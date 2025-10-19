Λοβέρδος: «Το ΠΑΣΟΚ έχει χάσει τον προσανατολισμό του – Γι’ αυτό έφυγα»

Ο Ανδρέας Λοβέρδος για όλα – Τι λέει για τα ελληνοτουρκικά, το σκάνδαλο στον ΟΠΕΚΕΠΕ και τον Αλέξη Τσίπρα, αλλά και τι απαντά στην ερώτηση «γιατί πήγατε από το ΠΑΣΟΚ στη Νέα Δημοκρατία;»

Μαριάννα Γεωργαντή

Λοβέρδος: «Το ΠΑΣΟΚ έχει χάσει τον προσανατολισμό του – Γι’ αυτό έφυγα»
Σε μια εφ’ όλης της ύλης συνέντευξη, ο Ανδρέας Λοβέρδος, στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας, μιλά στην εφημερίδα Attica Times για τις ελληνοτουρκικές σχέσεις, το Κυπριακό, την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, την ακρίβεια που πιέζει τα νοικοκυριά και το πολιτικό τοπίο της αντιπολίτευσης.

Απαντώντας στο ερώτημα αν ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν εννοεί όσα λέει για τη «νέα ημέρα» στις σχέσεις Ελλάδας – Τουρκίας, ο Ανδρέας Λοβέρδος τονίζει ότι παραμένει επιφυλακτικός.

«Ο Ερντογάν ακολουθεί πολιτική ήρεμων υδάτων για τακτικούς λόγους», λέει, επισημαίνοντας πως η Τουρκία αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα με τη Συρία και το Ισραήλ, και θέλει να δείξει συνεργατικό πρόσωπο προς την Ευρώπη.

Παρόλα αυτά, «εμένει στις ίδιες παράνομες διεκδικήσεις του» και η Ελλάδα, όπως σημειώνει, οφείλει να διατηρεί την ψυχραιμία αλλά και την εγρήγορσή της.

Ο Ανδρέας Λοβέρδος υπογραμμίζει ότι η διεθνής κοινότητα δεν αντιλαμβάνεται πλήρως τη συμπεριφορά της Άγκυρας.

«Τα συμπεράσματα της Ε.Ε. περιλαμβάνουν σαφείς αναφορές στην απαράδεκτη στάση της Τουρκίας, γεγονός που δείχνει πρόοδο», αναφέρει.

Επαινεί επίσης τη σταθερή στάση των ΗΠΑ, επισημαίνοντας ότι η εξωτερική πολιτική της Ουάσιγκτον είναι πολιτική «συμμάχου χώρας».

Παράλληλα, αναφέρεται στις διμερείς αμυντικές συνεργασίες της Ελλάδας με τη Γαλλία, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, την Αίγυπτο και την Ιταλία, τονίζοντας πως η ελληνική διπλωματία «βρίσκεται σε καλό δρόμο».

«Η επίλυση του Κυπριακού με τα σημερινά δεδομένα είναι αδύνατη», δηλώνει ο Ανδρέας Λοβέρδος, διευκρινίζοντας όμως ότι οι προσπάθειες δεν πρέπει να σταματήσουν.

Καταδικάζει τη στάση της Τουρκίας, που «έχει σκληρύνει και μιλά πλέον ανοιχτά για δύο κράτη», τονίζοντας πως «η Ελλάδα και η Κύπρος απορρίπτουν εξ ορισμού αυτή τη λύση».

Παράλληλα, καλεί Αθήνα και Λευκωσία να είναι προσεκτικές στο θέμα του καλωδίου και να συνεχίσουν να αναδεικνύουν διεθνώς την τουρκική προκλητικότητα.

Αναφορικά με την υπόθεση κακοδιαχείρισης στον ΟΠΕΚΕΠΕ, ο Ανδρέας Λοβέρδος θεωρεί ότι το πρόβλημα είναι διαχρονικό και «δεν αφορά μόνο τα τελευταία χρόνια».

