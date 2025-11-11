Τσίπρας: Τραυματική εμπειρία σύγκρουσης και ηρωισμού το 2015

Ο Γολγοθάς του 2015 ήταν μια τραυματική εμπειρία σύγκρουσης και ηρωισμού, διηγείται ο Αλέξης Τσίπρας καθώς εξηγεί το πώς διαχειρίστηκε την αφήγηση των γεγονότων εκείνης της περιόδου, στο πλαίσιο της συγγραφής του βιβλίου του.

Μιλώντας Bookvoice - The podcast, με τον Αιμίλιο Χειλάκη και τον Σπήλιο Λαμπρόπουλο για το βιβλίο του «Ιθάκη», ο Αλέξης Τσιπρας είπε πως το πρώτο κεφάλαιο, όπου διηγείται τη ζωή πριν την υποψηφιότητά του ως δήμαρχος Αθήνας, αλλά και το δεύτερο, που φτάνει ως το 2015, προέκυψαν αβίαστα. «Το πρώτο του κομμάτι, το μικρότερο κομμάτι από τα δώδεκα κεφάλαια, το πρώτο κεφάλαιο έχει έναν αυτοβιογραφικό χαρακτήρα, δηλαδή δείχνει, περιγράφω το πώς κατάλαβα την πολιτική από τότε που άρχισα να καταλαβαίνω τα πράγματα γύρω μου, μέχρι όταν άλλαξε η ζωή μου, έγινα υποψήφιος δήμαρχος Αθήνας και έτσι η αναγνωρισιμότητα αυτή άλλαξε τη ζωή μου. Αυτό είναι το πρώτο κεφάλαιο. Αυτό το κεφάλαιο, καθώς και το κεφάλαιο από το 2006 μέχρι το ‘15 δουλεύτηκαν την προηγούμενη χρονιά, το 2024», λέει ο Αλέξης Τσίπρας.

Στη συνέχεια όμως, όταν έπρεπε να καταγράψει τα γεγονότα του 2015, αναφέρει πως σταμάτησε, ενώ κάνει λόγο για τον «Γολγοθά του 2015»: «Κάποια στιγμή σταμάτησα όμως όταν βρέθηκα μπροστά στο Γολγοθά του 2015. Και δεν ήταν μόνο Γολγοθάς σε ό, τι έχει να κάνει με την δυσκολία να συλλέξω τα στοιχεία, να τα βάλω σε μια σειρά, να φτιάξω τα κομμάτια του παζλ και να το τοποθετήσω αλλά ήταν κι ένας ψυχολογικός Γολγοθάς».

«Ήταν μια τραυματική εμπειρία σύγκρουσης, ηρωισμού, αλλά και ενός αναγκαίου συμβιβασμού για τη σωτηρία της χώρας», επισημαίνει.

«Μπορώ να πω ότι είχα μια έντονη απώθηση να ασχοληθώ με εκείνες τις ημέρες και να ξαναπιάσω το νήμα, διότι ήταν μια τραυματική εμπειρία. Ήταν μια τραυματική εμπειρία σύγκρουσης, ηρωισμού, αλλά και μιας αναγκαίας, ενός αναγκαίου συμβιβασμού για τη σωτηρία της χώρας, η οποία ερχόταν σε αντίθεση με το πολιτικό παρόν και μέλλον το δικό μου εκείνη την περίοδο».

Το εξώφυλλου του βιβλίου του Αλέξη Τσίπρα

Στη συνέχεια, ο Αλέξης Τσίπρας αναφέρεται στο πώς ξεπεράστηκε το πρόβλημα αυτό, προκειμένου να επανέλθει στη συγγραφή: «Και η δυσκολία αυτή πώς ξεπεράστηκε έτσι; Γι’ αυτό το δεύτερο κομμάτι σταμάτησα, σταμάτησα ένα διάστημα, έξι μήνες. Δεν έγραφα, δούλευα, έλεγα, συνέλλεγα στοιχεία, αλλά δεν δούλευα, δεν έγραφα. Για να το ξεπεράσω φώναξα τους συνεργάτες μου και τους ζήτησα να μου κάνουν μια σειρά από συνεντεύξεις στο κασετόφωνο, ρωτώντας με για να τους διηγηθώ τα συναισθήματά μου, την αφήγησή μου, γι’ αυτό και έχει και ένα αφηγηματικό χαρακτήρα του βιβλίου, πώς ένιωσα και πώς αισθάνθηκα και τι έκανα αυτές τις κρίσιμες στιγμές. Και αφού κάναμε πέντε - έξι τρίωρες συνεντεύξεις, απομαγνητοφωνήθηκαν όλα όσα είπα και τα ξαναπήρα και τα δούλεψα και έτσι βγήκε η δεύτερη ενότητα και η τρίτη ενότητα του βιβλίου, που έχει αναφορά στο 2015. Φυσικά μετά το δούλεψα, το ξαναδούλεψα, το ξαναδούλεψα. Έβαλα και άλλα στοιχεία, βρήκα και άλλα στοιχεία, δεν τελείωσε αυτό».

Μάλιστα ανέφερε πως αφού μπόρεσε να ολοκληρώσει την αφήγηση της περιόδου εκείνης, «βγήκε όλο το βιβλίο νεράκι»: «Αλλά μόλις τελείωσα το ‘15, κάποια στιγμή μόλις γύρισα από το Χάρβαρντ πέρυσι την άνοιξη, από τον Απρίλη μέχρι τον Ιούλη, βγήκε όλο το βιβλίο νεράκι.

