Συγκινεί η Σέβη Βολουδάκη για τον θάνατο του συζύγου της: «Ο Μανούσος ήταν η αγάπη της ζωής μου»

Η εξομολόγηση για την απώλεια του συζύγου της έπειτα από γενναία μάχη με τον καρκίνο και την ζωή της τρία χρόνια μετά

Ανθή Κουρεντζή

Συγκινεί η Σέβη Βολουδάκη για τον θάνατο του συζύγου της: «Ο Μανούσος ήταν η αγάπη της ζωής μου»

Ο Μανούσος Βολουδάκης και η Σέβη Βολουδάκη / Facebook

ΠΟΛΙΤΙΚΗ
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Για το καθημερινό της πρόγραμμα ως Υφυπουργός Μετανάστευσης, το πιο παράξενο πράγμα που της έχει ζητήσει πολίτης αλλά και για την απώλεια του συζύγου της, μίλησε σε συνέντευξη που παραχώρησε στον Alpha η Υφυπουργός Μετανάστευσης, Σέβη Βολουδάκη.

«Έχω το πρόγραμμα το καθημερινό, που είναι του υπουργείου, είναι με τα των παιδιών, και είναι ασφαλώς και κάθε βδομάδα, κάθε Σαββατοκύριακο στα Χανιά. Από την πρώτη στιγμή που εξελέγην, νομίζω τρία χρόνια τώρα, δεν έχουν περάσει πάνω από πέντε μέρες που να μην πηγαινοέρχομαι στα Χανιά. Αυτός είναι ο τόπος μου, τον αγαπάω, είναι οι άνθρωποί μου, θέλω να ‘μαι δίπλα τους. Και από ‘κει και πέρα, έχουμε τα συμβούλια υπουργών και τις Βρυξέλλες σε μηνιαία βάση» ανέφερε η Σέβη Βολουδάκη.

Για τη μεγαλύτερη πρόκληση που έχει αντιμετωπίσει στο συγκεκριμένο υπουργείο, εξομολογήθηκε: «Η μεγαλύτερη πρόκληση ήταν με το που ανέλαβα, που τότε είχανε έρθει πάρα πολλά παιδιά, ασυνόδευτα ανήλικα, στη Σάμο. Πάνω από 500 παιδιά. Και έπρεπε, ενώ ήμουνα εδώ μόλις τρεις μέρες, να συνεργαστώ με όλους τους εργαζόμενους, να δούμε πού μπορούν να στεγασθούν, να γίνουν όλες οι απαραίτητες ιατρικές πράξεις, και όλο αυτό έπρεπε να γίνει σε μια μέρα. Ήτανε σαν να έχω πάρει μια ανάσα και να κάνω μακροβούτι. Βγήκα στην επιφάνεια, αλλά δεν σας κρύβω ότι σκέφτηκα, “έτσι θα ‘ναι κάθε μέρα;”».

Αναφορικά με το το πιο περίεργο πράγμα της έχει ζητηθεί από κάποιο πολίτη, είπε: «Προσωπική αποκατάσταση. Να βρω νύφη. Μου ‘φερε και το Ε9, μου ‘πε και πόσες ρίζες ελιές έχει και μου ζήτησε βοήθεια να αποκατασταθεί».

Για τον σύζυγό της, ο οποίος έφυγε από τη ζωή ύστερα από γενναία μάχη με τον καρκίνο, σημείωσε: «Είναι πολύ δύσκολο. Δεν θα πω “ήταν”. Θα πω “είναι πολύ δύσκολο”. Δεν είναι κάτι που είναι γραμμικό, έχει πάνω και κάτω. Και υπάρχουνε πάρα πολλές στιγμές -γενέθλια, γιορτές, επέτειοι, αποφοιτήσεις- που ο Μανούσος μού λείπει όσο τίποτα. Είναι η αγάπη της ζωής μου. Έχεις λοιπόν ένα τραύμα στην καρδιά και μαθαίνεις και ζεις μ’ αυτό. Δεν είχα τη δυνατότητα να είμαι μια μαμά, η οποία είναι κλεισμένη μες στο σπίτι, κλαίει, χτυπιέται, και δεν ασχολείται με τίποτα άλλο. Και επίσης δεν νομίζω ότι και ο Μανούσος θα το ήθελε αυτό. Έχει βοηθήσει πάρα πολύ η πίστη. Πάρα πολύ. Γιατί εγώ πιστεύω ότι θα ξανασυναντηθούμε. Πιστεύω ότι όλο αυτό δεν έχει τελειώσει. Πιστεύω ότι είναι κάπου που είναι καλά και θα ξανανταμώσουμε».

