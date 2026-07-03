Εξελέγη το νέο προεδρείο του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής – Πρόεδρος ο Χρήστος Γώγος

Snapshot Πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής εκλέχθηκε ο Χρήστος Γώγος, προτεινόμενος από τον Περιφερειάρχη Νίκο Χαρδαλιά.

Επανεξελέγησαν οι αντιπρόεδροι Κώστας Κάβουρας και Στέλιος Μπενετάτος από τις παρατάξεις «Αττικός Κύκλος Συνεργασίας και Εμπιστοσύνης» και «Λαϊκή Συσπείρωση Αττικής» αντίστοιχα.

Εκλέχθηκαν νέα τακτικά και αναπληρωματικά μέλη στην Περιφερειακή Επιτροπή Αττικής, καθώς και στις Επιτροπές Πολιτισμού και Αθλητισμού.

Ο Περιφερειάρχης Νίκος Χαρδαλιάς παραμένει Πρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής Αττικής, ενώ οι Λουκία Κεφαλογιάννη και Βασιλική Μιλλούση διατηρούν τις προεδρίες στις Επιτροπές Πολιτισμού και Αθλητισμού αντίστοιχα.

Ο Χρήστος Γώγος υποσχέθηκε να υπηρετήσει το σύνολο του Περιφερειακού Συμβουλίου χωρίς διακρίσεις ανάμεσα σε παρατάξεις και απόψεις. Snapshot powered by AI

Το νέο προεδρείο του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής, καθώς και τα μέλη της περιφερειακής επιτροπής, εκλέχθηκαν στη ειδική συνεδρίαση του ΠΕ.ΣΥ.Α. που πραγματοποιήθηκε στο κτήριο της Διεύθυνσης Μεταφορών της Περιφέρειας στου Παπάγου.

Το σώμα εξέλεξε ως πρόεδρο τον προτεινόμενο από τον Περιφερειάρχη Αττικής Νίκο Χαρδαλιά, περιφερειακό σύμβουλο Χρήστο Γώγο, ενώ στις θέσεις των αντιπροέδρων επανεξελέγησαν ο Κώστας Κάβουρας από την παράταξη «Αττικός Κύκλος Συνεργασίας και Εμπιστοσύνης» και ο Στέλιος Μπενετάτος από τη «Λαϊκή Συσπείρωση Αττικής».

«Στην Περιφέρεια Αττικής δεν περισσεύει κανείς. Οι πολίτες μάς εμπιστεύθηκαν για να δίνουμε λύσεις και όχι για να αναπαράγουμε διαχωρισμούς. Με σεβασμό στις διαφορετικές απόψεις και με κοινό παρονομαστή το συμφέρον της Αττικής, συνεχίζουμε όλοι μαζί τη δουλειά για να κάνουμε πράξη όσα έχουμε δεσμευθεί απέναντι στους συμπολίτες μας», ήταν τον μήνυμα του Περιφερειάρχη κατά την έναρξη της συνεδρίασης.

Ο κ. Χαρδαλιάς ευχαρίστησε τον απερχόμενο πρόεδρο Βασίλη Καπερνάρο για την προσφορά του όλους αυτούς τους μήνες, «ακόμα και σε δύσκολες πολλές φορές συνθήκες», όπως είπε χαρακτηριστικά, ενώ ο κ. Καπερνάρος, αφού ευχαρίστησε τα μέλη του ΠΕΣΥ για τη συνεργασία και την εμπιστοσύνη, υπογράμμισε ότι «ο Χρήστος Γώγος με τιμάει για χρόνια με τη φιλία του. Τον συγχαίρω για την εκλογή του και θα είμαι δίπλα του σε ό,τι χρειαστεί».

«Είναι ιδιαίτερη τιμή για εμένα η εκλογή μου στη θέση του Πρόεδρου του Περιφερειακού Συμβουλίου. Θέλω να ευχαριστήσω ειλικρινά τον Περιφερειάρχη Νίκο Χαρδαλιά, αλλά και όλους του συναδέλφους. Σας υπόσχομαι ότι θα είμαι ο πρόεδρος ολόκληρου του σώματος, χωρίς διακρίσεις σε παρατάξεις και απόψεις» δήλωσε μετά την εκλογή του ο κ. Γώγος, ο οποίος συνεχάρη τον κ. Καπερνάρο για την «υποδειγματική», όπως είπε χαρακτηριστικά, θητεία του.

