Σύμφωνα με την κυβέρνηση:  «Επισημαίνεται πως από την ανακοίνωση της ΥΠΑ είναι ξεκάθαρο ότι είναι θέμα που αφορά στις συχνότητες»

Κυβερνητικές πηγές για αεροδρόμια: «Ξεκάθαρο ότι είναι θέμα που αφορά στις συχνότητες»
Με δυσεπίλυτο σταυρόλεξο μοιάζει το πρόβλημα που έχει δημιουργηθεί στον FIR Αθηνών.

Σε μια πρώτη αντίδραση κυβερνητικές πηγές ανέφεραν: «Επισημαίνεται πως από την ανακοίνωση της ΥΠΑ είναι ξεκάθαρο ότι είναι θέμα που αφορά στις συχνότητες»

Υπενθυμίζεται ότι μετά το χάος που έχει δημιουργηθεί στα αεροδρόμια ολόκληρης της χώρας η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας στη λογική της συνεχούς ενημέρωσης εξέδωσε νέα ανακοίνωση στην οποία αναφέρονται τα εξής:

Η διαχείριση της αποκατάστασης των συχνοτήτων που εξυπηρετούν τις ανάγκες του FIR Αθηνών συνεχίζεται σε συντονισμό με τους αρμόδιους εξωτερικούς φορείς, ενώ επιχειρησιακά η Υπηρεσία συντονίζεται με το EUROCONTROL. Με γνώμονα πάντα την ασφάλεια των πτήσεων, αυτή τη στιγμή εξυπηρετούνται μέχρι 35 αναχωρήσεις και αφίξεις από τα ελληνικά αεροδρόμια και μερικώς η διερχόμενη κυκλοφορία σε τρείς τομείς. Το τεχνικό θέμα, το μέγεθος του οποίου αντιμετωπίζεται για πρώτη φορά, συνεχίζει να είναι υπό διερεύνηση και θα υπάρξουν νεότερες ανακοινώσεις. Έχει εκδοθεί επικαιροποιημένη αγγελία ΝΟΤΑΜ.

«Το πρόβλημα δεν έχει επιλυθεί, δεν υπάρχουν νεότερα για αφίξεις»

Η Ένωση Ελεγκτών Εναέριας Κυκλοφορίας Ελλάδος, σε νεότερη ενημέρωση, είχε αναφέρει ότι «το πρόβλημα συνεχίζεται, δεν έχει επιλυθεί», σημειώνοντας επιπλέον ότι «έχουν αρχίσει λίγες αναχωρήσεις από το αεροδρόμιο της Αθήνας, με σκοπό την αποσυμφόρησή του, αλλά ακόμα δεν υπάρχουν νεότερα για αφίξεις».

Η στιγμή που ανακοινώνεται το πρόβλημα από τα μεγάφωνα στο αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος:

«Το κλείσιμο του FIR Αθηνών δεν σχετίζεται με θέματα Άμυνας», τονίζουν από το Πεντάγωνο

«Το κλείσιμο του FIR Αθηνών δεν σχετίζεται με θέματα Άμυνας ούτε επηρεάζει τις Ένοπλες Δυνάμεις που έχουν δικό τους σύστημα επικοινωνιών για τα εναέρια μέσα», τονίζεται από το Πεντάγωνο.

