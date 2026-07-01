Χαρδαλιάς: «Στηρίζουμε έμπρακτα την παραγωγή, τη βιοτεχνία και τη μικρή επιχειρηματικότητα»

Snapshot Ο Περιφερειάρχης Αττικής Νίκος Χαρδαλιάς τόνισε τη δέσμευση της Περιφέρειας στη στήριξη των μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων μέσω χρηματοδοτικών εργαλείων και συνεργασιών με επιμελητήρια.

Το 2ο Φεστιβάλ Βιοτεχνικού Παγωτού στον Πειραιά ανέδειξε τη γαστρονομική ταυτότητα της πόλης και προώθησε την παράδοση, την ποιότητα και την καινοτομία στη βιοτεχνική παραγωγή.

Μέσω του προγράμματος «Attiki On» εγκρίθηκαν 1.044 επενδυτικά σχέδια ύψους 95,5 εκατομμυρίων ευρώ για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της βιώσιμης ανάπτυξης των μικρών επιχειρήσεων.

Η Περιφέρεια Αττικής λειτουργεί ως θεσμικός επιταχυντής ανάπτυξης, στηρίζοντας επενδυτικά σχέδια και προωθώντας την εξωστρέφεια και την ανθεκτικότητα της τοπικής οικονομίας. Snapshot powered by AI

Σαφές μήνυμα έμπρακτης στήριξης προς τις μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις του Λεκανοπεδίου, τους ανθρώπους της παραγωγής, της βιοτεχνίας και της καθημερινής επιχειρηματικότητας έστειλε ο Περιφερειάρχης Αττικής Νίκος Χαρδαλιάς, δίνοντας το παρών στο 2ο Φεστιβάλ Βιοτεχνικού Παγωτού, που πραγματοποιήθηκε χθες στην πλατεία Κοραή, στο κέντρο του Πειραιά. Ο κ. Χαρδαλιάς υπογράμμισε τη σταθερή πολιτική επιλογή της Περιφέρειας να βρίσκεται δίπλα στον παραγωγικό κόσμο, που αποτυπώνεται μέσω συγκεκριμένων χρηματοδοτικών εργαλείων, στοχευμένων προγραμμάτων, θεσμικών συνεργασιών με τα επιμελητήρια και δράσεων που ενισχύουν την εξωστρέφεια, την ανταγωνιστικότητα και την ανθεκτικότητα της τοπικής οικονομίας.

Το 2ο Φεστιβάλ Βιοτεχνικού Παγωτού συνδιοργανώθηκε από τον Δήμο Πειραιά και το Σωματείο Καταστηματαρχών Ζαχαροπλαστών Αθηνών, Πειραιώς και Προαστίων, τελούσε υπό την αιγίδα της Ομοσπονδίας Επαγγελματιών Ζαχαροπλαστών Ελλάδος και πραγματοποιήθηκε με την ευγενική υποστήριξη του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Πειραιά, του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Πειραιά και της ΠΑΕ Ολυμπιακός. Οι επισκέπτες είχαν την ευκαιρία να γνωρίσουν από κοντά την τέχνη του βιοτεχνικού παγωτού, να δοκιμάσουν ξεχωριστές γεύσεις που παρασκευάζονται με αγνές πρώτες ύλες και παραδοσιακές τεχνικές, καθώς και να ανακαλύψουν τη δημιουργικότητα, τη γνώση και το μεράκι των επαγγελματιών του κλάδου.

Η διοργάνωση συνέβαλε στην περαιτέρω ενίσχυση της γαστρονομικής ταυτότητας του Πειραιά, αναδεικνύοντας την πόλη ως έναν σύγχρονο προορισμό που μπορεί να φιλοξενεί εκδηλώσεις με πολιτιστικό, τουριστικό, γαστρονομικό και αναπτυξιακό αποτύπωμα. Η πλατεία Κοραή μετατράπηκε για μία ακόμη χρονιά σε έναν ανοιχτό χώρο γιορτής, γεύσης και δημιουργίας με τις γευστικές δοκιμές, τις δράσεις για τα παιδιά, τη μουσική, τις εκπλήξεις και τις παράλληλες δραστηριότητες να διαμορφώνουν μια ζωντανή καλοκαιρινή ατμόσφαιρα. Παράλληλα έφερε το κοινό πιο κοντά στους επαγγελματίες της ζαχαροπλαστικής και στη βιοτεχνική παραγωγή που υπηρετεί την ποιότητα, την παράδοση και την καινοτομία.

Όπως δήλωσε ο Περιφερειάρχης Αττικής Νίκος Χαρδαλιάς: «Σήμερα δεν είναι μόνο μια όμορφη ημέρα. Είναι και μια γλυκιά ημέρα για τον Πειραιά, για την Αττική, για τους ανθρώπους της παραγωγής και της δημιουργίας. Βρισκόμαστε στο 2ο Φεστιβάλ Βιοτεχνικού Παγωτού, μια εξαιρετική διοργάνωση για την οποία αξίζουν θερμά συγχαρητήρια στον Δήμο Πειραιά, στους διοργανωτές και πάνω απ’ όλα στους ανθρώπους που μας εκπροσωπούν στην γειτονιές μέσω των επιμελητηρίων μας. Συγχαρητήρια τόσο στο Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Πειραιά όσο και στην Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων Ελλάδος (ΚΕΕ) και, βεβαίως, στους ζαχαροπλάστες μας, που με τη δουλειά, τη γνώση και το μεράκι τους κρατούν ζωντανή μια σημαντική επαγγελματική και γαστρονομική παράδοση.