«Από την μικρή εμπειρία μου στον Δήμο του Βύρωνα στα χρόνια της θητείας του Δημάρχου Νίκου Χαρδαλιά, αποκόμισα μία πολύτιμη εμπειρία, την οποία θα προσπαθήσω να προσφέρω και εδώ, γνωρίζοντας τις δυσκολίες που υπάρχουν. Άλλωστε είμαστε η μεγαλύτερη περιφέρεια της χώρας» επεσήμανε ο κ. Γώγος.

Ποιος είναι ο Χρήστος Γώγος

Ο κ. Χρήστος Γώγος είναι Νευροχειρουργός και Διευθυντής της Νευροχειρουργικής Κλινικής του Ασκληπιείου Βούλας, ενώ παράλληλα έχει σπουδές στην Κοινωνική Θεολογία. Από το 1998 έως το 2014 εκλεγόταν Δημοτικός Σύμβουλος στον Βύρωνα, ενώ επί σειρά ετών είχε υπηρετήσει και ως Αντιδήμαρχος. Το 2023 εξελέγη Περιφερειακός Σύμβουλος με την παράταξη «Αττική Μπροστά».

Μετά την εκλογή προεδρείου, ακολούθησε ψηφοφορία για την ανάδειξη των μελών της περιφερειακής επιτροπής Αττικής, μέσα από δύο ψηφοδέλτια, ένα της διοικούσας παράταξης και ένα ενιαίο της μειοψηφίας. Βάσει των αποτελεσμάτων της ψηφοφορίας, εκλέχθηκαν ως τακτικά μέλη της επιτροπής, με σειρά αριθμού ψήφων από την πλειοψηφία οι: Τζίνα Αδαμοπούλου, Ρούλα Μακρή, Μαργαρίτα Βάρσου, Γεωργία Βλάχου, Σταύρος Βοϊδονικόλας και Αθανασία Παπασπύρου, ενώ από το ψηφοδέλτιο της μειοψηφίας οι: Σπύρος Αγγελής και Γιώργος Μπαλάφας (από τον “Αττικό Κύκλο Συνεργασίας και Εμπιστοσύνης”), Κατερίνα Γεράκη (από τη “Λαϊκή Συσπείρωση Αττικής”) και Δημήτρης Κατσικάρης (από την “Αττική Ανεξάρτητη Αυτοδιοίκηση”).

Ως αναπληρωματικά μέλη από την πλειοψηφία εκλέχτηκαν οι: Μπάμπης Αλεξανδράτος, Δημήτρης Δαμάσκος, Λεωνίδας Μανωλάκος, Μπέσσυ Αργυράκη, Ρίτα Μωραϊτάκη – Πικρού και Νίκος Χιωτάκης, ενώ από το ψηφοδέλτιο της μειοψηφίας οι: Βασιλική Λάσκαρη – Κρασουπούλου και Μάριος Μουζάλας (από τον “Αττικό Κύκλο Συνεργασίας και Εμπιστοσύνης”), Γιώργος Τάτσης (από τη “Λαϊκή Συσπείρωση Αττικής”), Νίκος Μαγκανάρης (από την “Αττική Ανεξάρτητη Αυτοδιοίκηση”) και Φίλιππος Καμπούρης (από τη “Μάχη για την Αττική”).

Πρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής παραμένει ο Περιφερειάρχης Νίκος Χαρδαλιάς.

Νέα σύνθεση στις Επιτροπές Πολιτισμού και Αθλητισμού – Παιδείας

Στο πλαίσιο των εργασιών του Περιφερειακού Συμβουλίου, ακολουθώντας την ίδια διαδικασία για την ανάδειξη της Περιφερειακής Επιτροπής, το σώμα εξέλεξε τα νέα τακτικά και αναπληρωματικά μέλη των Επιτροπών Πολιτισμού και Αθλητισμού – Παιδείας.