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
18:42LIFESTYLE

Η θρυλική σειρά του '80 που επιστρεφει στη μεγάλη Οθόνη - Thunder, thunder... thundercats

18:35ΕΛΛΑΔΑ

Θάνατος 23χρονης στα Κουφονήσια: «Πήγαν για μπάνιο, για φαγητό, επέστρεψαν στο δωμάτιο και πέθανε», λέει ο δήμαρχος στο Newsbomb

18:35ΚΟΣΜΟΣ

Νεκρή σε τροχαίο η 24χρονη Ολυμπιονίκης Denisa Baránková

18:31ΕΛΛΑΔΑ

Η ανακοίνωση του Νοσοκομείου Μυτιλήνης για τον θάνατο της 36χρονης γιατρού

18:21ΕΛΛΑΔΑ

Αυτός είναι ο αρχηγός του κυκλώματος διακίνησης ναρκωτικών στη Μύκονο - Βρήκαν μέχρι σε παπούτσια και πίσω από το ψυγείο

18:18ΕΛΛΑΔΑ

Πέθανε η δημοσιογράφος Πανδώρα Παφίλη

18:18SCENARIO

Ένα πρωινό με τον Ανδρέα Παπανδρέου στο καφενείο της Βουλής

18:16ΚΟΣΜΟΣ

Φρίκη στην Κύπρο: Ψυχολόγος κακοποίησε σεξουαλικά ανήλικη ασθενή του - Καταδικάστηκε σε φυλάκιση

18:10ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κόντρα Πιερρακάκη - Ανδρουλάκη: «Είσαι έτοιμος να εισβάλλεις στο Νομισματοκοπείο»

18:06ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στην Κω: 18χρονη Ολλανδή εντοπίστηκε νεκρή σε διαμέρισμα

18:04ΚΟΣΜΟΣ

Ο Μπιλ Γκέιτς δήλωσε πως ο Τζέφρι Έπσταϊν ήθελε από την αρχή να τον εκβιάσει

18:04LIFESTYLE

STAR: Μετά τα «Φαντάσματα» επιστρέφει κι άλλη αγαπημένη σειρά

18:02ΕΛΛΑΔΑ

Μυτιλήνη: Θρήνος για την 36χρονη Μάγδα - «Αυτό που συνέβη κατά πάσα πιθανότητα έχει 80 με 90% θνησιμότητα», λέει ο σύντροφός της

18:00ΥΓΕΙΑ

Πόσο διαρκεί συνήθως μια τροφική δηλητηρίαση;

18:00ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Το τηλεσκόπιο Euclid αποκαλύπτει την καρδιά του Γαλαξία μας με την πιο λεπτομερή φωτογραφία που τραβήχτηκε ποτέ

17:59ΕΛΛΑΔΑ

Έφυγε στα 44 του ο Στάθης Στάικος - Γνωστός ως Iskar Azif ήταν η ψυχή του «Παραιτηθείτε» και του «Μένουμε Ευρώπη»

17:58ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Είναι επίσημο: Από 1η Ιουλίου δασμός €3 για αγορές από Temu, Shein και άλλες πλατφόρμες εκτός ΕΕ - Παραδείγματα

17:49ΚΟΣΜΟΣ

Αμερικανοί φεύγουν από τις ΗΠΑ: Η Ελλάδα στους top προορισμούς «χρυσής βίζας»

17:48ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Συγκινεί η Σέβη Βολουδάκη για τον θάνατο του συζύγου της: «Έχεις ένα τραύμα στην καρδιά και μαθαίνεις να ζεις με αυτό»

