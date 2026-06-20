Ανάσα στην αντλία: Μειώσεις «εδώ και τώρα» στα καύσιμα δείχνει η αποκλιμάκωση στο Ορμούζ

Κυριάκος Μητσοτάκης από Βρυξέλλες: «Χρέος του κράτους να περάσει η πτώση στον καταναλωτή» – Π. Μαρινάκης: «Μειώσεις σε μέρες, όχι σε εβδομάδες»

Κώστας Τσιτούνας

Ανάσα στην αντλία: Μειώσεις «εδώ και τώρα» στα καύσιμα δείχνει η αποκλιμάκωση στο Ορμούζ

Ανεφοδιασμός με καύσιμα, φωτογραφία αρχείου

SOOC
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
3'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Η γεωπολιτική αποκλιμάκωση στα Στενά του Ορμούζ οδήγησε σε σημαντική μείωση των διεθνών τιμών του αργού πετρελαίου και στην εγχώρια αγορά καυσίμων.
  • Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης τόνισε την υποχρέωση του κράτους να διασφαλίσει ότι οι μειώσεις στις τιμές πετρελαίου θα μετακυλιστούν άμεσα στους καταναλωτές.
  • Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης προανήγγειλε αυστηρούς ελέγχους και μείωση τιμών στα καύσιμα μέσα σε λίγες ημέρες, όχι σε εβδομάδες.
  • Η αμόλυβδη βενζίνη υποχώρησε κάτω από τα 2 ευρώ το λίτρο, ενώ το diesel κίνησης σημείωσε πτώση και διατηρείται επιπλέον κρατική επιδότηση.
  • Η Ελλάδα είναι πρόθυμη να συμμετάσχει σε διεθνή αποστολή για τη διασφάλιση της σταθερότητας της ναυσιπλοΐας στα Στενά του Ορμούζ, αν απαιτηθεί.
Snapshot powered by AI

Σε τροχιά σταθερής αποκλιμάκωσης εισέρχονται οι τιμές των καυσίμων στην εγχώρια αγορά, ως άμεση απόρροια της μεγάλης γεωπολιτικής εκτόνωσης στη Μέση Ανατολή. Η καταρχήν ιστορική συμφωνία ανάμεσα στις ΗΠΑ και το Ιράν φέρνει το άνοιγμα και την αποκατάσταση της ελεύθερης ναυσιπλοΐας στα Στενά του Ορμούζ, γεγονός που γκρέμισε τις διεθνείς τιμές του αργού πετρελαίου.

Από το βήμα της Συνόδου Κορυφής στις Βρυξέλλες, ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης έστειλε ξεκάθαρο μήνυμα προς την αγορά καυσίμων, ξεκαθαρίζοντας ότι η κυβέρνηση δεν θα ανεχτεί καθυστερήσεις στη μετακύλιση των μειώσεων στους καταναλωτές. Στο ίδιο μήκος κύματος, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης, προανήγγειλε σαρωτικούς ελέγχους, τονίζοντας ότι η πτώση της πρώτης ύλης πρέπει να φανεί άμεσα.

Στη συνέντευξη Τύπου μετά την ολοκλήρωση της Συνόδου των «27», ο Κυριάκος Μητσοτάκης συνέδεσε ευθέως την εσωτερική οικονομία με τις διεθνείς εξελίξεις. Αναφερόμενος στη συμφωνία Ουάσιγκτον - Τεχεράνης, επεσήμανε: «Η εξασφάλιση της ελεύθερης ναυσιπλοΐας αποτελεί το βασικό ζητούμενο και το σημαντικό κέρδος από αυτήν την καταρχάς συμφωνία που έχει επιτευχθεί μεταξύ Ιράν και ΗΠΑ. Έχουμε ήδη δει μία σημαντική αποκλιμάκωση στις τιμές του πετρελαίου που οφείλεται σε αυτήν την εξέλιξη».

Ο πρωθυπουργός υπογράμμισε ότι ήδη καταγράφεται μείωση που ξεπερνά τα 15 λεπτά το λίτρο στην αμόλυβδη βενζίνη μέσα σε έναν μήνα. Παράλληλα, έθεσε προ των ευθυνών τους τους εμπλεκόμενους στην εφοδιαστική αλυσίδα, δηλώνοντας:

«Είναι χρέος του κράτους να διασφαλίσει ότι αυτή η πτώση του αργού πετρελαίου θα φτάσει άμεσα στα πρατήρια. Όλοι οι εποπτικοί μηχανισμοί βρίσκονται επί ποδός για την αποτροπή φαινομένων αισχροκέρδειας.»

Μάλιστα, ερωτηθείς για το ενδεχόμενο ασφάλειας της θαλάσσιας διόδου, ο κ. Μητσοτάκης δήλωσε ότι [η Ελλάδα είναι πρόθυμη να συμμετάσχει σε διεθνή αποστολή στα Στενά του Ορμούζ εφόσον αυτό απαιτηθεί, προκειμένου να διασφαλιστεί η σταθερότητα του παγκόσμιου ενεργειακού εφοδιασμού.

