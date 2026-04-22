Κωνσταντοπούλου για ΟΠΕΚΕΠΕ: Το καθήκον του βουλευτή δεν είναι να είναι ρουσφετάκιας

Η Ζωή Κωνσταντοπούλου στη συζήτηση στη Βουλή για τις άρσεις ασυλίας για τον ΟΠΕΚΕΠΕ

Σφοδρή και εφ όλης της ύλης επίθεση κατά της κυβέρνησης εξαπέλυσε η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευρίας Ζωή Κωνσταντοπούλου, κατά τη συζήτηση για τις άρσεις ασυλίας των βουλευτών της ΝΔ, τα ονόματα των οποίων περιλαμβάνονται σε δύο δικογραφίες για τον ΟΠΕΚΕΠΕ.

Η κ. Κωνσταντοπούλου, σε υψηλούς τόνους σημείωσε πως οι 11 από τους 13 βουλευτές, «έχουν ψηφίσει για να καλύψουν και τον εξ αυτών κ. Καραμανλή - όχι μια, όχι δύο, αλλά περισσότερες φορές».

«Ο πιο αθώος άνθρωπος στη χώρα σίγουρα είναι ο Καραμανλής και τον καταχειροκρατά η ΚΟ της ΝΔ, μάλλον γιατί τα καταφέρνει πολύ καλά», πρόσθεσε και διερωτήθηκε:

«Αυτή είναι η δουλειά του βουλευτή; Να κάνει ρουσφέτια και να του φιλάνε τα χέρια;», διερωτήθηκε. «Το καθήκον του βουλευτή δεν είναι να ξεπλένει τη διαφθορά, ούτε να την επικροτεί», είπε.

Κατηγόρησε τους βουλευτές ότι «κουκούλωσαν όλες τις υποθέσεις που ήρθαν στη Βουλή», δίνοντας παράδειγμα τη σύμβαση 717 για τα Τέμπη. «Το καθήκον του βουλευτή δεν είναι να είναι ρουσφετάκιας. Καθήκον του δεν είναι να ξεπλένει τη διαφθορά και να την τροφοδοτεί, ούτε να καλύπτει τους δικούς του», είπε χαρακτηριστικά η κ. Κωνσταντοπούλου.

