Γεωργιάδης για πλωτό ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ που έσωσε άνδρα στην Ιστιαία: «Η διακομιδή ήταν 40 λεπτά»

Ο Άδωνις Γεωργιάδης με ανάρτησή του αναφέρθηκε στο πλωτό ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ που έσωσε τη ζωή άνδρα στην Ιστιαία και τον μετέφερε με ασφάλεια, προκειμένου να τον παραλάβει ασθενοφόρο και να τον μεταφέρει στο νοσοκομείο Λαμίας.

Ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης, τόνισε ότι «ο άνδρας μεταφέρθηκε από το ΕΚΑΒ στο Κέντρο Υγείας Ιστιαίας στις 9:30, 16/02/2026 λόγω συγκοπτικού επεισοδίου στην οικία του. Εκεί εκτιμήθηκε κλινικά, υπεβλήθη σε εργαστηριακό έλεγχο, σταθεροποιήθηκε και λόγω της σοβαρότητας της κατάστασής του και ραγδαίας επιδείνωσης αποφασίσθηκε η διακομιδή του στο νοσοκομείο Λαμίας με το πλωτό ασθενοφόρο».

Στη συνέχεια ο υπουργός Υγείας ανέφερε ότι ο «χρόνος διακομιδής ήταν 40 λεπτά». Και συνέχισε: «Η απόσταση Ωραιοί Γλυφα με το πλωτό ασθενοφόρο 10 λεπτά και 30 λεπτά ως την Λαμία με ΕΚΑΒ. Υπήρχε άψογη συνεργασία με το ΕΚΑΒ, και ο ασθενής έφθασε στο νοσοκομείο έγκαιρα και σε καλή κατάσταση. Η διακομιδή αυτή χωρίς το πλωτό ασθενοφόρο θα διαρκούσε τουλάχιστον 1ωρα και 45 λεπτά. Το ΕΣΥ γίνεται κάθε μέρα και καλύτερο».

