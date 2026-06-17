Η συμφωνία ΗΠΑ - Ιράν θα επιτρέπει στην Τεχεράνη να πουλήσει άμεσα πετρέλαιο και καύσιμα

Snapshot Η συμφωνία Τραμπ

Ιράν επιτρέπει άμεσα την πώληση ιρανικού πετρελαίου και άρει τραπεζικές και μεταφορικές κυρώσεις για την διευκόλυνση των συναλλαγών.

Η άρση των κυρώσεων για τις πωλήσεις πετρελαίου τίθεται σε ισχύ αμέσως μετά την υπογραφή της συμφωνίας, αλλά η πλήρης ελάφρυνση εξαρτάται από τη συμμόρφωση του Ιράν σε αμερικανικές απαιτήσεις.

Το μνημόνιο προβλέπει παύση των εχθροπραξιών, άρση αποκλεισμών στο στενό του Ορμούζ και θέτει το πλαίσιο για συνομιλίες σχετικά με το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν.

Η συμφωνία περιλαμβάνει τη δημιουργία ταμείου ανασυγκρότησης ύψους 300 δισεκατομμυρίων δολαρίων και συζητήσεις για άρση κυρώσεων και πρόσβαση σε παγωμένα κεφάλαια της Τεχεράνης.

Αντιδράσεις από βουλευτές και πολιτικούς αξιωματούχους στις ΗΠΑ και το Ισραήλ εκφράζουν ανησυχίες για την παροχή οικονομικής βοήθειας στο Ιράν πριν από σημαντικές παραχωρήσεις. Snapshot powered by AI

Οι ΗΠΑ θα επιτρέψουν στο Ιράν να αρχίσει αμέσως να πουλάει πετρέλαιο και καύσιμα στο πλαίσιο της συμφωνίας για τον τερματισμό του πολέμου, προσφέροντας στην Τεχεράνη ένα πρώιμο οικονομικό κίνητρο για να τερματίσει τη σύγκρουση, ανέφεραν άτομα που γνωρίζουν τη συμφωνία. Η διάταξη για εξαιρέσεις από τις κυρώσεις στις πωλήσεις πετρελαίου τίθεται σε ισχύ αμέσως μετά την υπογραφή της συμφωνίας αυτή την εβδομάδα και καλύπτει επίσης τις απαραίτητες υπηρεσίες, όπως οι τραπεζικές συναλλαγές, οι μεταφορές και οι ασφάλειες, που απαιτούνται για τη διευκόλυνση των πωλήσεων, ανέφεραν οι ίδιες πηγές.

Η μη κερδοσκοπική οργάνωση United Against Nuclear Iran ανακοίνωσε ότι ένα ιρανικό υπερδεξαμενόπλοιο που μετέφερε αργό πετρέλαιο, το Diona, είχε αναχωρήσει από το λιμάνι Chabahar, διέσχισε τον αποκλεισμό των ΗΠΑ και έπλεε από τον Κόλπο του Ομάν την Τρίτη με ενεργό το σύστημα εντοπισμού θέσης του. Ήταν η πρώτη τέτοια διέλευση από την έναρξη του αποκλεισμού των ΗΠΑ τον Απρίλιο. Λίγο αργότερα, ένα δεύτερο υπερδεξαμενόπλοιο, το Hero II, διέσχισε επίσης τον αποκλεισμό, σύμφωνα με τον μη κερδοσκοπικό οργανισμό και τα δεδομένα παρακολούθησης πλοίων από την MarineTraffic.

Ένα προσχέδιο του μνημονίου συνεννόησης που εξέτασε η Wall Street Journal καθορίζει τις πωλήσεις πετρελαίου μαζί με την υπόσχεση, μετά από περαιτέρω διαπραγματεύσεις, για εκτεταμένη άρση των κυρώσεων, απελευθέρωση παγωμένων περιουσιακών στοιχείων και δισεκατομμύρια δολάρια σε χρηματοδότηση ανοικοδόμησης.

