Μητσοτάκης - Μπορίσοφ για τον Κάθετο Διάδρομο: «Σημαντική και στρατηγική επένδυση»

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στη δεύτερη μέρα εργασιών της συνάντησης ηγετών του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος στο Ζάγκρεμπ. Σάββατο 31 Ιανουαρίου 2026 (ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΠΑΠΑΜΗΤΣΟΣ/Γ.Τ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΥ/EUROKINISSI)

Συναντήσεις με ευρωπαίους ηγέτες είχε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στο περιθώριο του EPP Leaders Retreat, που πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του συνεδρίου του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος (ΕΛΚ).

Ο κ. Μητσοτάκης συναντήθηκε με τον πρώην πρωθυπουργό της Βουλγαρίας και πρόεδρο του συγκυβερνώντος κόμματος GERB, Boyko Borisov, καθώς και με τον αναπληρωτή πρωθυπουργό της Ιρλανδίας και υπουργό Οικονομικών, Simon Harris.

Κατά τη συνάντησή του με τον κ. Borisov, ο πρωθυπουργός συζήτησε, μεταξύ άλλων, το ζήτημα του Κάθετου Διαδρόμου, υπογραμμίζοντας τη σημασία του έργου για την ενίσχυση της ενεργειακής ασφάλειας και τη διαφοροποίηση των πηγών και οδεύσεων ενέργειας στην ευρύτερη περιοχή της Νοτιοανατολικής Ευρώπης.

«Θέλω να υπογραμμίσω τη σημασία του Κάθετου Διαδρόμου. Είναι μια σημαντική και στρατηγική επένδυση και για τις δύο χώρες καθώς επιδιώκουμε να απομακρυνθούμε από το ρωσικό φυσικό αέριο», ανέφερε μεταξύ άλλων ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης κατά τη συνάντησή του με τον πρώην πρωθυπουργό της Βουλγαρίας, Μπόικο Μπορίσοφ.

«Η στρατηγική συνεργασία με τις ΗΠΑ ήδη προσφέρει αξιόπιστα αποτελέσματα. Χθες είχαμε μια πρώτη συμφωνία για τη μεταφορά του φυσικού αερίου από την Ελλάδα στην Ουκρανία που δείχνει τη σημασία αυτής της πολύ σημαντικής πρωτοβουλίας, η οποία είναι ταυτόχρονα οικονομική και γεωπολιτική. Στο μυαλό μου ο Κάθετος Διάδρομος δεν αφορά μόνο την ενέργεια. Αφορά και στους αυτοκινητόδρομους, αφορά και στο εμπόριο καθώς επίσης τις πλήρεις διασυνδέσεις μεταξύ της Ελλάδας, της Βουλγαρίας, της Ρουμανίας, της Μολδαβίας και της Ουκρανίας. Κι αυτό αυξάνει σημαντικά τη γεωπολιτική αξία των χωρών μας», τόνισε ο πρωθυπουργός.

Στις επαφές αυτές, τον πρωθυπουργό συνόδευε ο γραμματέας Διεθνών Σχέσεων της Νέας Δημοκρατίας και βουλευτής Σερρών, Τάσος Χατζηβασιλείου.

Ο Πρωθυπουργός και Πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας Κυριάκος Μητσοτάκης λαμβάνει μέρος στις διήμερες εργασίες της συνάντησης ηγετών του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος, στο Ζάγκρεμπ. Παρασκευή 30 Ιανουαρίου 2026 (ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΠΑΠΑΜΗΤΣΟΣ/Γ.Τ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΥ/EUROKINISSI) Eurokinissi

