Χρυσοχοΐδης για Άγνωστο Στρατιώτη: «Στην ΕΛΑΣ η ευθύνη για την ασφάλεια – Θα μιλήσω με τον Δένδια»

«Την ευθύνη για την ασφάλεια, την τάξη και την εφαρμογή του νόμου την έχουμε εμείς», τόνισε ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη, μιλώντας για το Μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη

Newsbomb

Χρυσοχοΐδης για Άγνωστο Στρατιώτη: «Στην ΕΛΑΣ η ευθύνη για την ασφάλεια – Θα μιλήσω με τον Δένδια»
INTIME.
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Με 159 θετικές ψήφους έναντι 134 «κατά» (επί 293 συμμετεχόντων βουλευτών) υπερψηφίστηκε στη Βουλή την Τετάρτη (22/10) η τροπολογία για την προστασία του Μνημείου του Άγνωστου Στρατιώτη.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης ανέφερε ότι περιμένει τις προτάσεις του Νίκου Δένδια για «την ανάδειξη του Μνημείου του Αγνώστου Στρατιώτη» μετά την τοποθέτηση του υπουργού Άμυνας ότι «το υπουργείο Εθνικής Άμυνας και οι Ένοπλες Δυνάμεις δεν πρόκειται να το αντιμετωπίσουν σαν αντικείμενο άσκησης πολιτικής και διχασμού της κοινωνίας».

Από την πλευρά του, ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, τόνισε σήμερα ότι «εμείς έχουμε την ευθύνη για την ασφάλεια και την εφαρμογή του νόμου» αναφερόμενος στην Ελληνική Αστυνομία, μιλώντας στην τηλεόραση του ΣΚΑΪ.

«Θα συνομιλήσω με τον κ. Δένδια για το Μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη. Διανύουμε μία περίοδο πολιτικών εντάσεων και όταν συμβαίνει αυτό, δημιουργούνται “μάχες”. Νομίζω ότι αυτή δεν έχει αντικείμενο. Υπάρχουν ορισμένα παραδεκτά πράγματα, από τη μέρα που η Ελλάδα είναι ανεξάρτητο έθνος. Ότι έχουμε κάποια ιερά, κάποια όσια και κοινά πράγματα. Το Μνημείο των Πεσόντων, το οποίο έρχεται από τον Επιτάφιο του Περικλή, έχουμε τις εκκλησίες μας και την Ακρόπολη. Γιατί πρέπει να τσακωνόμαστε γύρω από αυτά;», επεσήμανε ακόμη.

«Δεν φοβάμαι», απάντησε σε ερώτηση εάν θυρυβείται για τυχόν έκτροπα στην παρέλαση της 28ης Οκτωβρίου. «Απλώς, λέω ότι κάποιοι, κάθε φορά είναι αποφασισμένοι να διαλύσουν τη χώρα, στο όνομα των επιδιώξεών τους. Μπορεί κάποιοι να ονειρεύονται τέτοιου είδους συμπεριφορές», συμπλήρωσε.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
10:15ΚΟΣΜΟΣ

Check-In Chicken: Το πιο αγχωτικό κόλπο για να πετύχεις την τέλεια θέση στο αεροπλάνο

10:14ΜΠΑΣΚΕΤ

NBA: Ασταμάτητος ο Αντετοκούνμπο - Παρέσυρε τους Ουίζαρντς - Εκκίνηση με νίκη για Μπακς

10:07ΕΛΛΑΔΑ

Άλιμος: 15χρονος έπαθε ανακοπή - Νοσηλεύεται διασωληνωμένος στο Παίδων «Αγία Σοφία»

10:04ΕΛΛΑΔΑ

28η Οκτωβρίου: Τι ώρα θα γίνουν σήμερα οι δοκιμαστικές πτήσεις μαχητικών αεροσκαφών στη Θεσσαλονίκη για την Εθνική Επέτειο

10:03ΚΟΣΜΟΣ

Λούβρο: Η στιγμή που οι δράστες το σκάνε με τα κοσμήματα αξίας άνω των 80 εκατ. ευρώ - Νέα βίντεο ντοκουμέντα

09:59ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

FT για σκάνδαλο στον ΟΚΕΠΕΠΕ: «DJs και σερβιτόροι ανάμεσα στους συλληφθέντες – Ζημιά άνω των 20 εκατ. ευρώ»

09:51ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Ο αμερικανικός στρατός έπληξε ένα ακόμη σκάφος που φέρεται να μετέφερε ναρκωτικά στον Ειρηνικό Ωκεανό - Τρεις νεκροί

09:43ΚΟΣΜΟΣ

«Καλπάζει» το πετρέλαιο: Άλμα πάνω από 3% μετά τις κυρώσεις Τραμπ στη Ρωσία

09:40ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Η Ferrari SC40 θέλει να είναι η F40 του σήμερα

09:39ΕΛΛΑΔΑ

Αλλαγή ώρας 2025: Την Κυριακή γυρίζουμε τα ρολόγια μία ώρα πίσω

09:34ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Χρυσοχοΐδης για Άγνωστο Στρατιώτη: «Στην ΕΛΑΣ η ευθύνη για την εφαρμογή του νόμου – Θα μιλήσω με τον Δένδια»

09:28ΚΟΣΜΟΣ

Γιακουτία: Οικογένεια πολικών αρκούδων διέσχισε τα νερά παγωμένου ποταμού που πλημμύρισε λόγω κλιματικής αλλαγής - Δείτε βίντεο

09:24ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Χρυσοχοΐδης για θάνατο 16χρονης στο Γκάζι: «Εγκληματίας ο καταστηματάρχης που πουλάει ποτά μπόμπες»

09:11ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στη Λάρισα: Νεκρό βρέφος μόλις ενός μήνα - Το μετέφερε στο νοσοκομείο η γιαγιά του