Ανώτερος Αμερικανός αξιωματούχος δήλωσε την Τρίτη ότι παρόλο που το Ιράν θα λάβει άμεση ελάφρυνση των κυρώσεων για τις πωλήσεις πετρελαίου, η διαρκής ελάφρυνση θα συνδεθεί με τη συμμόρφωση του Ιράν στις απαιτήσεις των ΗΠΑ σχετικά με ζητήματα όπως το άνοιγμα του Ορμούζ και το πυρηνικό του πρόγραμμα. Η Τεχεράνη εξακολουθεί να μην έχει άμεση πρόσβαση σε δισεκατομμύρια δολάρια σε παγωμένα κεφάλαια.

Το μνημόνιο κατανόησης, το οποίο η κυβέρνηση λέει ότι οι ΗΠΑ και το Ιράν υπέγραψαν ηλεκτρονικά την Κυριακή και θα οριστικοποιηθεί αυτή την εβδομάδα, περιλαμβάνει μια παρατεταμένη παύση των εχθροπραξιών, συμπεριλαμβανομένου του Λιβάνου, άρει τους αποκλεισμούς των ΗΠΑ και του Ιράν στο στενό και θέτει το σκηνικό για εκτεταμένες συνομιλίες για το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν.

Πολλοί βουλευτές και πολιτικοί αξιωματούχοι στις ΗΠΑ και το Ισραήλ αντιτίθενται στην παροχή οικονομικής βοήθειας στο Ιράν και στην ελάφρυνση της πίεσης του αμερικανικού αποκλεισμού πριν από την εξασφάλιση σημαντικών παραχωρήσεων. Το να επιτραπεί στο Ιράν να εξάγει το πετρέλαιό του παραχωρεί ένα βασικό σημείο επιρροής στις ΗΠΑ, αλλά ένα σημείο από το οποίο ο Λευκός Οίκος θεώρησε ότι πιθανότατα έπρεπε να παραιτηθεί για να ανοίξει το Ορμούζ, δήλωσε ο Φαρζίν Ναντίμι, ανώτερος συνεργάτης του Ινστιτούτου Ουάσινγκτον, ενός think tank με έδρα τις ΗΠΑ, με επίκεντρο το Ιράν.

«Ο Λευκός Οίκος πιστεύει ότι αυτού του είδους οι «γλυκαντικές ουσίες» είναι απαραίτητες για να αναγκαστεί το Ιράν να κάνει παραχωρήσεις, διαφορετικά θα ήταν πολύ δύσκολο να αναγκαστεί το Ιράν να συνεχίσει τις διαπραγματεύσεις», δήλωσε ο Ναντίμι. Πρόσθεσε ότι οι ΗΠΑ θα μπορούσαν να επιβάλουν εκ νέου τον αποκλεισμό στις ιρανικές εξαγωγές, εφόσον διατηρούν τα στρατιωτικά τους περιουσιακά στοιχεία στην περιοχή.

Η συμφωνία προβλέπει πολύ μεγαλύτερη οικονομική ανακούφιση εάν το Ιράν συμφωνήσει με τις αμερικανικές απαιτήσεις να καταστρέψει το αποθεματικό εμπλουτισμένο ουράνιο και να διαλύσει το πυρηνικό του πρόγραμμα.

Μεταξύ των διατάξεων του είναι ένα περιφερειακό ταμείο ανασυγκρότησης και ανάπτυξης για το Ιράν, με σκοπό την αποκατάσταση των ζημιών που προκλήθηκαν από τον πόλεμο. Σε ενημέρωση τη Δευτέρα, ανώτεροι αξιωματούχοι της κυβέρνησης Τραμπ δήλωσαν ότι οι ΗΠΑ και το Ιράν έχουν συζητήσει ένα ταμείο ύψους 300 δισεκατομμυρίων δολαρίων για τον σκοπό αυτό. Είπαν επίσης ότι έχουν συζητήσει την άρση των κυρώσεων και την αποκατάσταση της πρόσβασης της Τεχεράνης σε ορισμένα από τα εκτιμώμενα 100 δισεκατομμύρια δολάρια σε παγωμένα κεφάλαια.

