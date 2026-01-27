Μαρινάκης για Καρυστιανού: «Δεν είναι θεσμικός συνομιλητής, δεν απαντάμε»

«Όταν κάνει κόμμα η κυρία Καρυστιανού, ας εκφράσει τις απόψεις της» δήλσωε ο Παύλος Μαρινάκης

Μίλτος Τσεκούρας

Μαρινάκης για Καρυστιανού: «Δεν είναι θεσμικός συνομιλητής, δεν απαντάμε»
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
4'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, σε συνέντευξή του στο Real Fm, σχολίασε τις δηλώσεις της Μαρίας Καρυστιανού και ξεκαθάρισε τη θέση της κυβέρνησης για τις ελληνοτουρκικές σχέσεις ενόψει της πιθανής συνάντησης Μητσοτάκη-Ερντογάν.


Ο Παύλος Μαρινάκης απέρριψε την πρόταση της Μαρίας Καρυστιανού για συχνά δημοψηφίσματα, δηλώνοντας: «όπως αντιλαμβάνεστε, με τη λογική της κυρίας Καρυστιανού, θα έπρεπε το κράτος να δίνει κάθε 2-3 μήνες, στην καλύτερη περίπτωση κάποια εκατομμύρια ευρώ για να διοργανώνει δημοψηφίσματα. Κάτι τέτοιο είναι και ενάντια σε οποιαδήποτε έννοια κοινοβουλευτικής δημοκρατίας. Είχα ακούσει μία πάρα πολύ σοφή φράση σε έναν επικήδειο καλού φίλου για τον πατέρα του, ότι η συμβουλή που του είχε δώσει είναι «να μην απλώνεις τα πόδια σου πέρα από το πάπλωμά σου». Και αυτό εγώ το έχω ως ένα ρητό, το οποίο ακολουθώ σε όλη μου τη ζωή».

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος τόνισε ότι η κυβέρνηση ακούει όλες τις απόψεις δημοκρατικά και απαντά όπου απαιτείται, όπως στις δηλώσεις για τις αμβλώσεις. «Θα μου επιτρέψετε να πω, κύριε Χατζηνικολάου, κύριε Δελλατόλα, ότι ειδικά σε μία μέρα τόσο τραγική, όπου χάθηκαν πέντε συνάνθρωποί μας σε ένα τραγικό δυστύχημα και ειδικά πολύ περισσότερο για ζητήματα εθνικής πολιτικής, η κυρία Καρυστιανού να είναι πιο προσεκτική».

Στη συνέχεια πρόσθεσε: «Η κυρία Καρυστιανού, προς το παρόν τουλάχιστον, είναι ένας από τους εκατομμύρια πολίτες, που οφείλει η Κυβέρνηση αυτή να υπηρετεί δια της πολιτικής της. Δεν είναι ούτε συνομιλητής με ξεχωριστή υποχρέωση του Πρωθυπουργού ενημέρωσης, ούτε τίποτα το παραπάνω. Μπορούμε και ακούμε στο πλαίσιο της δημοκρατικής λειτουργίας, όλες αυτές τις θεωρίες, απόψεις. Σε κάποιες υποχρεούμαστε να απαντήσουμε όπως είναι αυτά τα οποία είπε για τις αμβλώσεις. Σε κάποιες άλλες, δεν είναι θεσμικός συνομιλητής, δεν απαντάμε».