17:43ΠΟΛΙΤΙΚΗ

«Ελάτε Ναύπλιο για δουλειά κι αν δεν έχετε χαρτιά δεν θα σας πιάσουν»: Συνελήφθη και απελαύνεται υπήκοος Μπανγκλαντές που καλούσε παράνομους μετανάστες στην Ελλάδα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
17:09ΕΛΛΑΔΑ

Θρίλερ με νεκρή 23χρονη στα Κουφονήσια

16:44ΕΛΛΑΔΑ

Σταυρούλα Λεβεντάκη: «Την ενοχλούσε που ο 43χρονος άφηνε πατημασιές στους τοίχους», λέει η σπιτονοικοκυρά της 43χρονης

18:02ΕΛΛΑΔΑ

Μυτιλήνη: Θρήνος για την 36χρονη Μάγδα - «Αυτό που συνέβη κατά πάσα πιθανότητα έχει 80 με 90% θνησιμότητα», λέει ο σύντροφός της

07:46ΚΟΣΜΟΣ

Αυτή η «άχρηστη» συσκευή καταναλώνει περισσότερο ρεύμα από ψυγείο και τηλεόραση μαζί

15:37ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Τέλος στο «εμπόριο» αποδείξεων στα βενζινάδικα από την ΑΑΔΕ: Τιμολόγιο από το 1ο ευρώ

14:15ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Σταματάει από την Εθνική Ελλάδος ο Κωνσταντέλιας

18:21ΕΛΛΑΔΑ

Αυτός είναι ο αρχηγός του κυκλώματος διακίνησης ναρκωτικών στη Μύκονο - Βρήκαν μέχρι σε παπούτσια και πίσω από το ψυγείο

17:07ΚΟΣΜΟΣ

Η Βόρεια Κορέα έφτιαξε το μεγαλύτερο πολεμικό πλοίο στην ιστορία της - Πώς αλλάζει τις ισορροπίες

17:43ΠΟΛΙΤΙΚΗ

«Ελάτε Ναύπλιο για δουλειά κι αν δεν έχετε χαρτιά δεν θα σας πιάσουν»: Συνελήφθη και απελαύνεται υπήκοος Μπανγκλαντές που καλούσε παράνομους μετανάστες στην Ελλάδα

17:59ΕΛΛΑΔΑ

Έφυγε στα 44 του ο Στάθης Στάικος - Γνωστός ως Iskar Azif ήταν η ψυχή του «Παραιτηθείτε» και του «Μένουμε Ευρώπη»

17:32ΕΛΛΑΔΑ

Θλίψη για τον θάνατο του Τάκη Γκώνια: Συγκινητικά μηνύματα αποχαιρετισμού από φίλους και συνεργάτες

18:18ΕΛΛΑΔΑ

Πέθανε η δημοσιογράφος Πανδώρα Παφίλη

17:58ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Είναι επίσημο: Από 1η Ιουλίου δασμός €3 για αγορές από Temu, Shein και άλλες πλατφόρμες εκτός ΕΕ - Παραδείγματα

16:26ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Δημοσκόπηση RealPolls: Ασφαλές προβάδισμα ΝΔ, εδραιώνεται στη δεύτερη θέση η ΕΛΑΣ, εκτός Βουλής το κόμμα Κωνσταντοπούλου

18:06ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στην Κω: 18χρονη Ολλανδή εντοπίστηκε νεκρή σε διαμέρισμα

09:14ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ξεκινά 48ώρη αστάθεια με χαλάζι και καταιγίδες - Ποιες περιοχές θα επηρεαστούν

16:53ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά τώρα στον Ορχομενό Βοιωτίας: Επιχειρούν και εναέρια μέσα

12:10ΕΛΛΑΔΑ

«Μου έσωσε τη ζωή»: Συγκλονιστική μαρτυρία στο Newsbomb για τη γιατρό, Μάγδα Πασβούρη, που «έφυγε» στη γέννα

15:30ΚΟΣΜΟΣ

Το μεγαλύτερο τεκτονικό ρήγμα φτάνει στο υψηλότερο επίπεδο πίεσης: Οι ειδικοί φοβούνται για «μεγάλη ρήξη»

17:48ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Συγκινεί η Σέβη Βολουδάκη για τον θάνατο του συζύγου της: «Έχεις ένα τραύμα στην καρδιά και μαθαίνεις να ζεις με αυτό»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