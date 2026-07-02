Τσουκαλάς: Η Κεραμέως αποδέχτηκε την πρόταση του ΠΑΣΟΚ, να τη νομοθετήσει άμεσα

«Περιμένουμε την κυβέρνηση να νομοθετήσει άμεσα την πρόταση του ΠΑΣΟΚ, που σήμερα αποδέχθηκε», τονίζει ο εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ

Αντώνης Ρηγόπουλος

Τσουκαλάς: Η Κεραμέως αποδέχτηκε την πρόταση του ΠΑΣΟΚ, να τη νομοθετήσει άμεσα
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  • Η υπουργός Εργασίας Νίκη Κεραμέως αποδέχθηκε την πρόταση του ΠΑΣΟΚ για την άμεση νομοθέτηση κατάργησης της περικοπής των συντάξεων χηρείας μετά την τριετία.
  • Η κυβέρνηση θα νομοθετήσει άμεσα ώστε να μην ζητηθούν αναδρομικά ποσά από τις συντάξεις χηρείας του ιδιωτικού τομέα που δεν περικόπηκαν.
  • Θα συνεχιστεί η καταβολή δύο εθνικών συντάξεων στις περιπτώσεις σωρευμένων παροχών από διαφορετικά δικαιώματα, όπως στις συντάξεις χηρείας.
  • Το ΠΑΣΟΚ ζητά επίσης την επιστροφή των περικοπών στις συντάξεις χηρείας του Δημοσίου μέσω απαλλαγής από μελλοντικές φορολογικές υποχρεώσεις.
  • Ο εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ, Κώστας Τσουκαλάς, επισημαίνει ότι η αποδοχή της πρότασης αποτελεί δείγμα αποτελεσματικής αντιπολίτευσης και προοδευτικής κυβερνητικής παρέμβασης.
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Αποδοχή της πρότασης που είχε κάνει το ΠΑΣΟΚ στις 28 Μαΐου σχετικά με την κατάργηση της περικοπής των συντάξεων χηρείας, βλέπει στα όσα είπε η υπουργός Εργασίας στη Βουλή, ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ, Κώστας Τσουκαλάς.

Σε δήλωσή του, ο κ. Τσουκαλάς τονίζει ότι «είναι θετικό ότι η κυβέρνηση, υπό την πίεση της αντιπολίτευσης του ΠΑΣΟΚ, αναγκάζεται, έστω και τώρα, με καθυστέρηση 7 ετών, να εφαρμόσει τις προτάσεις του ΠΑΣΟΚ και να καταργήσει μία από τις πιο άδικες προβλέψεις του νόμου Κατρούγκαλου».

Όπως εξηγεί, η κ. Κεραμέως, «πριν λίγη ώρα, στην ομιλία της στη Βουλή, αποδέχθηκε την πρόταση του ΠΑΣΟΚ, όπως διατυπώθηκε αναλυτικά στις 28 Μαΐου, και δεσμεύθηκε πως θα νομοθετήσει άμεσα την κατάργηση της περικοπής των συντάξεων χηρείας μετά την τριετία, πως δεν θα αναζητηθούν αναδρομικά τα ποσά από τις συντάξεις χηρείας του ιδιωτικού τομέα που δεν περικόπηκαν και πως θα συνεχιστεί η καταβολή των δύο εθνικών συντάξεων στις περιπτώσεις σώρευσης παροχών από διαφορετικά δικαιώματα».

«Ελπίζουμε να προβλέψει και το άλλο σκέλος της πρότασής μας, την επιστροφή των περικοπών που έγιναν στις συντάξεις χηρείας του Δημοσίου μέσω απαλλαγής από μελλοντικές φορολογικές υποχρεώσεις για να αποκατασταθεί το αίσθημα δικαιοσύνης. Περιμένουμε την κυβέρνηση να νομοθετήσει άμεσα την πρόταση του ΠΑΣΟΚ, που σήμερα αποδέχθηκε».

Μάλιστα, σε μια έμμεση απάντηση στον Αλέξη Τσίπρα και την ΕΛΑΣ, ο κ. Τσουκαλάς τονίζει ότι «αυτό σημαίνει αξιόπιστη και δυναμική αντιπολίτευση. Να προσφέρεις εναλλακτική, προοδευτική κυβερνητική επιλογή και να επιβάλλεις αλλαγές που βελτιώνουν τη ζωή των συμπολιτών μας σε ενεστώτα χρόνο. Είναι και μία απάντηση σε όσους βλέπουν κενά στην αντιπολίτευση. Το ΠΑΣΟΚ κρίνει, προτείνει και πετυχαίνει νίκες προς όφελος των συνταξιούχων».

Τι είπε η Νίκη Κεραμέως

Σημειώνεται ότι κατά την ομιλία της στη Βουλή, η κ. Κεραμέως προανήγγειλε ότι το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα θα φέρει στο Κοινοβούλιο νομοθετική πρωτοβουλία με την οποία:

  • Καταργείται οριστικά η περικοπή των συντάξεων χηρείας μετά την πάροδο της τριετίας, που προβλέπεται στο Νόμο Κατρούγκαλου για όλους τους συνταξιούχους που έλαβαν σύνταξη χηρείας μετά το νόμο αυτό.
  • Απαλλάσσονται από την υποχρέωση καταβολής αναδρομικών ποσών όλοι οι συνταξιούχοι χηρείας μετά το νόμο Κατρούγκαλου, για τους οποίους δεν έχει εφαρμοστεί μέχρι σήμερα η περικοπή αυτή.
  • Προβλέπεται ότι θα συνεχίσει κανονικά η καταβολή δύο εθνικών συντάξεων στις περιπτώσεις όπως οι συντάξεις χηρείας, όπου η σώρευση των δύο εθνικών συντάξεων πηγάζει από διαφορετικά δικαιώματα.

Η αρχική πρόταση Τσουκαλά

Στις 28 Μαΐου 2026, ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ σε δήλωσή του τόνιζε ότι η κυβέρνηση οφείλει να νομοθετήσει άμεσα:

1. Τη διατήρηση της σύνταξης χηρείας στο ποσό που απονεμήθηκε και μετά το πέρας της τριετίας, για να μην αναζητηθούν τα υπέρογκα ποσά με τα οποία υπερχρέωσε τους συνταξιούχους λόγω θανάτου και να συνεχιστεί στο μέλλον η καταβολή του ποσού.

2. ⁠Την επιστροφή των παρακρατηθέντων λόγω της περικοπής των συντάξεων χηρείας του Δημοσίου μέσω συμψηφισμού με μελλοντικές φορολογικές υποχρεώσεις των συνταξιούχων.

3. ⁠Την κατάργηση του νόμου Κατρούγκαλου και της εγκυκλίου Τσακλόγλου που προβλέπει την καταβολή μιας εθνικής σύνταξης».

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