Ο Παύλος Μαρινάκης σχολίασε ότι «ειδικά σε μία μέρα τόσο τραγική, όπου χάθηκαν πέντε συνάνθρωποί μας σε ένα τραγικό δυστύχημα και ειδικά πολύ περισσότερο για ζητήματα εθνικής πολιτικής, η κυρία Καρυστιανού να είναι πιο προσεκτική. Πέραν του γεγονότος ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης έχει δώσει εξετάσεις, έχει περάσει τις εξετάσεις συνέπειας και αποτελεσματικότητας στην εξωτερική πολιτική, δεν είναι όλα αντικείμενο εντυπωσιασμού και δηλώσεων για τα πέντε - δέκα λεπτά δημοσιότητας

Τέλος, προέβλεψε ότι θα έχει περιορισμένη πολιτική πορεία αν ιδρύσει κόμμα: «Όταν κάνει κόμμα η κυρία Καρυστιανού, ας εκφράσει τις απόψεις της. Και αν οι απόψεις της, ειδικά επί των εθνικών θεμάτων, είναι αυτές που φαίνεται ότι έχει, τότε δεν την βλέπω να μακροημερεύει πολιτικά».

Ελληνοτουρκικές σχέσεις και συνάντηση με Ερντογάν

Ο Μαρινάκης απέρριψε το αφήγημα ενδοτικότητας, τονίζοντας τα επιτεύγματα της κυβέρνησης Μητσοτάκη στην εξωτερική πολιτική. « Καταρχάς να πω, για να μην υπάρξει κάποια παρανόηση από τα γνωστά μέσα παραπληροφόρησης, παραπλάνησης της κοινής γνώμης, τα οποία κάνουν καριέρα με το «δήθεν αφήγημα ενδοτικότητας», το οποίο είναι νομίζω το πιο εκτός τόπου και χρόνου αφήγημα των τελευταίων ετών, δεδομένου ότι μιλάμε για την Κυβέρνηση, η οποία έχει κάνει στην εξωτερική πολιτική όσα δεν έγιναν αθροιστικά σε όλη την υπόλοιπη μεταπολίτευση, την Κυβέρνηση Μητσοτάκη. Να πούμε, ότι η Ελλάδα δεν πρόκειται ποτέ να συζητήσει ζητήματα κόκκινων γραμμών, θέματα κυριαρχίας, κυριαρχικών δικαιωμάτων. Ούτε καμία κυβέρνηση το έκανε αυτό, ούτε και η δική μας Κυβέρνηση θα το κάνει. Μία διαφορά έχουμε με την Τουρκία, τον καθορισμό ΑΟΖ και υφαλοκρηπίδας που επιθυμούμε να επιλυθεί επί τη βάσει του διεθνούς δικαίου. Από κει και πέρα, υπάρχουν και άλλα ζητήματα, όπως η διαχείριση του μεταναστευτικού, η αντιμετώπιση κοινών προκλήσεων με μία γειτονική χώρα, τα οποία πάντοτε κατόπιν συνεννόησης -και χωρίς να μπαίνουν στο τραπέζι ζητήματα που εμείς ποτέ δεν πρόκειται να συζητήσουμε- θα συζητηθούν. Εκπλήξεις εμείς δεν δεχόμαστε. Και εν πάση περιπτώσει, όσες φορές δημοσίως ο Τούρκος Πρόεδρος έθεσε θέματα στα οποία η χώρα μας και η Δύση είναι αντίθετη: τη δήθεν τουρκική μειονότητα. Η απάντηση που είχε δώσει τότε σε παγκόσμια μετάδοση ο Έλληνας Πρωθυπουργός, γιατί μιλάμε για μία μουσουλμανική μειονότητα, ή τα όσα είχε πει για τον ρόλο της Χαμάς ο Πρωθυπουργός ως απάντηση στον Τούρκο πρόεδρο, επιβεβαιώνουν ότι μόνο να κερδίσεις έχεις από το διάλογο. Όταν διεκδικείς και δεν υποχωρήσεις και θα συνεχίσουμε να διεκδικούμε και θα συνεχίσουμε να συνομιλούμε.