Ο Πειραιάς εκπέμπει φως. Είναι μια πόλη που εξελίσσεται, που διεκδικεί και που δημιουργεί. Και αυτό είναι αποτέλεσμα συλλογικής προσπάθειας. Ανήκει στον Δήμαρχο και στην ομάδα του, ανήκει στους φορείς της πόλης, αλλά πάνω απ’ όλα ανήκει στους ανθρώπους που μας εκπροσωπούν καθημερινά στις γειτονιές, στην αγορά, στην παραγωγή, στην πραγματική οικονομία. Ανήκει στους επαγγελματίες, στους βιοτέχνες, στους μικρούς επιχειρηματίες, στους εργαζόμενους, στα επιμελητηρια μας, που αποτελούν κρίσιμους θεσμικούς συνομιλητές και ουσιαστικούς πολλαπλασιαστές ανάπτυξης. Για εμάς, στην Περιφέρεια Αττικής, η στήριξη της μικρής και πολύ μικρής επιχειρηματικότητας αποτελεί κεντρική πολιτική προτεραιότητα. Γιατί γνωρίζουμε ότι η ραχοκοκαλιά της οικονομίας μας είναι οι μικρές επιχειρήσεις. Είναι τα εργαστήρια, τα ζαχαροπλαστεία, οι βιοτεχνίες, τα καταστήματα, οι επαγγελματίες που δίνουν καθημερινά μάχη για να μείνουν όρθιοι, να εξελιχθούν, να κρατήσουν εργαζόμενους, να επενδύσουν, να παράγουν καλύτερα προϊόντα και καλύτερες υπηρεσίες.

Η Περιφέρεια Αττικής μένει θεατής αυτής της προσπάθειας, οφείλει να είναι ενεργός σύμμαχος. Μέσα από τα χρηματοδοτικά μας εργαλεία, μέσα από το πρόγραμμα «Attiki On», μέσα από τη συνεργασία μας με τα επιμελητήρια και τους επαγγελματικούς φορείς, δίνουμε χώρο και δυνατότητες στις επιχειρήσεις να μετατρέψουν τις ιδέες τους σε επενδύσεις, να εκσυγχρονιστούν, να γίνουν πιο ανταγωνιστικές και να αποκτήσουν μεγαλύτερη ανθεκτικότητα. Θα συνεχίζουμε να στηρίζουμε κάθε προσπάθεια που δημιουργεί αξία για τις πόλεις μας, για την οικονομία και για τους πολίτες. Συγχαρητήρια σε όλους».

Από την πλευρά του, ο Δήμαρχος Πειραιά Γιάννης Μώραλης ανέφερε: «Ημέρα βιοτεχνικού παγωτού σήμερα, που την τιμούμε μέσα από μια πολύ ωραία διοργάνωση η οποία ξεκίνησε πέρυσι και εντάσσεται στις δράσεις που έχουμε συνηθίσει να οργανώνουμε στην πόλη μας με τη συνεργασία πολλών φορέων.

Η ζεστή ημέρα βοηθάει και το παγωτό. Σε συνεργασία με την Περιφέρεια Αττικής, με το Επιμελητήριο και με τους ζαχαροπλάστες μας, μοιράζουμε δωρεάν παγωτό σε παιδιά και μεγάλους. Χαιρόμαστε ιδιαίτερα που βρίσκεται εδώ η Περιφέρεια Αττικής, με την παρουσία του ίδιου του Περιφερειάρχη, καθώς και ο Πρόεδρος της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων Ελλάδος, ο Πρόεδρος του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Πειραιά και τόσοι συνεργαζόμενοι φορείς. Ευχαριστούμε θερμά, κυρίως, τους ζαχαροπλάστες, καθώς και όλο τον κόσμο που ήρθε σήμερα σε αυτή τη γιορτή».

Ο Πρόεδρος της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων Ελλάδος Γιάννης Βουτσινάς δήλωσε: «Μέσα στο κατακαλόκαιρο, ένα δροσερό παγωτό δείχνει με ποιον τρόπο η βιοτεχνία, με την αγνή της παραγωγή και τη δική της ποιοτική διαδικασία, μπορεί να φτάσει στα χέρια του καταναλωτή, του πελάτη, του απλού Πειραιώτη. Εδώ, λοιπόν, στον πάντα φιλόξενο Πειραιά, στην όμορφη πλατεία Κοραή, με τον Περιφερειάρχη κ. Χαρδαλιά, τον Δήμαρχο κ. Μώραλη και τον Πρόεδρο του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Πειραιά Γιάννη Μαστρονικόλα, βρισκόμαστε όχι μόνο για να υποδεχθούμε αυτή τη δράση, αλλά και για να την προωθήσουμε. Στόχος μας είναι να αναδείξουμε στην κοινωνία ότι οι πολλαπλασιαστές της παραγωγικότητας, της βιοτεχνίας και της δημιουργίας στηρίζουν τη χώρα, αλλά και τον Πειραιά μας».

