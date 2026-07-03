Εξελέγη το νέο προεδρείο του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής – Πρόεδρος ο Χρήστος Γώγος

Χαρδαλιάς: «Κοινός παρονομαστής όλων μας είναι το συμφέρον της Αττικής»

Επιμέλεια - Newsbomb

Εξελέγη το νέο προεδρείο του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής – Πρόεδρος ο Χρήστος Γώγος
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
5'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής εκλέχθηκε ο Χρήστος Γώγος, προτεινόμενος από τον Περιφερειάρχη Νίκο Χαρδαλιά.
  • Επανεξελέγησαν οι αντιπρόεδροι Κώστας Κάβουρας και Στέλιος Μπενετάτος από τις παρατάξεις «Αττικός Κύκλος Συνεργασίας και Εμπιστοσύνης» και «Λαϊκή Συσπείρωση Αττικής» αντίστοιχα.
  • Εκλέχθηκαν νέα τακτικά και αναπληρωματικά μέλη στην Περιφερειακή Επιτροπή Αττικής, καθώς και στις Επιτροπές Πολιτισμού και Αθλητισμού.
  • Ο Περιφερειάρχης Νίκος Χαρδαλιάς παραμένει Πρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής Αττικής, ενώ οι Λουκία Κεφαλογιάννη και Βασιλική Μιλλούση διατηρούν τις προεδρίες στις Επιτροπές Πολιτισμού και Αθλητισμού αντίστοιχα.
  • Ο Χρήστος Γώγος υποσχέθηκε να υπηρετήσει το σύνολο του Περιφερειακού Συμβουλίου χωρίς διακρίσεις ανάμεσα σε παρατάξεις και απόψεις.
Snapshot powered by AI

Το νέο προεδρείο του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής, καθώς και τα μέλη της περιφερειακής επιτροπής, εκλέχθηκαν στη ειδική συνεδρίαση του ΠΕ.ΣΥ.Α. που πραγματοποιήθηκε στο κτήριο της Διεύθυνσης Μεταφορών της Περιφέρειας στου Παπάγου.

Το σώμα εξέλεξε ως πρόεδρο τον προτεινόμενο από τον Περιφερειάρχη Αττικής Νίκο Χαρδαλιά, περιφερειακό σύμβουλο Χρήστο Γώγο, ενώ στις θέσεις των αντιπροέδρων επανεξελέγησαν ο Κώστας Κάβουρας από την παράταξη «Αττικός Κύκλος Συνεργασίας και Εμπιστοσύνης» και ο Στέλιος Μπενετάτος από τη «Λαϊκή Συσπείρωση Αττικής».

dsc5862.jpg

«Στην Περιφέρεια Αττικής δεν περισσεύει κανείς. Οι πολίτες μάς εμπιστεύθηκαν για να δίνουμε λύσεις και όχι για να αναπαράγουμε διαχωρισμούς. Με σεβασμό στις διαφορετικές απόψεις και με κοινό παρονομαστή το συμφέρον της Αττικής, συνεχίζουμε όλοι μαζί τη δουλειά για να κάνουμε πράξη όσα έχουμε δεσμευθεί απέναντι στους συμπολίτες μας», ήταν τον μήνυμα του Περιφερειάρχη κατά την έναρξη της συνεδρίασης.

Ο κ. Χαρδαλιάς ευχαρίστησε τον απερχόμενο πρόεδρο Βασίλη Καπερνάρο για την προσφορά του όλους αυτούς τους μήνες, «ακόμα και σε δύσκολες πολλές φορές συνθήκες», όπως είπε χαρακτηριστικά, ενώ ο κ. Καπερνάρος, αφού ευχαρίστησε τα μέλη του ΠΕΣΥ για τη συνεργασία και την εμπιστοσύνη, υπογράμμισε ότι «ο Χρήστος Γώγος με τιμάει για χρόνια με τη φιλία του. Τον συγχαίρω για την εκλογή του και θα είμαι δίπλα του σε ό,τι χρειαστεί».

