Τι σημαίνει η συμφωνία της κυβέρνησης για τις συλλογικές συμβάσεις; Τα 8 σημεία - κλειδιά

Η κυβέρνηση καταργεί τους μνημονιακούς περιορισμούς υπέρ των εργαζομένων

Κώστας Τσιτούνας

Με την χθεσινή συμφωνία στο Μέγαρο Μαξίμου υποστηρίζει ότι αυτό συμβαίνει για πρώτη φορά στην Ελλάδα και έγινε από κεντροδεξιά κυβέρνηση.

Παράλληλα όπως υποστηρίζουν κυβερνητικά στελέχη ότι θέτει κανόνες στην αγορά και προσφέρει ασφάλεια στον εργαζόμενο και σταθερότητα στον εργοδότη - υπερβαίνει και τους τελευταίους μνημονιακούς περιορισμούς.

Τι σημαίνει πρακτικά η Συμφωνία;

  • Αύξηση μισθών και εργασιακή ασφάλεια, μπαίνει οριστικό τέλος σε μνημονιακούς περιορισμούς.
  • Είναι η πρώτη φορά που μία τέτοια συμφωνία φέρει την υπογραφή του συνόλου των Εθνικών Κοινωνικών Εταίρων και της Πολιτείας.
  • Πρώτον, ανοίγει ο δρόμος για περισσότερες συλλογικές συμβάσεις καθώς μειώνεται το απαιτούμενο ποσοστό κάλυψης από 50% σε 40%, ενώ δημιουργείται νέα δυνατότητα για την επέκτασή τους, καθώς το ποσοτικό κριτήριο του 40% δεν θα εξετάζεται καθόλου όταν τη Συλλογική Σύμβαση Εργασίας συνυπογράφουν Εθνικοί Κοινωνικοί Εταίροι
  • Δεύτερον, επιτυγχάνεται η πλήρης προστασία των εργαζομένων μετά τη λήξη των Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας. Ολοι οι όροι μιας Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας εξακολουθούν να ισχύουν και μετά τη λήξη της.
  • Αρχικά, δίνεται μία παράταση τριών μηνών στην ισχύ της. Μετά την παρέλευση αυτού του χρόνου εξακολουθούν να ισχύουν όλοι οι όροι μέχρι τη σύναψη νέας συλλογικής ή ατομικής σύμβασης εργασίας.
  • Καταργείται η μνημονιακή ρύθμιση για τη μερική μετενέργεια που ισχύει από το 2012 και επαναφέρεται το προμνημονιακό καθεστώς της πλήρους μετενέργειας.

Σύντομα, θα καλύπτονται από Συλλογικές Συμβάσεις πολλοί περισσότεροι εργαζόμενοι, με πολλά και πολύ σημαντικά οφέλη για εκείνους, αλλά και για τις επιχειρήσεις.

  • Για τους εργαζόμενους, σημαίνει δυνατότητα για αύξηση μισθών και παροχών, σταθερό, ασφαλές και προβλέψιμο εργασιακό περιβάλλον, λιγότερο άγχος, αφού μειώνεται η ανησυχία για αλλαγές στους εργασιακούς όρους. Είναι μια βαθιά ανάσα ασφάλειας και αξιοπρέπειας.
  • Για τις επιχειρήσεις, σημαίνει σταθερότητα, δυνατότητα επένδυσης στους εργαζόμενους, περιβάλλον με ξεκάθαρους κανόνες δίχως συνεχείς ή ανοιχτές διαπραγματεύσεις, περιβάλλον που διευκολύνει και ενισχύει την ανάπτυξη και την καταπολέμηση αθέμιτου ανταγωνισμού.