Παύλος Μαρινάκης: «Μειώσεις σε μέρες, όχι σε εβδομάδες»

Σε ραδιοφωνική του συνέντευξη στο Real FM, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης εξειδίκευσε το κυβερνητικό πλάνο ελέγχων, θέτοντας ένα αυστηρό χρονοδιάγραμμα:

«Όταν μια πρώτη ύλη πωλείται σε ένα συγκεκριμένο κόστος και αυτό το κόστος μειώνεται, οι τιμές πρέπει επίσης να μειώνονται. Η αναμενόμενη μείωση πρέπει να εμφανιστεί σε λίγες ημέρες, όχι εβδομάδες.»

Ο κ. Μαρινάκης ξεκαθάρισε ότι οι καταναλωτές θα δουν το diesel και την αμόλυβδη να υποχωρούν αισθητά [μέσα στην ερχόμενη εβδομάδα]. Συμπλήρωσε δε ότι οι ελεγκτικοί μηχανισμοί (όπως η ΔΙΜΕΑ) έχουν πλέον αναβαθμιστεί πλήρως σε σχέση με το παρελθόν:

«Το κράτος έχει αλλάξει. Οι έλεγχοι στην αγορά καυσίμων εντατικοποιούνται για να διασφαλιστεί ότι τα χαμηλότερα κόστη φτάνουν όντως στον τελικό καταναλωτή και ότι οι αθέμιτες πρακτικές τιμολόγησης θα παταχθούν άμεσα.»

Η εικόνα στην αγορά: Κάτω από τα 2 ευρώ η αμόλυβδη

Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία από το Παρατηρητήριο Τιμών Καυσίμων η τάση υποχώρησης είναι ήδη ορατή:

* Αμόλυβδη βενζίνη (95 οκτ.): Έσπασε το «φράγμα» των 2 ευρώ, υποχωρώντας στα 1,968 €/λίτρο πανελλαδικά (πτώση 15 λεπτών από τον προηγούμενο μήνα).

* Diesel Κίνησης: Διαμορφώνεται στα 1,697 €/λίτρο, καταγράφοντας πτώση 11 λεπτών.

Σημειώνεται ότι για το diesel κίνησης παραμένει σε ισχύ και η πρόσθετη κρατική επιδότηση των 15 λεπτών, προσφέροντας διπλή ανακούφιση σε επαγγελματίες και οδηγούς. Η κυβέρνηση διαμηνύει πως η παρακολούθηση της αγοράς θα είναι καθημερινή, ώστε το «μέρισμα» της γεωπολιτικής αποκλιμάκωσης στα Στενά του Ορμούζ να φτάσει ακέραιο στις τσέπες των πολιτών.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
07:15ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Εισιτήρια, διαμονή και μπύρες: Πόσο κόστισε τελικά το Μουντιάλ 2026 στους φιλάθλους;

07:05ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Η πρόγνωση Ζιακόπουλου για το Σαββατοκύριακο - Πόσο θα φτάσει η θερμοκρασία

07:03ΣΕΙΣΜΟΙ

Σεισμός στην Λεπτοκαριά Θεσπρωτίας

06:58ΣΕΙΣΜΟΙ

Σεισμός ΤΩΡΑ LIVE: Δείτε πού έγινε σεισμός πριν από λίγο

06:55LIFESTYLE

Αυλαία και φύγαμε για καλοκαίρι! Πότε τελειώνουν σειρές και εκπομπές της βραδινής ζώνης

06:45ΚΟΣΜΟΣ

Νέες διαπραγματεύσεις ΗΠΑ και Ιράν στην Ελβετία - Στην Μέση Ανατολή ο Ρούμπιο, ο Τραμπ προειδοποιεί

06:35ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ανάσα στην αντλία: Μειώσεις «εδώ και τώρα» στα καύσιμα δείχνει η αποκλιμάκωση στο Ορμούζ

06:25ΕΛΛΑΔΑ

Εξαφάνιση Σταυρούλας Λεβεντάκη στα Χανιά: Εντοπίστηκε καλλιέργεια του ενοικιαστή με ναρκωτικά

06:15ΕΛΛΑΔΑ

Αίγιο: Βρέθηκε πόρτα από συρματόπλεγμα δίπλα στο σπίτι - Εξετάζονται «θαμμένα» στοιχεία

06:05ΕΛΛΑΔΑ

Εξαφάνιση Σταυρούλας Λεβεντάκη στα Χανιά: Τι είπε ο 43χρονος ενοικιαστής στη Νικολούλη πριν τη συλληψή του και τι απάντησε ο αδελφός της - Οι καταγγελίες για ενόπλους και απειλές

06:00ΕΛΛΑΔΑ

Εορτολόγιο 20 Ιουνίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

05:45ΕΛΛΑΔΑ

Πρωτοσέλιδα εφημερίδων: Τι γράφουν σήμερα 20 Ιουνίου

05:39ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Βραζιλία – Αϊτή 3-0: Το... καθάρισε από ημίχρονο με Κούνια και Βινίσιους