Όπως αποκάλυψε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος η ημερομηνία συνάντησης θα ανακοινωθεί σύντομα.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
13:35ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Europa League: Οι διαιτητές που θα σφυρίξουν τα Παναθηναϊκός – Ρόμα και Λιόν - ΠΑΟΚ

13:32ΕΛΛΑΔΑ

Βιολάντα: «Η Αναστασία δούλευε νύχτα γιατί ήταν νέα στη δουλειά, έκανε υπομονή για το ένσημο»

13:32ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Συγκλονίζει ο πατέρας Λυγγερίδη: Μπαχαλόμαγκες που έχουν μάθει να επιβιώνουν στον όχλο οι δράστες

13:25ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μαρινάκης για Καρυστιανού: «Δεν είναι θεσμικός συνομιλητής, δεν απαντάμε»

13:21ΚΟΣΜΟΣ

Ομάν: Ανατροπή τουριστικού σκάφους – Νεκροί 3 Γάλλοι

13:16LIFESTYLE

Βικτόρια Μπέκαμ: Τιμήθηκε για τη συμβολή της στη μόδα και τον πολιτισμό από την Υπουργό Πολιτισμού της Γαλλίας - Απών ο Μπρούκλιν Μπέκαμ

13:14ΚΟΣΜΟΣ

Η Φινλανδία παρέλαβε επίσημα το πρώτο της μαχητικό αεροσκάφος F-35A

13:13TRAVEL

Χανιά: Χειμερινό ταξίδι στην Κίσσαμο – Από τις καστανιές του Έλους στο φως της Παναγίας Χρυσοσκαλίτισσας

13:12ΕΛΛΑΔΑ

Βιολάντα: Η Αγάπη Μπουνόβα είναι το τελευταίο θύμα που ταυτοποιήθηκε από την φονική έκρηξη

13:11ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Παπασταύρου: «Βάζουμε τέλος στο πολεοδομικό αλαλούμ» - «Γέφυρα συνεργασίας» ΗΠΑ-Ευρώπης η ενέργεια

13:07ΠΑΙΔΕΙΑ

Ζαχαράκη για Ολοκαύτωμα: «Η απώλεια αυτή αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της συλλογικής μας μνήμης»

12:59ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Premier League: Επίσημο! Στην Μπόρνμουθ ο Μανδάς – Υποδοχή με τεράστια ελληνική σημαία!

12:57ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Πώς επενδύουν οι Έλληνες – «Ψηφίζουν» τεχνολογία και κάνουν «στροφή» στις αμερικανικές μετοχές

12:56ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Το τέλος στο ρωσικό αέριο και ο Κάθετος Διάδρομος – Γιατί ο Αλ. Εξάρχου ζητά ευρωπαϊκή χρηματοδότηση

12:55ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ευλογιά προβάτων: Γιατί οι επόμενοι δυόμιση μήνες είναι χρυσή ευκαιρία για να εξαλειφθεί το νόσημα από την Ελλάδα

12:53ΕΛΛΑΔΑ

Πύργος: 23χρονος παρέλαβε κοκαΐνη με δέμα από το ΚΤΕΛ και συνελήφθη

12:48ΠΟΛΙΤΙΚΗ

«Σαν να είναι φυσιολογικό να έχεις νοσοκομεία χωρίς γιατρούς...» - Η υπαινικτική ανάρτηση Σκέρτσου για Καρυστιανού

12:45ΚΟΣΜΟΣ

Βερολίνο: Οι αρχές επικήρυξαν με ένα εκατομμύριο ευρώ τους δράστες πίσω από το πενθήμερο μπλακ άουτ

12:38ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Παναθηναϊκός: Αφήνει τον Κραλ και πάει σε άλλη περίπτωση – Προχωρημένες οι επαφές

12:37ΚΟΣΜΟΣ

Η ατζέντα της σημερινής συνάντησης Φιντάν με τον Γάλλο υπουργό Εξωτερικών – Πιέζει για συνεργασία στην αμυντική βιομηχανία

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
12:23ΕΛΛΑΔΑ

Συγγενής Βασιλικής Σκαμπαρδώνη στο Newsbomb.gr: «Πριν λίγους μήνες η οικογένεια είχε γάμους και χαρές και τώρα...»

