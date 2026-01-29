«Έφυγες τόσο πρόωρα και άδικα από κοντά μας»: Το ΠΑΣΟΚ αποχαιρετά τη Αριστέα Καζάκου

Η υποψήφια βουλευτής πέθανε σε ηλικία 40 ετών.
Η δικηγόρος και στέλεχος του ΠΑΣΟΚ Αριστέα Καζάκου έφυγε από τη ζωή σε ηλικία μόλις 40 ετών, βυθίζοντας στη θλίψη συγγενείς, φίλους αλλά και ολόκληρη τη Μεσσηνία. Η Αριστέα Καζάκου είχε ενεργή παρουσία στα πολιτικά δρώμενα του τόπου και υπήρξε υποψήφια βουλευτής Μεσσηνίας με το ΠΑΣΟΚ στις εθνικές εκλογές του 2023.

Στελέχη του κόμματος έστειλαν συλλυπητήρια μηνύματα με αναρτήσεις τους στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Νίκος Ανδρουλάκης: «Σε ευχαριστώ που με τίμησες με τη φιλία σου»

Σε ανάρτησή του στο Facebook, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης έγραψε:

«Αγαπημένη μας Αριστέα, έφυγες τόσο πρόωρα και άδικα από κοντά μας.
Μαχήτρια ως το τέλος.

Δυναμική, έντιμη, εργατική, με απαράμιλλη ενσυναίσθηση. Έτσι σε θυμόμαστε στα αμφιθέατρα της Νομικής στις συνεδριάσεις του Εθνικού Συμβουλίου της Νεολαίας ΠΑΣΟΚ. Για όλες αυτές τις αξίες σε εκτιμούσαν οι συμπατριώτες σου στη Μεσσηνία και οι συνεργάτες σου στον Τομέα Τουρισμού και στη μάχιμη δικηγορία.
Η Αριστέα Καζάκου ήταν παρούσα σε όλους τους αγώνες του Κινήματος και είχε ακόμα πολλά να δώσει.

Σε αποχαιρετώ με οδύνη. Σε ευχαριστώ που με τίμησες με τη φιλία σου.
Τα ειλικρινή μου συλλυπητήρια στον σύζυγο και την οικογένειά της».

Παύλος Χρηστίδης: «Δεν μπορώ να σε σκεφτώ ποτέ χωρίς χαμόγελο»

Ο Παύλος Χρηστίδης αναφέρει στη συλλυπητήρια δήλωσή του:

«Την τελευταία φορά που σε είδα, μιλούσες δακρυσμένη για όσα έχεις ζήσει και τον αγώνα σου. Οχι σε πρώτο πρόσωπο, αλλά όλοι καταλαβαίναμε τι ένιωθες. Μιλούσες πάντα με έναν ιδιαίτερο τρόπο, έλεγες τα σοβαρά με χιούμορ και μέσα στο χιούμορ σου έκρυβες τα σοβαρά.

Ήσουν ψηλή και πάντα όρθια. Λεβέντισσα, ευθύβολη. Δεν κρυβόσουν και ήξερες πάντα πως να πεις ότι θέλεις.

Διασχίσαμε παράλληλα μια μεγάλη διαδρομή, όχι πάντα εύκολη, αλλά πάντα γεμάτη σεβασμό και αγάπη. Το χαμόγελο σου ήταν πάντα λαμπερό και όσο το σκέφτομαι δεν μπορώ να σε σκεφτώ ποτέ, χωρίς χαμόγελο.

ΠΑΣΠ, Νεολαία, Ιπποκρατους, Χαριλάου, Νομική, συνέδρια, ΔΣΑ, ΠΑΣΟΚ, Μεσσηνία, ακόμα και στο Αμπου Νταμπι.

Δεν θα ξεχάσω ποτέ τα λόγια σου εκείνη την τελευταία φορά που βρεθήκαμε τον Οκτώβρη.

Θα μας λείψεις. Καλό σου ταξίδι Αριστέα.»

Νάντια Γιαννακοπούλου: «Συντετριμμένη από την τόσο πρόωρη απώλεια της φίλης μου»

Από την πλευρά της, η Νάντια Γιαννακοπούλου έγραψε:

«Αισθάνομαι συντετριμμένη από την τόσο πρόωρη απώλεια της φίλης μου πάνω απ΄όλα και συντρόφισας, αγωνίστριας του ΠΑΣΟΚ Αριστέας Καζάκου.

Με πλημυρίζει πόνος και θλίψη που έχασα , που χάσαμε μια ξεχωριστή νέα γυναίκα που ξεχώριζε για το ήθος της, την προσήλωσή της σε αρχές και αξίες, τους αγώνες της για το ΠΑΣΟΚ είτε ως υποψήφια στην Μεσσηνία , ως στέλεχος όπου και χρεώθηκε , αλλά και για την ποιότητα που εξέπεμπε και το αποδείκνυε και ως Τομεάρχης Τουρισμού.

Η Αριστέα θα μας λείψει πολύ.

Θα μας λείψει η παρουσία της, η ειλικρίνειά της , η συμβολή της. Κρίμα, που έφυγε τόσο νωρίς, τόσο νέα.

Θα την θυμόμαστε όμως πάντα , θα την κρατήσουμε στην σκέψη μας, στην καρδιά μας!

Καλό ταξίδι αγαπημένη μου φίλη!.

Θερμά συλλυπητήριά μου στην οικογένειά της».

Συλλυπητήριο μήνυμα από τον ΣΥΡΙΖΑ: «Είχε πολλά ακόμα να δώσει»

«Με θλίψη πληροφορηθήκαμε τον θάνατο της Αριστέας Καζάκου, Γραμματέα του Τομέα Τουρισμού του ΠΑΣΟΚ, σε ηλικία μόλις 40 ετών.

Μάχιμη δικηγόρος, με πολιτική και συνδικαλιστική δράση ήδη από τα φοιτητικά της χρόνια, η Αριστέα Καζάκου είχε πολλά ακόμα να δώσει.

Ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ απευθύνει ειλικρινά συλλυπητήρια στην οικογένεια, τους φίλους και το κόμμα του ΠΑΣΟΚ για την απώλεια της Αριστέας Καζάκου», αναφέρει ο ΣΥΡΙΖΑ στο συλλυπητήριο μήνυμά του.

