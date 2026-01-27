Μαρινάκης για Καρυστιανού: «Δεν είναι θεσμικός συνομιλητής, δεν απαντάμε»

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, σε συνέντευξή του στο Real Fm, σχολίασε τις δηλώσεις της Μαρίας Καρυστιανού και ξεκαθάρισε τη θέση της κυβέρνησης για τις ελληνοτουρκικές σχέσεις ενόψει της πιθανής συνάντησης Μητσοτάκη-Ερντογάν.



Ο Παύλος Μαρινάκης απέρριψε την πρόταση της Μαρίας Καρυστιανού για συχνά δημοψηφίσματα, δηλώνοντας: «όπως αντιλαμβάνεστε, με τη λογική της κυρίας Καρυστιανού, θα έπρεπε το κράτος να δίνει κάθε 2-3 μήνες, στην καλύτερη περίπτωση κάποια εκατομμύρια ευρώ για να διοργανώνει δημοψηφίσματα. Κάτι τέτοιο είναι και ενάντια σε οποιαδήποτε έννοια κοινοβουλευτικής δημοκρατίας. Είχα ακούσει μία πάρα πολύ σοφή φράση σε έναν επικήδειο καλού φίλου για τον πατέρα του, ότι η συμβουλή που του είχε δώσει είναι «να μην απλώνεις τα πόδια σου πέρα από το πάπλωμά σου». Και αυτό εγώ το έχω ως ένα ρητό, το οποίο ακολουθώ σε όλη μου τη ζωή».

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος τόνισε ότι η κυβέρνηση ακούει όλες τις απόψεις δημοκρατικά και απαντά όπου απαιτείται, όπως στις δηλώσεις για τις αμβλώσεις. «Θα μου επιτρέψετε να πω, κύριε Χατζηνικολάου, κύριε Δελλατόλα, ότι ειδικά σε μία μέρα τόσο τραγική, όπου χάθηκαν πέντε συνάνθρωποί μας σε ένα τραγικό δυστύχημα και ειδικά πολύ περισσότερο για ζητήματα εθνικής πολιτικής, η κυρία Καρυστιανού να είναι πιο προσεκτική».

Στη συνέχεια πρόσθεσε: «Η κυρία Καρυστιανού, προς το παρόν τουλάχιστον, είναι ένας από τους εκατομμύρια πολίτες, που οφείλει η Κυβέρνηση αυτή να υπηρετεί δια της πολιτικής της. Δεν είναι ούτε συνομιλητής με ξεχωριστή υποχρέωση του Πρωθυπουργού ενημέρωσης, ούτε τίποτα το παραπάνω. Μπορούμε και ακούμε στο πλαίσιο της δημοκρατικής λειτουργίας, όλες αυτές τις θεωρίες, απόψεις. Σε κάποιες υποχρεούμαστε να απαντήσουμε όπως είναι αυτά τα οποία είπε για τις αμβλώσεις. Σε κάποιες άλλες, δεν είναι θεσμικός συνομιλητής, δεν απαντάμε».

Ο Παύλος Μαρινάκης σχολίασε ότι «ειδικά σε μία μέρα τόσο τραγική, όπου χάθηκαν πέντε συνάνθρωποί μας σε ένα τραγικό δυστύχημα και ειδικά πολύ περισσότερο για ζητήματα εθνικής πολιτικής, η κυρία Καρυστιανού να είναι πιο προσεκτική. Πέραν του γεγονότος ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης έχει δώσει εξετάσεις, έχει περάσει τις εξετάσεις συνέπειας και αποτελεσματικότητας στην εξωτερική πολιτική, δεν είναι όλα αντικείμενο εντυπωσιασμού και δηλώσεων για τα πέντε - δέκα λεπτά δημοσιότητας

Τέλος, προέβλεψε ότι θα έχει περιορισμένη πολιτική πορεία αν ιδρύσει κόμμα: «Όταν κάνει κόμμα η κυρία Καρυστιανού, ας εκφράσει τις απόψεις της. Και αν οι απόψεις της, ειδικά επί των εθνικών θεμάτων, είναι αυτές που φαίνεται ότι έχει, τότε δεν την βλέπω να μακροημερεύει πολιτικά».

Ελληνοτουρκικές σχέσεις και συνάντηση με Ερντογάν

Ο Μαρινάκης απέρριψε το αφήγημα ενδοτικότητας, τονίζοντας τα επιτεύγματα της κυβέρνησης Μητσοτάκη στην εξωτερική πολιτική. « Καταρχάς να πω, για να μην υπάρξει κάποια παρανόηση από τα γνωστά μέσα παραπληροφόρησης, παραπλάνησης της κοινής γνώμης, τα οποία κάνουν καριέρα με το «δήθεν αφήγημα ενδοτικότητας», το οποίο είναι νομίζω το πιο εκτός τόπου και χρόνου αφήγημα των τελευταίων ετών, δεδομένου ότι μιλάμε για την Κυβέρνηση, η οποία έχει κάνει στην εξωτερική πολιτική όσα δεν έγιναν αθροιστικά σε όλη την υπόλοιπη μεταπολίτευση, την Κυβέρνηση Μητσοτάκη. Να πούμε, ότι η Ελλάδα δεν πρόκειται ποτέ να συζητήσει ζητήματα κόκκινων γραμμών, θέματα κυριαρχίας, κυριαρχικών δικαιωμάτων. Ούτε καμία κυβέρνηση το έκανε αυτό, ούτε και η δική μας Κυβέρνηση θα το κάνει. Μία διαφορά έχουμε με την Τουρκία, τον καθορισμό ΑΟΖ και υφαλοκρηπίδας που επιθυμούμε να επιλυθεί επί τη βάσει του διεθνούς δικαίου. Από κει και πέρα, υπάρχουν και άλλα ζητήματα, όπως η διαχείριση του μεταναστευτικού, η αντιμετώπιση κοινών προκλήσεων με μία γειτονική χώρα, τα οποία πάντοτε κατόπιν συνεννόησης -και χωρίς να μπαίνουν στο τραπέζι ζητήματα που εμείς ποτέ δεν πρόκειται να συζητήσουμε- θα συζητηθούν. Εκπλήξεις εμείς δεν δεχόμαστε. Και εν πάση περιπτώσει, όσες φορές δημοσίως ο Τούρκος Πρόεδρος έθεσε θέματα στα οποία η χώρα μας και η Δύση είναι αντίθετη: τη δήθεν τουρκική μειονότητα. Η απάντηση που είχε δώσει τότε σε παγκόσμια μετάδοση ο Έλληνας Πρωθυπουργός, γιατί μιλάμε για μία μουσουλμανική μειονότητα, ή τα όσα είχε πει για τον ρόλο της Χαμάς ο Πρωθυπουργός ως απάντηση στον Τούρκο πρόεδρο, επιβεβαιώνουν ότι μόνο να κερδίσεις έχεις από το διάλογο. Όταν διεκδικείς και δεν υποχωρήσεις και θα συνεχίσουμε να διεκδικούμε και θα συνεχίσουμε να συνομιλούμε.

Όπως αποκάλυψε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος η ημερομηνία συνάντησης θα ανακοινωθεί σύντομα.