09:08ΕΛΛΑΔΑ

Εντοπισμός και διάσωση 63 μεταναστών δυτικά της Ζακύνθου

09:04ΕΛΛΑΔΑ

Γκάζι: Οι γιατροί έκαναν ΚΑΡΠΑ στη 16χρονη Ζωή επί 1,5 ώρα – Η ανακοίνωση του «Ευαγγελισμού»

09:02ΕΛΛΑΔΑ

Η Λάρισα κατέχει το ρεκόρ: Πόσους τόνους καφέ καταναλώνουν τη μέρα οι Λαρισαίοι και πόσες καφετέριες μετράει

08:55ΕΛΛΑΔΑ

ΟΠΕΚΕΠΕ: Παράνομες επιδοτήσεις άνω των 10 εκατ. ευρώ – Η… dolce vita του συντονιστή από τα Γιαννιτσά και τα αλισβερίσια με τη «συμμορία της Κάρλας»

08:53ΚΟΣΜΟΣ

Diddy: Κινδύνευσε μέσα στη φυλακή - «Ξύπνησε με ένα μαχαίρι στον λαιμό του» αποκαλύπτει φίλος του

08:47ΚΟΣΜΟΣ

Μυστήριο με τον θάνατο του 29χρονου σκακιστή Ντάνιελ Ναροντίτσκι: Στο στόχαστρο Ρώσος αντίπαλος που τον κατηγορούσε για απάτη

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
10:09ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: «Ποτάμι παγωμένου αέρα» από τον Αρκτικό Κύκλο στα Βαλκάνια - Πώς θα επηρεαστεί η Ελλάδα σύμφωνα με τους Ιταλούς μετεωρολόγους

10:07ΕΛΛΑΔΑ

Άλιμος: 15χρονος έπαθε ανακοπή - Νοσηλεύεται διασωληνωμένος στο Παίδων «Αγία Σοφία»

09:00ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: «Κλείδωσε» το «καλοκαιράκι του Αγίου Δημητρίου» - Μετά την 28η η μεγάλη ανατροπή

12:06ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Η πρόβλεψη του Σάκη Αρναούτογλου - Τι «βλέπει» μετά τις 28 Οκτωβρίου

08:32ΕΛΛΑΔΑ

Θρίλερ και ερωτήματα για τον θάνατο της 16χρονης Ζωής έξω από κλαμπ στο Γκάζι - «Το νοσοκομείο ενημέρωσε την ΕΛ.ΑΣ.», απαντά ο Γεωργιάδης

22:20ΚΟΣΜΟΣ

Το «θαύμα» της Φύσης: Οι φάλαινες στην Αυστραλία ξεπέρασαν τα προ-φαλαινοθηρικά επίπεδα

09:11ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στη Λάρισα: Νεκρό βρέφος μόλις ενός μήνα - Το μετέφερε στο νοσοκομείο η γιαγιά του

10:09WHAT THE FACT

Ούτε τρέξιμο, ούτε περπάτημα: Αυτή τη δραστηριότητα συνιστούν οι ειδικοί για άτομα άνω των 55 ετών

08:47ΚΟΣΜΟΣ

Μυστήριο με τον θάνατο του 29χρονου σκακιστή Ντάνιελ Ναροντίτσκι: Στο στόχαστρο Ρώσος αντίπαλος που τον κατηγορούσε για απάτη

10:03ΚΟΣΜΟΣ

Λούβρο: Η στιγμή που οι δράστες το σκάνε με τα κοσμήματα αξίας άνω των 80 εκατ. ευρώ - Νέα βίντεο ντοκουμέντα

08:55ΕΛΛΑΔΑ

ΟΠΕΚΕΠΕ: Παράνομες επιδοτήσεις άνω των 10 εκατ. ευρώ – Η… dolce vita του συντονιστή από τα Γιαννιτσά και τα αλισβερίσια με τη «συμμορία της Κάρλας»

06:55ΕΛΛΑΔΑ

Γκάζι: Θρίλερ με τον θάνατο της 16χρονης που διασκέδαζε σε κλαμπ - Ο χαμένος χρόνος για την έρευνα και οι τρεις λιποθυμίες παιδιών

07:56ΚΟΣΜΟΣ

Σαρκοζί: Δύο αστυνομικοί θα τον φρουρούν μόνιμα από διπλανό κελί - «Μας λένε ανίκανους» διαμαρτύρονται οι σωφρονιστικοί υπάλληλοι

06:40LIFESTYLE

ΣΚΑΪ: Η ανατροπή με το «Voice», το «My style rocks» και το «Survivor»

08:02ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Άγνωστος Στρατιώτης: Η στάση Δένδια, το «καρφί» Γεωργιάδη και το πρώτο crash test την 28η Οκτωβρίου

05:32ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 23 Οκτωβρίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

09:02ΕΛΛΑΔΑ

Η Λάρισα κατέχει το ρεκόρ: Πόσους τόνους καφέ καταναλώνουν τη μέρα οι Λαρισαίοι και πόσες καφετέριες μετράει

05:46ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Βροχές, καταιγίδες και στη συνέχεια 30άρια – Οι προβλέψεις για την 28η Οκτωβρίου

11:40ΕΛΛΑΔΑ

Διονύσης Σαββόπουλος: «Ώσπου η ζωή να βασιλέψει εγώ θα σ' αγαπώ» - Η γνωριμία με τη γυναίκα της ζωής του και η εξομολόγησή του

08:23ΚΟΣΜΟΣ

Explainer: Θα είναι αποτελεσματικές οι κυρώσεις των ΗΠΑ στις ρωσικές πετρελαϊκές εταιρείες και γιατί ο Τραμπ τις επιβάλλει τώρα;

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