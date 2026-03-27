Επιστολή του Ισπανού πρωθυπουργού Πέδρο Σάντσεθ προς τον Νίκο Ανδρουλάκη

Ο Πέδρο Σάντσεθ, τόνισε τη σημασία της ενότητας και της παρουσίας προοδευτικών κομμάτων στην κυβέρνηση για την προώθηση κοινωνικών δικαιωμάτων όπως η στέγαση, η υγεία και η εκπαίδευση

Επιμέλεια - Αναστασία - Βασιλική Γκολέμη

  • Ο Ισπανός πρωθυπουργός Πέδρο Σάντσεθ απηύθυνε επιστολή στον Νίκο Ανδρουλάκη με αφορμή το συνέδριο του ΠΑΣΟΚ, εκφράζοντας ευχές για επιτυχία.
  • Τόνισε τη διεθνιστική παράδοση του ΠΑΣΟΚ και τη σημαντική του συμβολή στο προοδευτικό κίνημα και τη Σοσιαλιστική Διεθνή.
  • Υπογράμμισε την ανάγκη για προώθηση της ειρήνης, του διεθνούς δικαίου, της ισότητας των φύλων και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.
  • Εξέφρασε αντίθεση σε μονομερείς πρωτοβουλίες που παραβιάζουν διεθνείς κανόνες, αναφερόμενος στις θέσεις για την Ουκρανία και τη Γάζα.
Με αφορμή το συνέδριο του ΠΑΣΟΚ, ο πρωθυπουργός της Ισπανίας Πέδρο Σάντσεθ, που παράλληλα προεδρεύει και της Σοσιαλιστικής Διεθνούς, απέστειλε επιστολή προς τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ, Νίκο Ανδρουλάκη, όπου εκτός των ευχών για επιτυχές συνέδριο, αναφέρεται και στους πολιτικούς άξονες πάνω στους οποίους δραστηριοποιούνται τα κόμματά τους.

Το πλήρες κείμενο της επιστολής

«Αγαπητά μέλη του ΠΑΣΟΚ,

Αγαπητέ Νίκο,

Ως Πρόεδρος της Σοσιαλιστικής Διεθνούς και εκ μέρους του Ισπανικού Σοσιαλιστικού Εργατικού Κόμματος (PSOE), θα ήθελα να σας απευθύνω τους θερμότερους χαιρετισμούς για το Συνέδριό σας.

Το ΠΑΣΟΚ είναι ένα κόμμα με διεθνιστική παράδοση και διαθέτει μια σημαντική ιστορική πορεία για το προοδευτικό κίνημα στην Ευρώπη και παγκοσμίως. Ως πολύτιμο μέλος της Σοσιαλιστικής Διεθνούς, έχει πάντοτε συμβάλει στις προσπάθειες για μια πιο δίκαιη, βασισμένη σε κανόνες, διεθνή κοινωνία.

Αγαπητέ Νίκο,

παρακολουθούμε με αλληλεγγύη τον αγώνα σου για το κράτος δικαίου και ένα δίκαιο σύστημα απονομής δικαιοσύνης.

Σήμερα, τα κόμματά μας οφείλουν να βρίσκονται στην πρώτη γραμμή του αγώνα για την προώθηση της ειρήνης, του διεθνούς δικαίου, της ισότητας των φύλων, καθώς και των ανθρωπίνων και κοινωνικών δικαιωμάτων.

Το διεθνές περιβάλλον είναι πιο σύνθετο από ποτέ. Είπα «όχι στον πόλεμο», διότι δεν μπορούμε να στηρίξουμε μονομερείς πρωτοβουλίες που παραβιάζουν τους κανόνες που επιχειρήσαμε να καθιερώσουμε μετά τις καταστροφικές συνέπειες δύο παγκόσμιων πολέμων. Οφείλουμε να είμαστε συνεπείς. Για τον λόγο αυτό, λάβαμε επίσης σαφή θέση όσον αφορά στην Ουκρανία και στη Γάζα.

Είναι ύψιστης σημασίας να ενώσουμε τις δυνάμεις μας και να κινητοποιηθούμε, διότι χρειαζόμαστε προοδευτικά κόμματα στην κυβέρνηση. Αυτό είναι κρίσιμο για την Ευρώπη, κρίσιμο για όλες τις ηπείρους. Αποτελεί τη μοναδική δυνατότητα για να διασφαλίσουμε για όλους τους πολίτες το δικαίωμα στην προσιτή στέγαση, καθώς και την ισότιμη πρόσβαση στην υγεία και την εκπαίδευση.

Το ΠΑΣΟΚ είναι ένα κόμμα που μπορεί να κάνει τη διαφορά και αποτελεί βασικό εταίρο στην κοινή μας προσπάθεια.

Σας εύχομαι ένα ιδιαίτερα παραγωγικό Συνέδριο και εξαιρετικά αποτελέσματα σε όλες τις μελλοντικές εκλογικές διαδικασίες»

