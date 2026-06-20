Ανάσα στην αντλία: Μειώσεις «εδώ και τώρα» στα καύσιμα δείχνει η αποκλιμάκωση στο Ορμούζ

Snapshot Η γεωπολιτική αποκλιμάκωση στα Στενά του Ορμούζ οδήγησε σε σημαντική μείωση των διεθνών τιμών του αργού πετρελαίου και στην εγχώρια αγορά καυσίμων.

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης τόνισε την υποχρέωση του κράτους να διασφαλίσει ότι οι μειώσεις στις τιμές πετρελαίου θα μετακυλιστούν άμεσα στους καταναλωτές.

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης προανήγγειλε αυστηρούς ελέγχους και μείωση τιμών στα καύσιμα μέσα σε λίγες ημέρες, όχι σε εβδομάδες.

Η αμόλυβδη βενζίνη υποχώρησε κάτω από τα 2 ευρώ το λίτρο, ενώ το diesel κίνησης σημείωσε πτώση και διατηρείται επιπλέον κρατική επιδότηση.

Η Ελλάδα είναι πρόθυμη να συμμετάσχει σε διεθνή αποστολή για τη διασφάλιση της σταθερότητας της ναυσιπλοΐας στα Στενά του Ορμούζ, αν απαιτηθεί. Snapshot powered by AI

Σε τροχιά σταθερής αποκλιμάκωσης εισέρχονται οι τιμές των καυσίμων στην εγχώρια αγορά, ως άμεση απόρροια της μεγάλης γεωπολιτικής εκτόνωσης στη Μέση Ανατολή. Η καταρχήν ιστορική συμφωνία ανάμεσα στις ΗΠΑ και το Ιράν φέρνει το άνοιγμα και την αποκατάσταση της ελεύθερης ναυσιπλοΐας στα Στενά του Ορμούζ, γεγονός που γκρέμισε τις διεθνείς τιμές του αργού πετρελαίου.

Από το βήμα της Συνόδου Κορυφής στις Βρυξέλλες, ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης έστειλε ξεκάθαρο μήνυμα προς την αγορά καυσίμων, ξεκαθαρίζοντας ότι η κυβέρνηση δεν θα ανεχτεί καθυστερήσεις στη μετακύλιση των μειώσεων στους καταναλωτές. Στο ίδιο μήκος κύματος, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης, προανήγγειλε σαρωτικούς ελέγχους, τονίζοντας ότι η πτώση της πρώτης ύλης πρέπει να φανεί άμεσα.

Στη συνέντευξη Τύπου μετά την ολοκλήρωση της Συνόδου των «27», ο Κυριάκος Μητσοτάκης συνέδεσε ευθέως την εσωτερική οικονομία με τις διεθνείς εξελίξεις. Αναφερόμενος στη συμφωνία Ουάσιγκτον - Τεχεράνης, επεσήμανε: «Η εξασφάλιση της ελεύθερης ναυσιπλοΐας αποτελεί το βασικό ζητούμενο και το σημαντικό κέρδος από αυτήν την καταρχάς συμφωνία που έχει επιτευχθεί μεταξύ Ιράν και ΗΠΑ. Έχουμε ήδη δει μία σημαντική αποκλιμάκωση στις τιμές του πετρελαίου που οφείλεται σε αυτήν την εξέλιξη».

Ο πρωθυπουργός υπογράμμισε ότι ήδη καταγράφεται μείωση που ξεπερνά τα 15 λεπτά το λίτρο στην αμόλυβδη βενζίνη μέσα σε έναν μήνα. Παράλληλα, έθεσε προ των ευθυνών τους τους εμπλεκόμενους στην εφοδιαστική αλυσίδα, δηλώνοντας:

«Είναι χρέος του κράτους να διασφαλίσει ότι αυτή η πτώση του αργού πετρελαίου θα φτάσει άμεσα στα πρατήρια. Όλοι οι εποπτικοί μηχανισμοί βρίσκονται επί ποδός για την αποτροπή φαινομένων αισχροκέρδειας.»

Μάλιστα, ερωτηθείς για το ενδεχόμενο ασφάλειας της θαλάσσιας διόδου, ο κ. Μητσοτάκης δήλωσε ότι [η Ελλάδα είναι πρόθυμη να συμμετάσχει σε διεθνή αποστολή στα Στενά του Ορμούζ εφόσον αυτό απαιτηθεί, προκειμένου να διασφαλιστεί η σταθερότητα του παγκόσμιου ενεργειακού εφοδιασμού.

Παύλος Μαρινάκης: «Μειώσεις σε μέρες, όχι σε εβδομάδες»

Σε ραδιοφωνική του συνέντευξη στο Real FM, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης εξειδίκευσε το κυβερνητικό πλάνο ελέγχων, θέτοντας ένα αυστηρό χρονοδιάγραμμα:

«Όταν μια πρώτη ύλη πωλείται σε ένα συγκεκριμένο κόστος και αυτό το κόστος μειώνεται, οι τιμές πρέπει επίσης να μειώνονται. Η αναμενόμενη μείωση πρέπει να εμφανιστεί σε λίγες ημέρες, όχι εβδομάδες.»

Ο κ. Μαρινάκης ξεκαθάρισε ότι οι καταναλωτές θα δουν το diesel και την αμόλυβδη να υποχωρούν αισθητά [μέσα στην ερχόμενη εβδομάδα]. Συμπλήρωσε δε ότι οι ελεγκτικοί μηχανισμοί (όπως η ΔΙΜΕΑ) έχουν πλέον αναβαθμιστεί πλήρως σε σχέση με το παρελθόν:

«Το κράτος έχει αλλάξει. Οι έλεγχοι στην αγορά καυσίμων εντατικοποιούνται για να διασφαλιστεί ότι τα χαμηλότερα κόστη φτάνουν όντως στον τελικό καταναλωτή και ότι οι αθέμιτες πρακτικές τιμολόγησης θα παταχθούν άμεσα.»

Η εικόνα στην αγορά: Κάτω από τα 2 ευρώ η αμόλυβδη

Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία από το Παρατηρητήριο Τιμών Καυσίμων η τάση υποχώρησης είναι ήδη ορατή:

* Αμόλυβδη βενζίνη (95 οκτ.): Έσπασε το «φράγμα» των 2 ευρώ, υποχωρώντας στα 1,968 €/λίτρο πανελλαδικά (πτώση 15 λεπτών από τον προηγούμενο μήνα).

* Diesel Κίνησης: Διαμορφώνεται στα 1,697 €/λίτρο, καταγράφοντας πτώση 11 λεπτών.

Σημειώνεται ότι για το diesel κίνησης παραμένει σε ισχύ και η πρόσθετη κρατική επιδότηση των 15 λεπτών, προσφέροντας διπλή ανακούφιση σε επαγγελματίες και οδηγούς. Η κυβέρνηση διαμηνύει πως η παρακολούθηση της αγοράς θα είναι καθημερινή, ώστε το «μέρισμα» της γεωπολιτικής αποκλιμάκωσης στα Στενά του Ορμούζ να φτάσει ακέραιο στις τσέπες των πολιτών.

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