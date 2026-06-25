Βουλή: Ο Μπακέλας συγκέντρωσε τις περισσότερες ψήφους για τη θέση του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου

Στη Διάσκεψη των Προέδρων κλήθηκαν προς ακρόαση συνολικά 37 αντιεισαγγελείς του Αρείου Πάγου

Newsbomb

Βουλή: Ο Μπακέλας συγκέντρωσε τις περισσότερες ψήφους για τη θέση του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου
Αρχείου - Eurokinissi
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
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Ολοκληρώθηκε στη Διάσκεψη των Προέδρων της Βουλής η διαδικασία της ακρόασης των υποψήφιων ανώτατων εισαγγελικών και δικαστικών λειτουργών για την πλήρωση της θέση του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, η οποία κενώνεται στις 30 Ιουνίου.

Στη Διάσκεψη των Προέδρων κλήθηκαν προς ακρόαση συνολικά 37 αντιεισαγγελείς του Αρείου Πάγου, αντιπρόεδροι του Αρείου Πάγου και αεροπαγίτες -οι οποίοι πληρούσαν τους όρους για να συμμετάσχουν στην διαδικασία-, προσήλθαν στην ακρόαση έξι εκ των οποίων οι δύο δήλωσαν πως δεν ενδιαφέρονται.

Ειδικότερα, από τους 10 αντιεισαγγελείς του Αρείου Πάγου που ήταν στην λίστα προσήλθαν τέσσερις. Από τους 9 αντιπροέδρους του Αρείου προσήλθε ένας και από τους 18 αεροπαγίτες προσήλθε επίσης ένας στην ακρόαση.

Τις περισσότερες ψήφους συγκέντρωσαν ο αντιεισαγγελέας τους Αρείου Πάγου Ευάγγελος Μπακέλας (17 ψήφους), ο αντιεισαγγελέας του Αρείου Πάγου Βασίλης Φλωρίδης (12 ψήφους), η αντιεισαγγελέας του Αρείου Πάγου Μαρία Γκανέ (7 ψήφους) και ο αεροπαγίτης Παναγιώτης Βενιζελέας.

Τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας της ΔτΠ θα αποσταλούν στον υπουργό Δικαιοσύνης προκειμένου να εισηγηθεί στο Υπουργικό Συμβούλιο το οποίο θα λάβει τη σχετική τελική απόφαση.

Πηγή: ΑΠΕ

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