Βούλτεψη για Καρυστιανού: «Πολιτικό νήπιο - Οι τύραννοι στην αρχαία Ελλάδα προήλθαν από δημαγωγούς»

Η βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Σοφία Βούλτεψη χαρακτήρισε τη Μαρία Καρυστιανού «πολιτικό νήπιο», εκφράζοντας την ανησυχία του κόμματος για την αυξανόμενη δημοφιλία της.



Η Σοφία Βούλτεψη απέδωσε το πολιτικό πλεονέκτημα της Μαρίας Καρυστιανού σε όσους την προώθησαν για να χτυπήσουν την κυβέρνηση και να ενστερνιστούν θεωρίες συνομωσίας.

Επικρίνοντας την αντιπολίτευση, παρατήρησε ότι «από την αρχή την αντιμετώπισαν ως εργαλείο για να ρίξουν την κυβέρνηση» και πρόσθεσε ότι «ο κύριος Τσίπρας πληρώνει τα επίχειρα», δεδομένου ότι οι δημοσκοπήσεις τον εμφανίζουν πίσω από την Καρυστιανού στην καταλληλότητα για πρωθυπουργός.

Σε ερώτηση για το αν φοβάται την Καρυστιανού, η βουλευτής της ΝΔ χρησιμοποίησε τον Αριστοτέλη που υπογράμμιζε ότι οι τύραννοι στις πόλεις της αρχαίας Ελλάδας «προήλθαν από δημαγωγούς, αφού κέρδισαν την εμπιστοσύνη του λαού καταγγέλλοντας τους προνομιούχους».



Για τη συνάντηση Μητσοτάκη-Ερντογάν, υπερασπίστηκε την ατζέντα επικαλούμενη τον Ελευθέριο Βενιζέλο, ο οποίος συνομίλησε με τον Ατατούρκ παρά τη γενοκτονία Ελλήνων της Τουρκίας.

​Η Σοφία Βούλτεψη προειδοποίησε για κίνδυνο ακυβερνησίας αν η ΝΔ δεν εξασφαλίσει αυτοδυναμία, χαρακτηρίζοντας την αντιπολίτευση «συνονθύλευμα». Αναφέρθηκε σε παραδείγματα από Βέλγιο, Βουλγαρία, Ισπανία και Γαλλία χωρίς κοινοβουλευτική πλειοψηφία.

Καταλήγοντας υπερασπίστηκε την τροπολογία για την συνεπιμέλεια, καθώς υποστήριξε ότι έγινε για να καλύψει ένα κενό που υπήρχε στο νόμο και υποστήριξε ότι «πρέπει να επικρατήσει το βέλτιστο συμφέρον του παιδιού».