Ειδικότερα, εκλέχθηκαν ως τακτικά μέλη της Επιτροπής Πολιτισμού, με σειρά αριθμού ψήφων από την πλειοψηφία οι: Θανάσης Βισκαδουράκης, Θοδωρής Κουτσογιαννόπουλος. Αθηνά Κωνσταντέλλου, Ευγενία Μπαρμπαγιάννη, Γεωργία Βλάχου και Ρίτα Μωραϊτάκη – Πικρού, ενώ από το ψηφοδέλτιο της μειοψηφίας οι: Νίκη Αποστολίδου και Χρυσάνθη Αυλωνίτου (από τον “Αττικό Κύκλο Συνεργασίας και Εμπιστοσύνης”), Νίκη Χρονοπούλου (από τη “Λαϊκή Συσπείρωση Αττικής”) και Γιώργος Ντούρος (από την “Αττική Ανεξάρτητη Αυτοδιοίκηση”).

Ως αναπληρωματικά μέλη από την πλειοψηφία εκλέχτηκαν οι: Χρηστος Θεοδωρόπουλος, Μαίρη Κουρή, Κώστας Ζώμπος, Βασίλης Λώλος, Νίκος Παπαγεωργίου και Μαριάννα Τουμαζάτου, ενώ από το ψηφοδέλτιο της μειοψηφίας οι: Βαγγέλης Ιωακειμίδης και Γιώργος Τσουκαλάς (από τον “Αττικό Κύκλο Συνεργασίας και Εμπιστοσύνης”), Αφροδίτη Αυγερινού (από τη “Λαϊκή Συσπείρωση Αττικής”), Γαβριήλ Αβραμίδης (από την “Αττική Ανεξάρτητη Αυτοδιοίκηση”) και Φίλιππος Καμπούρης (από τη “Μάχη για την Αττική”).

Όσον αφορά στην Επιτροπή Αθλητισμού και Παιδείας, εκλέχθηκαν ως τακτικά μέλη, με σειρά αριθμού ψήφων από την πλειοψηφία οι: Κλεάνθης Βαρελάς, Έρικα Πρεζεράκου, Νίκος Χιωτάκης, Κωνσταντίνος Μαρκουΐζος, Σοφοκλής Σχορτσανίτης και Πέτρος Γαλακτόπουλος, ενώ από το ψηφοδέλτιο της μειοψηφίας οι: Μυρτώ Κοροβέση και Γιώργος Τσουκαλάς (από τον “Αττικό Κύκλο Συνεργασίας και Εμπιστοσύνης”), Αντώνης Καββαδίας (από τη “Λαϊκή Συσπείρωση Αττικής”), και Άννα Αντωνίου από την “Αττική Ανεξάρτητη Αυτοδιοίκηση”).

Ως αναπληρωματικά μέλη από την πλειοψηφία εκλέχτηκαν οι: Σταυρούλα Αντωνάκου, Γιώργος Βλάχος, Μπάμπης Αλεξανδράτος, Ρούλα Μακρή, Πολυχρόνης Μπαϊρακτάρης και Σοφία Αλυμάρα, ενώ από το ψηφοδέλτιο της μειοψηφίας οι: Μαρία Καζάκου και Βαγγέλης Ιωακειμίδης (από τον “Αττικό Κύκλο Συνεργασίας και Εμπιστοσύνης”), Βασίλης Πετρόπουλος (από τη “Λαϊκή Συσπείρωση Αττικής”), Βαγγέλης Αλμπάνης (από την “Αττική Ανεξάρτητη Αυτοδιοίκηση”) και Φίλιππος Καμπούρης (από τη “Μάχη για την Αττική”).

Με απόφαση του Περιφερειάρχη, παραμένει ως Πρόεδρος της Επιτροπής Πολιτισμού η Λουκία Κεφαλογιάννη και ως Πρόεδρος της Επιτροπής Αθλητισμού και Παιδείας η Βασιλική Μιλλούση.

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