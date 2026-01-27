«Σαν να είναι φυσιολογικό να έχεις νοσοκομεία χωρίς γιατρούς» - Η ανάρτηση Σκέρτσου για Καρυστιανού

Με σαφή υπαινιγμό για την Μαρία Καρυστιανού ο υπουργός Επικρατείας Άκης Σκέρτσος με ανάρτηση του σχολίασε την κάθοδο της στον πολιτικό στίβο, χωρίς όμως να αναφέρει το όνομά της.

Με τίτλο το ερώτημα «Πολιτική χωρίς πολιτικούς ή με καλύτερους πολιτικούς;» ο Άκης Σκέρτσος αναφέρει ότι «μόνο στην πολιτική -που ορίζει με καθοριστικό τρόπο τις ζωές μας, το παρόν και το μέλλον μας- για κάποιον παράδοξο λόγο ένα μέρος των πολιτών και πρωτίστως των δημαγωγών πολιτευτών αναγνωρίζει ως “αξία” και “ζητούμενο” την απειρία και την έλλειψη γνώσης».

Αναλυτικά η ανάρτηση του Άκη Σκέρτσου:

«Πολιτική χωρίς πολιτικούς ή με καλύτερους πολιτικούς;

Όταν αρρωσταίνουμε αναζητούμε τον καλύτερο γιατρό. Για τα παιδιά μας θέλουμε το καλύτερο σχολείο με τους ικανότερους δασκάλους. Το σπίτι όπου κατοικούμε θέλουμε να είναι χτισμένο από έμπειρο μηχανικό. Πολύ σωστά και εύλογα όλα αυτά.

Μόνο στην πολιτική -που ορίζει με καθοριστικό τρόπο τις ζωές μας, το παρόν και το μέλλον μας- για κάποιον παράδοξο λόγο ένα μέρος των πολιτών και πρωτίστως των δημαγωγών πολιτευτών αναγνωρίζει ως “αξία” και “ζητούμενο” την απειρία και την έλλειψη γνώσης.

Πολιτική χωρίς πολιτικούς λένε, σαν να είναι φυσιολογικό να έχεις νοσοκομεία χωρίς γιατρούς και νοσηλευτές ή σχολεία χωρίς εκπαιδευτικούς.

Δεν χρειαζόμαστε πολιτική χωρίς πολιτικούς. Αλλά πολιτική με καλύτερους πολιτικούς, περισσότερη διαφάνεια, λογοδοσία, αποτελεσματικότητα. Η αντιπολιτική ρητορική δεν τοποθετείται απλά εκτός του δημοκρατικού τόξου. Είναι επικίνδυνη για τις ζωές μας».

Βούλτεψη για Καρυστιανού: «Πολιτικό νήπιο»

Η βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Σοφία Βούλτεψη μιλώντας το πρωί της Τρίτης στον ΣΚΑΪ χαρακτήρισε τη Μαρία Καρυστιανού «πολιτικό νήπιο», εκφράζοντας την ανησυχία του κόμματος για την αυξανόμενη δημοφιλία της.

Η Σοφία Βούλτεψη απέδωσε το πολιτικό πλεονέκτημα της Μαρίας Καρυστιανού σε όσους την προώθησαν για να χτυπήσουν την κυβέρνηση και να ενστερνιστούν θεωρίες συνομωσίας.

Επικρίνοντας την αντιπολίτευση, παρατήρησε ότι «από την αρχή την αντιμετώπισαν ως εργαλείο για να ρίξουν την κυβέρνηση» και πρόσθεσε ότι «ο κύριος Τσίπρας πληρώνει τα επίχειρα», δεδομένου ότι οι δημοσκοπήσεις τον εμφανίζουν πίσω από την Καρυστιανού στην καταλληλότητα για πρωθυπουργός.

Σε ερώτηση για το αν φοβάται την Καρυστιανού, η βουλευτής της ΝΔ χρησιμοποίησε τον Αριστοτέλη που υπογράμμιζε ότι οι τύραννοι στις πόλεις της αρχαίας Ελλάδας «προήλθαν από δημαγωγούς, αφού κέρδισαν την εμπιστοσύνη του λαού καταγγέλλοντας τους προνομιούχους».

Διαβάστε επίσης