την περίοδο 2004-2009 υπήρξε ακινησία στα ελληνοτουρκικά. Κάλεσε δε στην υπογραφή ενός «νέου Ελσίνκι» που να μην περιλαμβάνει είσοδο της Τουρκίας, αλλά να προβλέπει εμπορικές σχέσεις με αυτοματοποιημένες κυρώσεις.

Μεγάλες ευθύνες της ΕΕ

Ο κ. Ανδρουλάκης αναγνώρισε πάντως ότι μεγάλο μέρος της ευθύνης φέρουν εκτός από την κυβέρνηση, και οι Ευρωπαίοι εταίροι.

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, τόνισε η ΕΕ θα έπρεπε να χαράξει κοινή άμυνα, κοινούς αμυντικούς μηχανισμούς «από την Εσθονία μέχρι την Κύπρο» και όχι μόνο απέναντι στη Ρωσία.

«Στην εποχή του τραμπισμού, αυτά που λέω είναι μονόδρομος» τόνισε ο κ. Ανδρουλάκης και αναρωτιέται πώς κατάφεραν οι βαλτικές χώρες να σχεδιαστεί ευρωπαϊκή πολιτική έναντι της Ρωσίας με τους ίδιους στο τιμόνι, παρά το ότι είναι μικρές χώρες. Όπως είπε, με λίγες παραβιάσεις από τη Ρωσία άνοιξε η συζήτηση για τον «ευρωπαϊκό θόλο», ενώ στην Ελλάδα με χιλιάδες παραβιάσεις δεν ανοίγει τέτοια συζήτηση.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
14:07ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

“Pogi Challenge”: Το HUAWEI WATCH GT 6 δείχνει τα δόντια του

13:59ΚΟΣΜΟΣ

Nετανιάχου: «Όσοι απειλούν το Ισραήλ, θα πληρώσουν βαρύ τίμημα- Θα πετύχουμε όλους μας τους στόχους»

13:56ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Φάμελλος: «Τα εθνικά συμφέροντα υποχωρούν εξαιτίας της πολιτικής Μητσοτάκη»

13:56ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: «Καμπανάκι» Τσατραφύλλια για 6 περιοχές - Καταιγίδες και θύελλες σε λίγες ώρες

13:46ΕΛΛΑΔΑ

Κώστας Καρβέλης: Νεκρός σε τροχαίο το ιστορικό στέλεχος του ΠΑΣΟΚ - Σκοτώθηκε ενώ πήγαινε για κυνήγι

13:43ΚΟΣΜΟΣ

Bloomberg: Γιατί οι νεότερες γενιές συλλέγουν μετά μανίας στιλό - H αγορά των 1,2 δισεκατομμυρίων δολαρίων

13:41ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Σαρωτικές αλλαγές στον Παναθηναϊκό: «Τελειώνει» ο Παπαδημητρίου, επαφές με ξένο τεχνικό διευθυντή

13:40WHAT THE FACT

Κίνα: Ηλικιωμένη κατάπιε 8 ζωντανούς βατράχους για να θεραπεύσει τον πόνο στην πλάτη

13:39ΕΛΛΑΔΑ

ΣτΕ για ΝΟΚ: Νόμιμη η επανέκδοση οικοδομικών αδειών με περιβαλλοντικό ισοδύναμο

13:27ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Stoiximan: Ξεκινά ο νέος κύκλος του προγράμματος «Μικροί Ήρωες Μαθαίνουν» με νέες δράσεις και συνερ

13:17ΥΓΕΙΑ

Γεωργιάδης: Αχαΐρευτοι και άχρηστοι αυτοί που μαζεύτηκαν στο «Αττικόν»

13:10ΚΟΣΜΟΣ

Ανατρεπτική εξέλιξη για τον θάνατο του Ρίκι Χάτον - Ο πυγμάχος παγκόσμιος πρωταθλητής βρέθηκε κρεμασμένος στο σπίτι του

13:09ΚΟΣΜΟΣ

Αυτό είναι το έκτο πυρηνικό υποβρύχιο του Βρετανικού Βασιλικού Ναυτικού με το ελληνικό όνομα «Αγαμέμνων»

13:08ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Νίκος Ανδρουλάκης: «Ντεκόρ για τον Τραμπ η παρουσία Μητσοτάκη στη συμφωνία για τη Γάζα»

13:05ΚΟΣΜΟΣ

Γαλλία: Κέρδισε και τις δύο προτάσεις μομφής ο Σεμπαστιάν Λεκορνί

12:54ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Υπερψηφίστηκε το νομοσχέδιο του υπουργείου Εργασίας για το 13ωρο

12:44ΚΟΣΜΟΣ

Τζούλια Ρόμπερτς: Αποκάλυψε τον απίστευτο λόγο που έκανε την κόρη της να εγκαταλείψει το κινητό

