Μητσοτάκης για Κίνα: Deal is a deal - Ακλόνητη η σχέση μας με ΗΠΑ - Μηνύματα προς Τουρκία και Ρωσία

Κατά τη συζήτηση που είχε χθες ο Κυριάκος Μητσοτάκης με τον αρχισυντάκτη του Bloomberg, John Micklethwait, στο πλαίσιο του «Bloomberg New Economy Forum» στη Σιγκαπούρη ξεκαθάρισε πολλά ζητήματα που έχουν να κάνουν με τις σχέσεις της Ελλάδας με την Κίνα, τις Ηνωμένες Πολιτείες και τη Ρωσία.

Αναφορικά με το λιμάνι του Πειραιά ο κ. Μητσοτάκης διαβεβαίωσε ότι η χώρα μας τηρεί τις συμφωνίες που έχει υπογράψει με άλλα κράτη λέγοντας: «Οι συμφωνίες που συνήφθησαν από προηγούμενες κυβερνήσεις πρέπει να τηρούνται. Το κάναμε απολύτως σαφές».

Όμως ο πρωθυπουργός εξήρε τις σχέσεις της Ελλάδας με τις ΗΠΑ και τόνισε ότι οι ενεργειακές συμφωνίες που υπεγράφησαν τις τελευταίες ημέρες καθιστούν τη χώρα μας ισχυρό ενεργειακό παίκτη αφήνοντας να εννοηθεί ότι κάτι τέτοιο δεν συνέβη τα προηγούμενα χρόνια.

«Από την άλλη πλευρά, όμως, κοιτάξτε τι συνέβη στην Ελλάδα τις τελευταίες 15 ημέρες. Η Ελλάδα γίνεται ενεργειακός κόμβος για τα Βαλκάνια, την Κεντρική Ευρώπη και την Ουκρανία. Πριν από λίγα χρόνια, δεν ήμασταν καν στον ενεργειακό χάρτη της Ευρώπης. Τώρα γινόμαστε πύλη εισόδου για το αμερικανικό LNG στην ευρωπαϊκή αγορά. Πιστεύω, λοιπόν, ότι μπορούμε οπωσδήποτε να βρούμε τρόπο να συνεργαζόμαστε με τους Αμερικανούς. Και θέλουμε να το κάνουμε».

Ο πρωθυπουργός τόνισε ότι η σχέση Ελλάδας - ΗΠΑ είναι γεωστρατηγική αλλά δεν καθορίζει τις σχέσεις μας με την Τουρκία.

«Έχουμε μια πολύ ισχυρή σχέση με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Πρόκειται για στρατηγική εταιρική σχέση. Έχουμε αποδείξει ότι μπορούμε να συνεργαστούμε πολύ αποτελεσματικά με την κυβέρνηση Τραμπ, όπως φάνηκε από τις ενεργειακές συμφωνίες που ανέφερα πριν από λίγα λεπτά. Αυτή η στρατηγική συνεργασία μεταξύ Ελλάδας και Ηνωμένων Πολιτειών χαίρει ευρείας διακομματικής στήριξης στις ΗΠΑ. Δεν αντιλαμβάνομαι τη σχέση μας με τις ΗΠΑ μέσα από το πρίσμα μίας «τριγωνικής» σχέσης με την Τουρκία», είπε χαρακτηριστικά.

Κανείς δεν μπορεί να απειλήσει την Ελλάδα

Αναφερόμενος στα ελληνοτουρκικά υπογράμμισε ότι η χώρα μας σε καμία περίπτωση δεν επιδιώκει ένταση, αλλά, όπως είπε, κανείς δεν μπορεί να μας απειλήσει:

«Ο στόχος μου σε ό,τι αφορά την Τουρκία είναι να διασφαλίσω ότι μπορούμε να βρούμε έναν τρόπο να συζητήσουμε αυτό που θεωρούμε ως τη μοναδική σημαντική μας διαφορά: την οριοθέτηση θαλασσίων ζωνών στο Αιγαίο και στην Ανατολική Μεσόγειο, χωρίς να «ανεβάζουμε το θερμόμετρο» της έντασης μεταξύ των δύο χωρών. Τα προηγούμενα χρόνια το καταφέραμε. Την ίδια στιγμή, όμως, δική μου ευθύνη είναι να διασφαλίσω ότι ενισχύουμε τις Ένοπλες Δυνάμεις μας. Έχουμε επενδύσει σημαντικά στην αναβάθμιση των αμυντικών μας δυνατοτήτων, ώστε η Ελλάδα να διατηρεί πάντα αξιόπιστη αποτρεπτική ισχύ απέναντι σε οποιαδήποτε χώρα θα μπορούσε να απειλήσει τα εθνικά μας συμφέροντα με οποιονδήποτε τρόπο».