12:16ΕΛΛΑΔΑ

Βιολάντα: Δεδομένη θεωρεί η Πυροσβεστική τη διαρροή προπανίου - Τι μπορεί να προκάλεσε την έκρηξη

13:12ΕΛΛΑΔΑ

Βιολάντα: Η Αγάπη Μπουνόβα είναι το τελευταίο θύμα που ταυτοποιήθηκε από την φονική έκρηξη

22:46ΚΟΣΜΟΣ

Σαμπάνια, πολυτελές ξενοδοχείο και τζετ: Σκάνδαλο στη Ρωσία με ταξίδι διασήμων στο Κουρσεβέλ

21:15ΕΛΛΑΔΑ

Μέχρι πότε μπορείτε να εκδώσετε διαβατήριο με την παλιά ταυτότητα

09:51ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός- Μαρουσάκης: Εξασθενεί μέσα στη μέρα η κακοκαιρία - Νέο βαρομετρικό χαμηλό από την Τετάρτη

12:04ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Δημοσκόπηση Interview: Διψήφιο προβάδισμα ΝΔ έναντι ΠΑΣΟΚ - Η Καρυστιανού και το rebranding Τσίπρα

10:38ΕΛΛΑΔΑ

Βιολάντα: Δύο από τις νεκρές βρέθηκαν αγκαλιασμένες κάτω από τα συντρίμμια του εργοστασίου

09:01ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Εμπορική συμφωνία ελεύθερων συναλλαγών Ινδίας και ΕΕ: «Ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στον βιομηχανικό και στον αγροδιατροφικό τομέα»

11:07ΕΛΛΑΔΑ

Θρίλερ στα Τζουμέρκα: 55χρονος εντοπίστηκε νεκρός σε ρέμα – Τον αναζητούσε ο αδελφός του

18:23ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Προειδοποίηση Τσατραφύλλια για τριπλό κύμα κακοκαιρίας - Οι περιοχές που θα επηρεαστούν

08:53ΜΠΑΣΚΕΤ

«Φωτιά» στο NBA: «O Αντετοκούνμπο σκέφτηκε να απολύσει τον ατζέντη του, επειδή δεν έγινε trade»

09:30ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Τζόκερ, Λόττο, Λαχείο: Πώς τα μαθηματικά μπορούν να αποκαλύψουν πιθανή απάτη στα τυχερά παιχνίδια

07:37ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συντάξεις: Τα νέα ποσά σε 2,5 εκατομμύρια συνταξιούχους – Αναλυτικοί πίνακες και για τα 35 ταμεία

10:53ΚΟΣΜΟΣ

Ιράν: Η σπαρακτική στιγμή που νεαρή κόβει τα μαλλιά της στην κηδεία της αδελφής της - Σκοτώθηκε σε διαδήλωση κατά του καθεστώτος

10:46ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

«Καποδίστριας»: Ρεκόρ στο box office - Ξεπέρασε τα 700.000 εισιτήρια

13:19ΕΛΛΑΔΑ

Βιολάντα: Από φούρνος γειτονιάς σε επιχειρηματικό case study - Πώς εκτοξεύτηκε η μπισκοτοβιομηχανία

07:52ΕΛΛΑΔΑ

Βιολάντα: Εργαζόμενη δεν πήγε για δουλειά στη μοιραία βάρδια την τελευταία στιγμή γιατί αρρώστησε το παιδί της

09:12ΕΛΛΑΔΑ

Βιολάντα: Τα 3 σενάρια της φονικής έκρηξης στο εργοστάσιο – Στο «μικροσκόπιο» τα συστήματα ασφαλείας

09:19ΚΟΣΜΟΣ

«Ναρκο-υποβρύχιο» φορτωμένο με εννέα τόνους κοκαΐνης εντοπίστηκε ανοιχτά της Πορτογαλίας - Στα 600 εκατομμύρια η αξία των ναρκωτικών

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