Χαιρετίζει τη δημιουργία της Εξεταστικής Επιτροπής, καθώς «δίνει διαφάνεια και δημοσιότητα στη διαδικασία».

Όπως σημειώνει, μέχρι στιγμής δεν έχουν προκύψει ποινικές ευθύνες υπουργών, ενώ υπογραμμίζει πως «το Μέγαρο Μαξίμου έχει δώσει εντολή για πλήρη συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία».

«Η προσωπική ευθύνη είναι ποινική και αστική», εξηγεί, επισημαίνοντας ότι η Εξεταστική Επιτροπή δίνει τη δυνατότητα να φανεί «όλη η αλήθεια».

«Μέχρι στιγμής δεν έχω δει κάτι που να υποδεικνύει ποινική ευθύνη πολιτικού», τονίζει.

Αναφερόμενος στο ζήτημα των οικογενειών των θυμάτων των Τεμπών και στο μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη, ο Λοβέρδος επισημαίνει την ανάγκη σεβασμού και προς τα δύο.

«Σκύβουμε το κεφάλι στα θύματα, αλλά δεν μπορούμε να αγνοήσουμε και το κορυφαίο μνημείο των νεκρών των πολέμων μας», λέει, προσθέτοντας πως «ο σεβασμός πρέπει να είναι διπλός – στους νεκρούς των τραγωδιών και στους νεκρούς των πολέμων».

Ο πολιτικός αναγνωρίζει ότι η ακρίβεια είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα των πολιτών.

Χαιρετίζει τα μέτρα που ανακοίνωσε πρόσφατα η κυβέρνηση για τη μείωση τιμών σε πάνω από 2.000 προϊόντα και τη δημιουργία ενιαίου φορέα ελέγχου, λέγοντας ότι «οι παρεμβάσεις είναι προς τη σωστή κατεύθυνση».

«Η αποτελεσματικότητά τους θα φανεί στην πράξη, στις αγορές των πολιτών», σημειώνει χαρακτηριστικά.

Ο Ανδρέας Λοβέρδος τονίζει ότι η ένταξή του στη Νέα Δημοκρατία ήταν πολιτική επιλογή με επίγνωση και όχι “μεταπήδηση” από το ΠΑΣΟΚ.

«Έφυγα από το ΠΑΣΟΚ πριν 2,5 χρόνια γιατί δεν μπορούσα να υποστηρίξω τη γραμμή του. Εκείνοι άλλαξαν, όχι εγώ», δηλώνει, αναφερόμενος μεταξύ άλλων στη στάση του κόμματος απέναντι στα μη κρατικά πανεπιστήμια.

Εκτιμά ότι «το ΠΑΣΟΚ έχει χάσει τον προσανατολισμό του και έχει αφήσει το πολιτικό κέντρο στον Κυριάκο Μητσοτάκη».

Τέλος, το στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας χαρακτηρίζει το ΠΑΣΟΚ «αξιωματική αντιπολίτευση εκ τύχης», υποστηρίζοντας πως δεν έχει προοπτική.

Για τον Αλέξη Τσίπρα σημειώνει ότι «θα επηρεάσει εκλογικά όλα τα κόμματα αριστερά της Νέας Δημοκρατίας», αλλά προσθέτει με αιχμή:

«Όταν έχεις στην πλάτη σου τα σκάνδαλα των τηλεοπτικών αδειών και της Novartis, καλύτερα να μιλάς λιγότερο για ηθική».

Συνολικά, ο Ανδρέας Λοβέρδος εμφανίζεται υποστηρικτικός προς τη σημερινή κυβέρνηση, ασκεί όμως και στοχευμένη κριτική, ζητώντας σοβαρότητα, διαφάνεια και ωριμότητα στη δημόσια ζωή.

Η συνέντευξή του αποτυπώνει τη θέση ενός πολιτικού που παραμένει ενεργός στο δημόσιο διάλογο και επιχειρεί να τοποθετηθεί με σαφήνεια απέναντι στις μεγάλες προκλήσεις της χώρας.