Το ζήτημα των οικονομικών οφελών για το Ιράν είναι από τα πιο ευαίσθητα στην προσπάθεια του Τραμπ να τερματίσει τον πόλεμο. Ο Τραμπ έχει επικρίνει τον πρώην πρόεδρο Μπαράκ Ομπάμα για την αεροπορική μεταφορά χρημάτων στο Ιράν μετά την έναρξη ισχύος της πυρηνικής συμφωνίας του 2015 τον επόμενο Ιανουάριο. Ο Τραμπ αποσύρθηκε από τη συμφωνία αυτή κατά την πρώτη του θητεία.

Η δυνατότητα πώλησης πετρελαίου θα μπορούσε να αποδειχθεί ένα πιο εύχρηστο μέσο για την παροχή οικονομικής ανακούφισης στο Ιράν. Επιτρέπει στην Ουάσινγκτον να δώσει στο Ιράν ένα απτό οικονομικό κίνητρο που θα βοηθούσε στη μείωση των παγκόσμιων τιμών ενέργειας, δήλωσε η Σίμα Σάιν, πρώην κορυφαία αξιωματούχος της ισραηλινής υπηρεσίας κατασκοπείας Μοσάντ και νυν στο Ινστιτούτο Μελετών Εθνικής Ασφάλειας στο Τελ Αβίβ.

Η συμφωνία προέβλεπε ήδη την άρση του αποκλεισμού των ιρανικών λιμένων από τις ΗΠΑ, οπότε το Ιράν πιθανότατα θα είχε ξαναρχίσει ούτως ή άλλως τις εκτεταμένες επιχειρήσεις λαθρεμπορίου πετρελαίου, δήλωσε ο Σάιν. «Είναι καλύτερο να το νομιμοποιήσουμε και να επωφεληθούμε από αυτό», είπε ο Σάιν.

Το Ιράν έχει δηλώσει ότι ήθελε περίπου 12 δισεκατομμύρια δολάρια εκ των προτέρων και 24 δισεκατομμύρια δολάρια κατά τη διάρκεια των 60ήμερων διαπραγματεύσεων που θα ξεκινήσουν με μια αρχική συμφωνία. Το Ιράν διαθέτει περιουσιακά στοιχεία περίπου 100 δισεκατομμυρίων δολαρίων, τα οποία ήταν απρόσιτα λόγω των κυρώσεων των ΗΠΑ, κυρίως έσοδα από προηγούμενες πωλήσεις και αποθέματα πετρελαίου.

Το μεγαλύτερο μέρος των παγωμένων χρημάτων βρίσκεται στο εξωτερικό, κυρίως στην Κίνα, από έσοδα από το πετρέλαιο που δημιουργήθηκαν κατά τη διάρκεια πολλών ετών και δεν μπορούν να μεταφερθούν στο τραπεζικό σύστημα της Τεχεράνης, το οποίο έχει υποστεί κυρώσεις.

Υπάρχουν περίπου 6 δισεκατομμύρια δολάρια σε ιρανικά έσοδα που η κυβέρνηση Μπάιντεν επέτρεψε να μεταφερθούν στο Κατάρ σε σχέση με μια ανταλλαγή κρατουμένων του 2023, και ένα ακόμη 1 δισεκατομμύριο δολάρια που κρατείται στο Ομάν. Και τα δύο ποσά αργότερα περιορίστηκαν ανεπίσημα μετά τις επιθέσεις της Χαμάς στο Ισραήλ στις 7 Οκτωβρίου 2023.

Το Ιράν έχει επίσης περίπου 15 δισεκατομμύρια δολάρια σε ιρακινές τράπεζες από πωλήσεις ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου

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