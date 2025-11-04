Η Κίμπερλι Γκιλφόιλ επέδωσε τα διαπιστευτήριά της στον Κωνσταντίνο Τασούλα

Η νέα πρέσβης των ΗΠΑ στην Ελλάδα, Κίμπερλι Γκιλφόιλ, ανέλαβε και επίσημα τα καθήκοντα της έπειτα από τη σημερινή υποβολή των διαπιστευτηρίων της στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας.

«Έχω πάει σε Μύκονο και Σαντορίνη» απάντησε η Κίμπερλι Γκιλφόιλ στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, ο οποίος αρχικά σχολίασε ότι υπήρχε μεγάλη προσμονή για την άφιξή της και στη συνέχεια την ρώτησε αν έχει επισκεφτεί στο παρελθόν την χώρα μας.

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Αν. Τασούλας, δέχθηκε τη νέα πρέσβη των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής Kimberly Guilfoyle Eurokinissi

Ο Γιώργος Ζεβελάκης, επικεφαλής της εθιμοτυπίας του Υπουργείου Εξωτερικών, καλωσόρισε την πρέσβη των Ηνωμένων Πολιτειών, Κίμπερλι Γκιλφόιλ, πριν την έναρξη της επίσημης τελετής.

Με τον εθνικό ύμνο να ηχεί, η νέα πρέσβης κατευθύνθηκε προς τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας. «Κύριε Πρόεδρε, έχω την τιμή να σας παρουσιάσω τα διαπιστευτήριά μου από τον Πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών.»

Οι επίσημοι έκαναν τις απαραίτητες συστάσεις, ανάμεσά τους η υφυπουργός Εξωτερικών Αλεξάνδρα Παπαδοπούλου, η γενική γραμματέας της Προεδρίας, Αλίκη Χατζή, ο ναύαρχος Ευθύμης Μικρός και η Ελένη Γκουλούση, επικεφαλής του διπλωματικού γραφείου.

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος της Δημοκρατία και η Κίμπερλι Γκιλφόιλ είχαν μια ολιγόλεπτη ιδιωτική συνομιλία.

Μετά το τελετουργικό, η νέα πρέσβης των ΗΠΑ ολοκληρώνει την τελετή και ακολουθούν οι επίσημες φωτογραφίες και χειραψίες. Η διαδικασία αυτή, σύμφωνα με το πρωτόκολλο, σηματοδοτεί την επίσημη ανάληψη των νέων καθηκόντων και επιβεβαιώνει τη σύσφιξη των διπλωματικών σχέσεων Ελλάδας-ΗΠΑ.

Στις 13:30 η νέα Αμερικανίδα πρέσβης θα γίνει δεκτή στο ΥΠΕΞ από τον Υπουργό Εξωτερικών, Γιώργο Γεραπετρίτη, και αύριο θα συναντηθεί με τον πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη.

Είχαν προηγηθεί η υποβολή διαπιστευτηρίων από τις νέες πρέσβεις του Βασιλείου της Νορβηγίας, Χάρριετ Μπεργκ και του Καναδά Σόνια Θίσσεν.