Για τη χρηματοδότηση αμυντικών δαπανών σε ευρωπαϊκό επίπεδο ο Έλληνας πρωθυπουργός εξέφρασε τον προβληματισμό του λέγοντας: «Δεν είμαι βέβαιος ότι έχουμε σημειώσει ιδιαίτερη πρόοδο σε αυτό το ζήτημα. Υπάρχει το χρηματοδοτικό εργαλείο SAFE, αλλά στην ουσία πρόκειται για εργαλείο χορήγησης δανείων. Δεν βοηθά ιδιαίτερα χώρες που έχουν μεγάλο χρέος ή πρέπει να ισοσκελίσουν τους προϋπολογισμούς τους. Νομίζω πως η συζήτηση θα μετατοπιστεί προς τον επόμενο προϋπολογισμό της ΕΕ, ο οποίος θα μπορούσε επίσης να περιλαμβάνει ενότητες που σχετίζονται με την άμυνα».

Προβληματικό το σχέδιο για Ουκρανία

Ο κ. Μητσοτάκης δεν δίστασε να εκφράσει και τις αμφιβολίες του για το ειρηνευτικό σχέδιο των ΗΠΑ στην Ουκρανία: «Εντοπίζω πολλά προβληματικά σημεία σε αυτή την πρόταση. Δεν έχουμε λάβει κάτι επισήμως. Συνεπώς, δεν πρόκειται να κάνω άλλα σχόλια μέχρι να λάβουμε επίσημη ενημέρωση. Δεν μπορεί να επιτευχθεί καμία συμφωνία χωρίς την Ουκρανία και ότι οι Ευρωπαίοι πρέπει να συμμετέχουν σε οποιαδήποτε συζήτηση σχετικά με τις μελλοντικές ρυθμίσεις ασφάλειας της Ευρώπης».

Ο κ. Μητσοτάκης αναφέρθηκε και στα «παγωμένα» ρωσικά κρατικά περιουσιακά στοιχεία: «Θα το συζητήσουμε στο επόμενο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Σίγουρα, η χρήση των «παγωμένων» ρωσικών περιουσιακών στοιχείων είναι μια επιλογή. Υπάρχουν ακόμη περίπλοκα νομικά ζητήματα που πρέπει να επιλυθούν έτσι ώστε όλοι να αισθανόμαστε άνετα για να συμφωνήσουμε σε μια τέτοια λύση».

Την ίδια ώρα πάντως, το Μέγαρο Μαξίμου έστειλε ηχηρή απάντηση στις απειλές που εξαπέλυσε κατά της χώρας μας η κυρία Ζαχάροβα.

«Προφανώς δεν θα πάρουμε την άδειά της. Η Ελλάδα είναι κυρίαρχο κράτος. Η θέση μας, η θέση με τον αμυνόμενο, η θέση με την Ουκρανία, η θέση με την Ευρώπη, μία θέση η οποία δικαιώνεται από πολλές απόψεις, μπορεί να ενοχλεί. Αλλά δεν πρόκειται να την αλλάξουμε και ειδικά δύο κυρίαρχα κράτη μεταξύ τους θα συνεχίσουν να κάνουν αυτό που πιστεύουν σωστό», τόνισε χθες ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης.

Διπλωματικές πηγές λένε εξάλλου ότι «η Ελλάδα στις διεθνείς της σχέσεις ενεργεί πάντοτε με γνώμονα την προσήλωση στο διεθνές δίκαιο και τον σεβασμό των κρατών. Είναι δε αυτονόητο δικαίωμα κάθε κράτους να συνάπτει διακρατικές συμφωνίες.

Ιδιαίτερα μάλιστα όταν οι συμφωνίες, όπως αυτή μεταξύ Ελλάδας και Ουκρανίας, εγγυώνται την ενεργειακή επάρκεια και ασφάλεια που συνιστά όρο ανθρώπινης ευημερίας. Απειλές κατά κυρίαρχων κρατών αυτοδικαίως απορρίπτονται».

Διαβάστε επίσης