12:38ΚΟΣΜΟΣ

Από φίλοι εχθροί: Ποιο είναι το ΤΤP που πυροδότησε τον κύκλο βίας μεταξύ Αφγανιστάν - Πακιστάν

12:38LIFESTYLE

Τηλεθέαση: Ποιος κρατά την πρωτιά στην πρωινή ζώνη

12:34ΕΛΛΑΔΑ

Βίντεο από την Πάρνηθα: Ελάφι βουτάει στη λίμνη Μπελέτσι για να σωθεί από αγέλη λύκων

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
17:00ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Τι θα γίνει το τετραήμερο της 28ης Οκτωβρίου - Αλλαγή σκηνικού τα επόμενα 24ωρα

13:46ΕΛΛΑΔΑ

Κώστας Καρβέλης: Νεκρός σε τροχαίο το ιστορικό στέλεχος του ΠΑΣΟΚ - Σκοτώθηκε ενώ πήγαινε για κυνήγι

13:56ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: «Καμπανάκι» Τσατραφύλλια για 6 περιοχές - Καταιγίδες και θύελλες σε λίγες ώρες

10:02ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Δυσάρεστα νέα για τον χειμώνα - Η μακροπρόθεσμη πρόβλεψη ECMWF και UKMO για την Ελλάδα

10:18ΕΛΛΑΔΑ

Πλαστικός χειρουργός: «Ήταν τόσο επιθετική που τρόμαξα», αναφέρει αυτόπτης μάρτυρας για την 43χρονη οδηγό

12:34ΕΛΛΑΔΑ

Βίντεο από την Πάρνηθα: Ελάφι βουτάει στη λίμνη Μπελέτσι για να σωθεί από αγέλη λύκων

12:54ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Υπερψηφίστηκε το νομοσχέδιο του υπουργείου Εργασίας για το 13ωρο

11:01ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Φοινικούντα: Ανακοίνωση της ΕΛΑΣ για τη διπλή δολοφονία - «Συνελήφθησαν ο φυσικός και ο ηθικός αυτουργός»

07:15ΥΓΕΙΑ

Ελπίδα για εκατομμύρια ανθρώπους: Πιο κοντά από ποτέ οι επιστήμονες σε εμβόλιο που σταματά τον καρκίνο και τις μεταστάσεις

07:04LIFESTYLE

Το μεγαλύτερο μυστήριο στην παγκόσμια μουσική λύθηκε: Αυτοί είναι οι Daft Punk χωρίς τις μάσκες

11:38ΚΟΣΜΟΣ

Έκθεση: Το υποβρύχιο Titan «ανατινάχθηκε» λόγω της ελαττωματικής κατασκευής του

11:46ΕΘΝΙΚΑ

Ένοπλες Δυνάμεις: Πάνω από 1000% αυξάνεται ο μισθός για τους οπλίτες θητείας

12:44ΚΟΣΜΟΣ

Τζούλια Ρόμπερτς: Αποκάλυψε τον απίστευτο λόγο που έκανε την κόρη της να εγκαταλείψει το κινητό

11:08LIFESTYLE

Πριγκιπική κομψότητα - Διαγωνισμός στιλ στη συνάντηση της Κέιτ με τη Ράτζβα της Ιορδανίας

11:58ΚΟΣΜΟΣ

Μάικλ Τζάκσον: Συνεχίζεται το δικαστικό «θρίλερ» για την περιουσία του «Βασιλιά της Ποπ» - Στη δημοσιότητα το «αμύθητο» ποσό που έλαβε η κόρη του, Πάρις

12:34ΜΠΑΣΚΕΤ

Συνελήφθη ο Λούκα Βιλντόζα μαζί με την σύζυγό του - Επιτέθηκαν σε διασώστες

13:39ΕΛΛΑΔΑ

ΣτΕ για ΝΟΚ: Νόμιμη η επανέκδοση οικοδομικών αδειών με περιβαλλοντικό ισοδύναμο

09:50ΚΟΣΜΟΣ

«Ο πρίγκιπας Άντριου θεωρούσε ότι ήταν αναφαίρετο δικαίωμα του να κάνει σεξ μαζί μου»: Τι αποκαλύπτει η Βιρτζίνια Τζιούφρε στο νέο της βιβλίο

09:53ΚΟΣΜΟΣ

Κάτι αλλάζει στη διατροφή των καρχαριών και αυτό είναι πολύ πιο επικίνδυνο - Οι ειδικοί προειδοποιούν

22:00WHAT THE FACT

Το μυστικό που κρύβει η «πόλη κάτω από τον πάγο» - Μυστική βάση κάτω από τους παγετώνες της Γροιλανδίας εντόπισαν επιστήμονες της NASA

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