dsc5818.jpg

«Είναι ιδιαίτερη τιμή για εμένα η εκλογή μου στη θέση του Πρόεδρου του Περιφερειακού Συμβουλίου. Θέλω να ευχαριστήσω ειλικρινά τον Περιφερειάρχη Νίκο Χαρδαλιά, αλλά και όλους του συναδέλφους. Σας υπόσχομαι ότι θα είμαι ο πρόεδρος ολόκληρου του σώματος, χωρίς διακρίσεις σε παρατάξεις και απόψεις» δήλωσε μετά την εκλογή του ο κ. Γώγος, ο οποίος συνεχάρη τον κ. Καπερνάρο για την «υποδειγματική», όπως είπε χαρακτηριστικά, θητεία του.
«Από την μικρή εμπειρία μου στον Δήμο του Βύρωνα στα χρόνια της θητείας του Δημάρχου Νίκου Χαρδαλιά, αποκόμισα μία πολύτιμη εμπειρία, την οποία θα προσπαθήσω να προσφέρω και εδώ, γνωρίζοντας τις δυσκολίες που υπάρχουν. Άλλωστε είμαστε η μεγαλύτερη περιφέρεια της χώρας» επεσήμανε ο κ. Γώγος.

Ποιος είναι ο Χρήστος Γώγος

Ο κ. Χρήστος Γώγος είναι Νευροχειρουργός και Διευθυντής της Νευροχειρουργικής Κλινικής του Ασκληπιείου Βούλας, ενώ παράλληλα έχει σπουδές στην Κοινωνική Θεολογία. Από το 1998 έως το 2014 εκλεγόταν Δημοτικός Σύμβουλος στον Βύρωνα, ενώ επί σειρά ετών είχε υπηρετήσει και ως Αντιδήμαρχος. Το 2023 εξελέγη Περιφερειακός Σύμβουλος με την παράταξη «Αττική Μπροστά».

Μετά την εκλογή προεδρείου, ακολούθησε ψηφοφορία για την ανάδειξη των μελών της περιφερειακής επιτροπής Αττικής, μέσα από δύο ψηφοδέλτια, ένα της διοικούσας παράταξης και ένα ενιαίο της μειοψηφίας. Βάσει των αποτελεσμάτων της ψηφοφορίας, εκλέχθηκαν ως τακτικά μέλη της επιτροπής, με σειρά αριθμού ψήφων από την πλειοψηφία οι: Τζίνα Αδαμοπούλου, Ρούλα Μακρή, Μαργαρίτα Βάρσου, Γεωργία Βλάχου, Σταύρος Βοϊδονικόλας και Αθανασία Παπασπύρου, ενώ από το ψηφοδέλτιο της μειοψηφίας οι: Σπύρος Αγγελής και Γιώργος Μπαλάφας (από τον “Αττικό Κύκλο Συνεργασίας και Εμπιστοσύνης”), Κατερίνα Γεράκη (από τη “Λαϊκή Συσπείρωση Αττικής”) και Δημήτρης Κατσικάρης (από την “Αττική Ανεξάρτητη Αυτοδιοίκηση”).

dsc5863.jpg

Ως αναπληρωματικά μέλη από την πλειοψηφία εκλέχτηκαν οι: Μπάμπης Αλεξανδράτος, Δημήτρης Δαμάσκος, Λεωνίδας Μανωλάκος, Μπέσσυ Αργυράκη, Ρίτα Μωραϊτάκη – Πικρού και Νίκος Χιωτάκης, ενώ από το ψηφοδέλτιο της μειοψηφίας οι: Βασιλική Λάσκαρη – Κρασουπούλου και Μάριος Μουζάλας (από τον “Αττικό Κύκλο Συνεργασίας και Εμπιστοσύνης”), Γιώργος Τάτσης (από τη “Λαϊκή Συσπείρωση Αττικής”), Νίκος Μαγκανάρης (από την “Αττική Ανεξάρτητη Αυτοδιοίκηση”) και Φίλιππος Καμπούρης (από τη “Μάχη για την Αττική”).

Πρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής παραμένει ο Περιφερειάρχης Νίκος Χαρδαλιάς.

