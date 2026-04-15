Ο Μητσοτάκης συναντήθηκε με τον Αντόνιο Κόστα - Επί τάπητος οι εξελίξεις σε Ιράν και Μέση Ανατολή

Με τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αντόνιο Κόστα συναντήθηκε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, σύμφωνα με ενημέρωση από το Μαξίμου, ο Κόστα ενημέρωσε τον Κυριάκο Μητσοτάκη για την περιοδεία του στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, στη Σαουδική Αραβία και στο Κατάρ. Συζητήθηκαν ακόμη οι τελευταίες εξελίξεις και οι προοπτικές ειρήνευσης στο Ιράν και στη Μέση Ανατολή, ενώ υπογραμμίστηκε η ανάγκη να υπάρξει διπλωματική λύση, καθώς και λύση που θα εξασφαλίζει την ελευθερία της ναυσιπλοΐας στα Στενά του Ορμούζ.

Ο πρωθυπουργός και ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου τόνισαν, επίσης, την ανάγκη να υπάρξει πρόοδος στις διαπραγματεύσεις για τον Λίβανο.

Διαβάστε επίσης