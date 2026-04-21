Ορκίστηκε ο Αθανάσιος Καββαδάς ως υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων

Η ορκωμοσία πραγματοποιήθηκε από τον Αρχιγραμματέα της Ιεράς Συνόδου, Επίσκοπο Σκιάθου Ιωάννη

Oρκωμοσία του νέου Υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Αθανάσιου Καββαδά, ενώπιον του Προέδρου της Δημοκρατίας Κωνσταντίνου Τασούλα και παρουσία του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, στο Προεδρικό Μέγαρο, Τρίτη 21 Απριλίου 2026.

Ενώπιον του Προέδρου της Δημοκρατίας Κωνσταντίνου Τασούλα, και παρουσία του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, ορκίστηκε ο Αθανάσιος Καββαδάς, ως υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Δείτε φωτογραφίες:

[386430] ΟΡΚΩΜΟΣΙΑ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΚΑΒΒΑΔΑ (ΤΑΤΙΑΝΑ ΜΠΟΛΑΡΗ/EUROKINISSI)

Oρκωμοσία του νέου Υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Αθανάσιου Καββαδά, ενώπιον του Προέδρου της Δημοκρατίας Κωνσταντίνου Τασούλα και παρουσία του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, στο Προεδρικό Μέγαρο, Τρίτη 21 Απριλίου 2026.

Ποιος είναι ο Αθανάσιος Καββαδάς

Ο Αθανάσιος Καββαδάς γεννήθηκε και μεγάλωσε στο Κατωχώρι Λευκάδας. Είναι πατέρας δύο παιδιών, του Γιάννη και της Εμμέλειας.

Αποφοίτησε από τη Σχολή Τεχνικών Υπαξιωματικών Αεροπορίας (Σ.Τ.Υ.Α.) το 1983, ενώ είναι κάτοχος τίτλου Μεταπτυχιακών Σπουδών στη Φιλοσοφία και Διοίκηση-Management από το Τμήμα Φιλοσοφίας και το Τμήμα Οικονομικών Επιστημών του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Από το 1983 έως και το 2006 υπηρέτησε από θέσεις ευθύνης στην Πολεμική Αεροπορία και αποστρατεύτηκε ως αξιωματικός.

Το 1987 δημιούργησε την επιχείρηση «Εμπόριο Ποτών Καββαδάς».

Την περίοδο 2006 – 2010 διετέλεσε πρόεδρος της ομάδας μπάσκετ ανδρών «Δόξα Λευκάδας», επιτυγχάνοντας, μαζί με τους συνεργάτες του, την άνοδό της στην Α2 Εθνική.

Το 2010, στην πρώτη του υποψηφιότητα σε δημοτικές εκλογές, εξελέγη πρώτος δημοτικός σύμβουλος από τον συνδυασμό των «Ενεργών Πολιτών».

Κατά τα έτη 2011 – 2014 διετέλεσε Αντιπρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Λευκάδας.

Από το 2013 έως και το 2021 κατείχε την θέση του Αντιπρόεδρου της Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωματείων Πρέβεζας-Λευκάδας.

Το 2014 στις δημοτικές εκλογές, επανεκλέγεται πρώτος σε ψήφους από όλους τους συνδυασμούς και τον Ιανουάριος 2015 θέτει για πρώτη φορά υποψηφιότητα στις Εθνικές Εκλογές.

Τον Σεπτέμβριο του 2015 εκλέγεται για πρώτη φορά Βουλευτής, όντας μάλιστα ο μοναδικός Βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας στην περιφέρεια Ιονίων Νήσων.

Το 2016 ανακηρύσσεται τακτικό μέλος της Αεροπορικής Ακαδημίας Ελλάδος

Την περίοδο 2016 – 2019 ήταν Αναπληρωτής Γενικός Γραμματέας της Κοινοβουλευτικής Ομάδας.

Συμμετείχε ως μέλος στη:

  • Διαρκή Επιτροπή Μορφωτικών Υποθέσεων
  • Διαρκή Επιτροπή Εθνικής Άμυνας και Εξωτερικών Υποθέσεων
  • Ειδική Μόνιμη Επιτροπή Οδικής Ασφάλειας
  • Ειδική Επιτροπή Εξοπλιστικών Προγραμμάτων και Συμβάσεων.

Τον Ιούλιο του 2019 στις εθνικές εκλογές, επανεκλέγεται διπλασιάζοντας τους σταυρούς προτίμησης σε σχέση με τις εκλογές του Ιανουαρίου 2015.

Σε αυτή την τετραετία (2019-2023) διετέλεσε Αντιπρόεδρος της Διαρκούς Επιτροπής Οικονομικών Υποθέσεων.

Συμμετείχε ως μέλος στη:

  • Διαρκή Επιτροπή Εθνικής Άμυνας και Εξωτερικών Υποθέσεων
  • Ειδική Διαρκή Επιτροπή του απολογισμού και του γενικού ισολογισμού του Κράτους
  • Ειδική Μόνιμη Επιτροπή Περιφερειών, και Νησιωτικών και Ορεινών Περιοχών.

Έχει διατελέσει επίσης Αντιπρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Ομάδας Φιλίας με τη Δανία και μέλος στις Ομάδες Φιλίας με την Αυστραλία, τις ΗΠΑ, τη Ρωσία, το Αζερμπαϊτζάν, την Ιταλία.

Κατά το παρελθόν συμμετείχε στις ομάδες Κοινοβουλευτικής Φιλίας με την Κούβα και τη Σερβία.