Νέα σύνθεση στις Επιτροπές Πολιτισμού και Αθλητισμού – Παιδείας

Στο πλαίσιο των εργασιών του Περιφερειακού Συμβουλίου, ακολουθώντας την ίδια διαδικασία για την ανάδειξη της Περιφερειακής Επιτροπής, το σώμα εξέλεξε τα νέα τακτικά και αναπληρωματικά μέλη των Επιτροπών Πολιτισμού και Αθλητισμού – Παιδείας.

Ειδικότερα, εκλέχθηκαν ως τακτικά μέλη της Επιτροπής Πολιτισμού, με σειρά αριθμού ψήφων από την πλειοψηφία οι: Θανάσης Βισκαδουράκης, Θοδωρής Κουτσογιαννόπουλος. Αθηνά Κωνσταντέλλου, Ευγενία Μπαρμπαγιάννη, Γεωργία Βλάχου και Ρίτα Μωραϊτάκη – Πικρού, ενώ από το ψηφοδέλτιο της μειοψηφίας οι: Νίκη Αποστολίδου και Χρυσάνθη Αυλωνίτου (από τον “Αττικό Κύκλο Συνεργασίας και Εμπιστοσύνης”), Νίκη Χρονοπούλου (από τη “Λαϊκή Συσπείρωση Αττικής”) και Γιώργος Ντούρος (από την “Αττική Ανεξάρτητη Αυτοδιοίκηση”).

Ως αναπληρωματικά μέλη από την πλειοψηφία εκλέχτηκαν οι: Χρηστος Θεοδωρόπουλος, Μαίρη Κουρή, Κώστας Ζώμπος, Βασίλης Λώλος, Νίκος Παπαγεωργίου και Μαριάννα Τουμαζάτου, ενώ από το ψηφοδέλτιο της μειοψηφίας οι: Βαγγέλης Ιωακειμίδης και Γιώργος Τσουκαλάς (από τον “Αττικό Κύκλο Συνεργασίας και Εμπιστοσύνης”), Αφροδίτη Αυγερινού (από τη “Λαϊκή Συσπείρωση Αττικής”), Γαβριήλ Αβραμίδης (από την “Αττική Ανεξάρτητη Αυτοδιοίκηση”) και Φίλιππος Καμπούρης (από τη “Μάχη για την Αττική”).

Όσον αφορά στην Επιτροπή Αθλητισμού και Παιδείας, εκλέχθηκαν ως τακτικά μέλη, με σειρά αριθμού ψήφων από την πλειοψηφία οι: Κλεάνθης Βαρελάς, Έρικα Πρεζεράκου, Νίκος Χιωτάκης, Κωνσταντίνος Μαρκουΐζος, Σοφοκλής Σχορτσανίτης και Πέτρος Γαλακτόπουλος, ενώ από το ψηφοδέλτιο της μειοψηφίας οι: Μυρτώ Κοροβέση και Γιώργος Τσουκαλάς (από τον “Αττικό Κύκλο Συνεργασίας και Εμπιστοσύνης”), Αντώνης Καββαδίας (από τη “Λαϊκή Συσπείρωση Αττικής”), και Άννα Αντωνίου από την “Αττική Ανεξάρτητη Αυτοδιοίκηση”).
Ως αναπληρωματικά μέλη από την πλειοψηφία εκλέχτηκαν οι: Σταυρούλα Αντωνάκου, Γιώργος Βλάχος, Μπάμπης Αλεξανδράτος, Ρούλα Μακρή, Πολυχρόνης Μπαϊρακτάρης και Σοφία Αλυμάρα, ενώ από το ψηφοδέλτιο της μειοψηφίας οι: Μαρία Καζάκου και Βαγγέλης Ιωακειμίδης (από τον “Αττικό Κύκλο Συνεργασίας και Εμπιστοσύνης”), Βασίλης Πετρόπουλος (από τη “Λαϊκή Συσπείρωση Αττικής”), Βαγγέλης Αλμπάνης (από την “Αττική Ανεξάρτητη Αυτοδιοίκηση”) και Φίλιππος Καμπούρης (από τη “Μάχη για την Αττική”).