Ο Πρόεδρος του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Πειραιά Γιάννης Μαστρονικόλας σημείωσε: «Σήμερα καταλαβαίνουμε ότι η βιοτεχνία είναι καλύτερη από τη βιομηχανία και θα το διαπιστώσετε στην πράξη μόλις δοκιμάσετε αυτό το παγωτό. Είναι βιοτεχνικό, είναι προϊόν αγνής παραγωγής. Τα καταστήματά μας, οι βιοτεχνίες μας, παράγουν αυτό το ποιοτικό παγωτό. Σκοπός μας, ως Βιοτεχνικό Επιμελητήριο, είναι να δείξουμε και να αναδείξουμε ακριβώς αυτό, βοηθώντας τις επιχειρήσεις που παράγουν με αγνή προσπάθεια. Και ποια είναι η πιο ωραία γεύση σήμερα που προσφέρουμε; Το παγωτό «Ολυμπιακός», ένα ξεχωριστό παγωτό που φέρει πάνω το έμβλημα της ομάδας.

Θέλω να ευχαριστήσω τον Δήμαρχο Πειραιά, που έχει αγκαλιάσει αυτό το εγχείρημα από πέρυσι, τον Βαγγέλη Μαρινάκη, που από την πρώτη στιγμή, χωρίς δισταγμό, έδωσε και εκείνος τη στήριξή του, και τον ευχαριστώ δημόσια, το Επαγγελματικό Επιμελητήριο Πειραιά, τον Πρόεδρο της Κεντρικής Ένωσης Γιάννη Βουτσινά, την Ομοσπονδία Επαγγελματιών Ζαχαροπλαστών Ελλάδος, τον κ. Γλύκο, το Σωματείο Ζαχαροπλαστών, που όλοι έχουν βάλει το δικό τους λιθαράκι για να γίνει σήμερα αυτό το εγχείρημα, και, φυσικά, τον Περιφερειάρχη μας για την παρουσία του εδώ, σε αυτή τη γιορτή».

Στήριξη της επιχειρηματικότητας από την Περιφέρεια Αττικής μέσω του προγράμματος «Attiki On»

Για την Περιφέρεια Αττικής, η στήριξη του παραγωγικού και επιχειρηματικού κόσμου αποτελεί βασική ευθύνη και σταθερή στρατηγική επιλογή. Στο Λεκανοπέδιο χτυπά η καρδιά της εθνικής οικονομίας, καθώς συγκεντρώνεται ένα μεγάλο μέρος της επιχειρηματικής, εμπορικής, βιοτεχνικής και επαγγελματικής δραστηριότητας της χώρας. Σε αυτό το περιβάλλον, η Περιφέρεια επιδιώκει να λειτουργεί ως θεσμικός επιταχυντής ανάπτυξης: να ενώνει δυνάμεις, να αξιοποιεί ευρωπαϊκούς πόρους, να στηρίζει επενδυτικά σχέδια, να ενισχύει την εξωστρέφεια και να δίνει στις μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις τα μέσα για να προσαρμοστούν στις απαιτήσεις της νέας εποχής.

Μέσω του προγράμματος «Attiki On», εγκρίθηκαν κατόπιν ολοκλήρωσης των αξιολογήσεων, συνολικά 1.044 επενδυτικά σχέδια ύψους 95,5 εκατομμυρίων ευρώ, που προήλθαν από ευρωπαϊκούς πόρους. Με αυτό τον τρόπο δόθηκε η ευκαιρία στις μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις να μετατρέψουν επιχειρηματικές ιδέες σε επενδύσεις, που ήδη περνούν στο στάδιο της υλοποίησης. Η Περιφέρεια Αττικής θα συνεχίσει να ενισχύει την ανταγωνιστικότητα, την καινοτομία, την ανθεκτικότητα και τη βιώσιμη ανάπτυξη των επιχειρήσεων.

Τον κ. Νίκο Χαρδαλιά πλαισίωναν στην εκδήλωση, εκ μέρους της Περιφέρειας Αττικής, ο Αντιπεριφερειάρχης Πειραιά Σταύρος Βοϊδονικόλας, η Αντιπεριφερειάρχης Στρατηγικού Σχεδιασμού Σταυρούλα Αντωνάκου, η Αντιπεριφερειάρχης Εθελοντισμού Ευγενία Μπαρμπαγιάννη-Αδαμοπούλου, ο Εντεταλμένος Περιφερειακός Σύμβουλος για θέματα Κέντρων Logistics και Διαχείρισης Κρίσεων Λεωνίδας Μανωλάκος και η Ειδική Γραμματέας, Έλενα Ράπτη.

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