05:33ΚΟΣΜΟΣ

Πανικός στην Δομινικανή Δημοκρατία: Μια νεκρή Ιταλίδα και 1700 τουρίστες στον δρόμο μετά από πυρκαγιά σε ξενοδοχείο

05:19ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ε-ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ: Ο «οδικός χάρτης» των πληρωμών από 22 έως και 26 Ιουνίου

04:48ΚΟΣΜΟΣ

Περιοδεία στη Μέση Ανατολη ετοιμάζει ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο

04:15ΚΟΣΜΟΣ

Κολομβία: Ο πρώην πρόεδρος Ουρίμπε καλείται να καταθέσει στη δικαιοσύνη για σφαγές του '90

03:43ΚΟΣΜΟΣ

Γουατεμάλα: Νέος κρατικός μηχανισμός για τον εντοπισμό 45.000 αγνοουμένων του εμφυλίου πολέμου

03:16ΚΟΣΜΟΣ

Κονγκό: Ραγδαία εξάπλωση του Έμπολα με 933 επιβεβαιωμένα κρούσματα και 245 θανάτους

03:10ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Σκωτία – Μαρόκο 0-1: Ανώτεροι οι Αφρικανοί που είναι με το ένα πόδι στην επόμενη φάση

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
06:15ΕΛΛΑΔΑ

Αίγιο: Βρέθηκε πόρτα από συρματόπλεγμα δίπλα στο σπίτι - Εξετάζονται «θαμμένα» στοιχεία

07:03ΣΕΙΣΜΟΙ

Σεισμός στην Λεπτοκαριά Θεσπρωτίας

06:05ΕΛΛΑΔΑ

Εξαφάνιση Σταυρούλας Λεβεντάκη στα Χανιά: Τι είπε ο 43χρονος ενοικιαστής στη Νικολούλη πριν τη συλληψή του και τι απάντησε ο αδελφός της - Οι καταγγελίες για ενόπλους και απειλές

22:06ΕΛΛΑΔΑ

Χίος: Τραγωδία για 67χρονο εφοριακό υπάλληλο

06:25ΕΛΛΑΔΑ

Εξαφάνιση Σταυρούλας Λεβεντάκη στα Χανιά: Εντοπίστηκε καλλιέργεια του ενοικιαστή με ναρκωτικά

07:12ΕΛΛΑΔΑ

Ο προϊστορικός θηρευτής του Λαγοκέφαλου: Ποιος είναι ο φυσικός του αντίπαλος στις ελληνικές θάλασσες

06:00ΕΛΛΑΔΑ

Εορτολόγιο 20 Ιουνίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

05:33ΚΟΣΜΟΣ

Πανικός στην Δομινικανή Δημοκρατία: Μια νεκρή Ιταλίδα και 1700 τουρίστες στον δρόμο μετά από πυρκαγιά σε ξενοδοχείο

10:30WHAT THE FACT

Κίνδυνος από το σκιαγραφικό της μαγνητικής: Πώς μια απλή εξέταση μπορεί να προκαλέσει σοβαρές παρενέργειες

23:58ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: Η μερακλίνα που ξεσήκωσε το κέντρο με τον χορό της

18:35ΕΛΛΑΔΑ

«Καλά κάναμε»: Χυδαιότητες από συγγενείς του καταδικασμένου για το θάνατο του Μάριου στο Μενίδι

21:55LIFESTYLE

Ο Τζέισον Μομόα χάϊδεψε τα οπίσθια της συντρόφου του στο κόκκινο χαλί και έγινε viral - Βίντεο

23:26ΕΛΛΑΔΑ

Εξαφάνιση Σταυρούλας Λεβεντάκη στα Χανιά: Εντοπίστηκε και συνελήφθη ο ενοικιαστής

18:10ΚΟΣΜΟΣ

Γαλλία: Σοκάρει η ιατροδικαστική για την 11χρονη Λιάνα - Βιάστηκε και βασανίστηκε πριν δολοφονηθεί

06:55LIFESTYLE

Αυλαία και φύγαμε για καλοκαίρι! Πότε τελειώνουν σειρές και εκπομπές της βραδινής ζώνης

15:04ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Κορωπί: Αλβανοί επιτέθηκαν σε υπαλλήλους ΔΕΔΔΗΕ γιατί τους πέρασαν για Ρομά απατεώνες - Έκρυβαν όπλα

02:19ΕΛΛΑΔΑ

Στις φλόγες οι αποθήκες Σκουλούδη - Είχε ανακοινωθεί ότι θα μετατραπούν σε δομή κράτησης μεταναστών

09:14ΚΟΣΜΟΣ

Αυστραλία: Συνελήφθη Βρετανίδα ηθοποιός που προσπάθησε να εισάγει 320 κιλά μεθαμφεταμίνης στη χώρα

22:28ΕΛΛΑΔΑ

Πανσέληνος Ιουνίου 2026: Πότε θα είναι ορατό το φαινόμενο - Γιατί λέγεται «Φεγγάρι της Φράουλας»

06:59ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Το ECMWF «κλειδώνει» καύσωνα... εκτός Ελλάδας - Ο ρόλος του αντικυκλώνα για τη χώρα μας

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