Με απόφαση του Περιφερειάρχη, παραμένει ως Πρόεδρος της Επιτροπής Πολιτισμού η Λουκία Κεφαλογιάννη και ως Πρόεδρος της Επιτροπής Αθλητισμού και Παιδείας η Βασιλική Μιλλούση.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
11:18ΚΟΣΜΟΣ

BBC: Το Instagram προβάλλει διαφημίσεις προωθώντας υλικό σεξουαλικής κακοποίησης ανηλίκων στην Ινδία

11:15ΕΛΛΑΔΑ

Χαλάνδρι: Εγκεφαλικά νεκρός ο 17χρονος που έπεσε από μπαλκόνι ξενοδοχείου

11:14ΕΛΛΑΔΑ

Hellenic Train: Παρατείνεται η αναστολή της σιδηροδρομικής κυκλοφορίας στο τμήμα Πάτρα–Καμίνια–Πάτρα

11:12ANNOUNCEMENTS

Δυνατά παιχνίδια στο Παγκόσμιο με καθημερινό Calendar εμπειριών και προσφορών από το ΠΑΜΕ ΣΤΟΙΧΗΜΑ

11:11ΕΛΛΑΔΑ

Finos Film: Το νέο βίντεο για την Παγκόσμια Ημέρα Ανυπακοής με σκηνές του ελληνικού κινηματογράφου

11:03ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Μουντιάλ 2026: Αποσύρεται από την εθνική Αλγερίας ο Ριγιάντ Μαχρέζ

11:00ΕΛΛΑΔΑ

Ζεφύρι: Εξαρθρώθηκε «οικογενειακή επιχείρηση» τα μέλη της οποίας υποδύονταν υπαλλήλους του ΔΕΔΔΗΕ και λογιστές - Πάνω από 1,6 εκατ. ευρώ η λεία της

10:55ΕΛΛΑΔΑ

Παναγιώτης Νέστορας: «Αφαιρούν ζωές χωρίς να σκεφτούν τον πόνο που μπορεί να προκαλέσουν - Να τους έχει ο Θεός καλά και να μην πάθουν οι οικογένειές τους κάτι αντίστοιχο»

10:54ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Τσίπρας στο Politico: Όχι σε λευκή επιταγή στις ΗΠΑ - Η ΕΕ να δώσει έμφαση σε κοινωνικές δαπάνες

10:50LIFESTYLE

Κατερίνα Καινούργιου: «Είναι ό,τι χειρότερο μου έχει συμβεί» - Ο λόγος που πήγε στο νοσοκομείο

10:50ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Έρευνα ΕΜΠ: Ένα στα τέσσερα πρατήρια κλέβει στην αντλία

10:47ΕΛΛΑΔΑ

Καλαμάτα: Στο νοσοκομείο 14χρονη με συμπτώματα μέθης

10:46LIFESTYLE

Trannos: Του πέταξαν αντικείμενο στο πρόσωπο και αποχώρησε από τη συναυλία του - Δείτε βίντεο

10:44ΕΛΛΑΔΑ

Ιεράπετρα: Βγήκε από το σπίτι του και πυροβολούσε στον αέρα με καραμπίνα

10:39ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Εξελέγη το νέο προεδρείο του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής – Πρόεδρος ο Χρήστος Γώγος

10:37LIFESTYLE

Η Σταματίνα Τσιμτσιλή έκλεισε τη σεζόν και αποχαιρέτησε δύο συνεργάτες

10:33ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στην άσφαλτο: Τέσσερις νεκροί μέσα σε λίγες ώρες σε Αγρίνιο, Σέρρες, Πιερία και Ηλεία

10:30ΚΟΣΜΟΣ

Νέα Υόρκη: Άνδρας αυτοπυρπολήθηκε έξω από τα γραφεία των ΗΕ ως ένδειξη διαμαρτυρίας για την κινεζική κυριαρχία στο Θιβέτ

10:27ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Επιχείρησε να χτυπήσει την 9χρονη ανιψιά του με λουρί σκύλου

10:13ΕΛΛΑΔΑ

Νεκρός 48χρονος σε τροχαίο στην Πιερία – Το φορτηγό που οδηγούσε προσέκρουσε σε κολώνες και ανετράπη

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
10:37LIFESTYLE

Η Σταματίνα Τσιμτσιλή έκλεισε τη σεζόν και αποχαιρέτησε δύο συνεργάτες

10:50LIFESTYLE

Κατερίνα Καινούργιου: «Είναι ό,τι χειρότερο μου έχει συμβεί» - Ο λόγος που πήγε στο νοσοκομείο

10:01ΚΟΣΜΟΣ

Ονειρεύονται υπεροχή στον αέρα οι Τούρκοι με F-35, Eurofighter και ΚΑΑΝ, αλλά η αλήθεια διαφέρει - Κάζο από το Κατάρ

07:06ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Αυτός είναι ο Βούλγαρος που παρίστανε τον… αστυνομικό και εξαπατούσε πολίτες – «Άρπαξε» πάνω από 690.000 ευρώ σε 15 μήνες

08:44ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός - Μαρουσάκης: Διπλός «συναγερμός» το Σαββατοκύριακο - Από την κακοκαιρία στον υψηλό κίνδυνο πυρκαγιάς

22:27WHAT THE FACT

«Χρονοταξιδιώτης» εντοπίστηκε σε φωτογραφία παραλίας του 1943 να κρατά… κινητό;

09:00LIFESTYLE

Σάκης Ρουβάς: 92χρονη πήγε κρυφά στη συναυλία του κι εκείνος έσκυψε να τη φιλήσει - «Δεν ξέρουν ότι έχω έρθει εδώ»

10:46LIFESTYLE

Trannos: Του πέταξαν αντικείμενο στο πρόσωπο και αποχώρησε από τη συναυλία του - Δείτε βίντεο

10:55ΕΛΛΑΔΑ

Παναγιώτης Νέστορας: «Αφαιρούν ζωές χωρίς να σκεφτούν τον πόνο που μπορεί να προκαλέσουν - Να τους έχει ο Θεός καλά και να μην πάθουν οι οικογένειές τους κάτι αντίστοιχο»

10:02ΚΟΣΜΟΣ

Κωνσταντινούπολη: Σάλος με 30χρονη που παρενόχλησε σεξουαλικά δεκάδες άνδρες σε χώρους εργασίας- Της πέρασαν χειροπέδες

10:11ΕΛΛΑΔΑ

Χανιά: Επικίνδυνη προσπέραση βυτιοφόρου στον δρόμο του Αεροδρομίου μετά από σινιάλο με φώτα και κορνάροντας

20:12ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά στη Λητή: Από αναμμένο τσιγάρο οδηγού «γράφτηκε» η οικογενειακή τραγωδία – Βίντεο ντοκουμέντο

08:13LIFESTYLE

Διπλή προδοσία για την Αθηνά Ωνάση - Ποιοι βάζουν τρικλοποδιές στη «χρυσή κληρονόμο» του Αριστοτέλη

09:24ΕΛΛΑΔΑ

Πολυκατοικίες: Οι νέοι κανόνες που βάζουν τέλος στην ταλαιπωρία ιδιοκτητών και ενοίκων - Εξετάζεται η λήψη αποφάσεων με πλειοψηφία 51%

17:51ΣΕΙΣΜΟΙ

Κορινθία: Σεισμός στην Περαχώρα Λουτρακίου

09:16ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Συνελήφθη ο κεντρικός λιμενάρχης για ενδοοικογενειακή βία

11:56ΠΑΙΔΕΙΑ

Μηχανογραφικό 2026: Όσα πρέπει να γνωρίζετε για την υποβολή του

06:52LIFESTYLE

Ποιες εκπομπές ρίχνουν αυλαία σήμερα – Το μέλλον τους

10:33ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στην άσφαλτο: Τέσσερις νεκροί μέσα σε λίγες ώρες σε Αγρίνιο, Σέρρες, Πιερία και Ηλεία

08:45ΕΛΛΑΔΑ

Χαλάνδρι: Έπεσε από μπαλκόνι ξενοδοχείου 17χρονος - Φέρει πολλαπλά κατάγματα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