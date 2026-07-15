Παρέμβαση Φάμελλου λίγο πριν από τη συνεδρίαση της ΚΟ - Καταγγέλλει «απαράδεκτη μεθόδευση»

Snapshot Ο Σωκράτης Φάμελλος ανακοίνωσε την αποχή του από τη συνεδρίαση της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, διαφωνώντας με τη διαδικασία εκλογής νέου γραμματέα πριν την εκλογή προέδρου της ΚΟ.

Ο Φάμελλος κατήγγειλε την εκλογή γραμματέα ως «απαράδεκτη μεθόδευση» που αποσκοπεί στην επιστροφή του Παύλου Πολάκη και θεωρείται αντίθετη με τις κοινοβουλευτικές διαδικασίες και τις αξίες της Αριστεράς.

Τρεις βουλευτές (Βασίλης Μεϊκόπουλος, Γιώργος Μαρκουλάκης, Μαρίνα Κοντοτόλη) ανακοίνωσαν την ανεξαρτητοποίησή τους, αυξάνοντας τις αποχωρήσεις από την Κοινοβουλευτική Ομάδα που πλέον αριθμεί περίπου 17 μέλη.

Η συνεδρίαση της ΚΟ έχει ως αντικείμενο την εκλογή νέου γραμματέα που θα διευκολύνει την επανένταξη του Παύλου Πολάκη στην ομάδα, προκαλώντας εσωκομματικές εντάσεις στον ΣΥΡΙΖΑ.

Ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος Θεόφιλος Ξανθόπουλος χαρακτήρισε τις αποχωρήσεις «οδυνηρές» αλλά δήλωσε ότι θα παραμείνει στην ΚΟ μέχρι το τέλος της κοινοβουλευτικής περιόδου. Snapshot powered by AI

Την απόφασή του να μην συμμετάσχει στη σημερινή συνεδρίαση της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ γνωστοποίησε ο πρώην πρόεδρος του κόμματος, Σωκράτης Φάμελλος, εκφράζοντας την έντονη διαφωνία του με τη διαδικασία που ακολουθείται για την εκλογή νέου γραμματέα της ΚΟ.

Σύμφωνα με πληροφορίες από το περιβάλλον του, ο κ. Φάμελλος επικοινώνησε σήμερα με τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Θεόφιλο Ξανθόπουλο, ο οποίος είχε αναλάβει την πρωτοβουλία σύγκλησης της Κοινοβουλευτικής Ομάδας.

Κατά την επικοινωνία τους, ο κ. Φάμελλος εξέφρασε την έντονη διαφωνία του για το γεγονός ότι προηγείται η εκλογή γραμματέα της Κοινοβουλευτικής Ομάδας έναντι της εκλογής προέδρου της ΚΟ, υποστηρίζοντας ότι η δεύτερη αποτελεί τη μείζονα πολιτική προτεραιότητα και υποχρέωση.

Παράλληλα, φέρεται να επισήμανε ότι η επιλογή να προηγηθεί η εκλογή γραμματέα, με στόχο –όπως υποστηρίζει– να καταστεί δυνατή η επιστροφή του Παύλου Πολάκη στην Κοινοβουλευτική Ομάδα ώστε να είναι υποψήφιος για την προεδρία της, συνιστά «απαράδεκτη μεθόδευση», η οποία βρίσκεται, όπως ανέφερε, σε αντίθεση τόσο με τις κοινοβουλευτικές διαδικασίες και τον Κανονισμό της Βουλής όσο και με τις αξίες της Αριστεράς.

Υπό αυτά τα δεδομένα, ο κ. Φάμελλος αποφάσισε να απέχει από τη συνεδρίαση της Κοινοβουλευτικής Ομάδας, προκειμένου, όπως αναφέρει, να μην νομιμοποιήσει «αυτή την απαράδεκτη μεθόδευση», την οποία συνδέει με επιλογές των τελευταίων ημερών που, κατά την εκτίμησή του, έχουν προσβάλει το κόμμα και τα μέλη του.

Νέες αποχωρήσεις

Νέο πλήγμα δέχθηκε η Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ, καθώς την ανεξαρτητοποίησή τους ανακοίνωσαν σήμερα οι βουλευτές Βασίλης Μεϊκόπουλος, Γιώργος Μαρκουλάκης και Μαρίνα Κοντοτόλη, διευρύνοντας το κύμα αποχωρήσεων που καταγράφεται το τελευταίο διάστημα.

Μετά τις τελευταίες εξελίξεις, η Κοινοβουλευτική Ομάδα αριθμεί πλέον περί τους 17 βουλευτές, ενώ παραμένει ανοιχτό το ερώτημα για το πόσοι και ποιοι θα συμμετάσχουν στη συνεδρίαση της ΚΟ που έχει προγραμματιστεί για τη 1:00 το μεσημέρι σήμερα.

Αντικείμενο της συνεδρίασης είναι η εκλογή νέου Γραμματέα της Κοινοβουλευτικής Ομάδας, ο οποίος θα αναλάβει και τη διαδικασία επανένταξης του Παύλου Πολάκη στην ΚΟ.

Σχολιάζοντας τις σημερινές αποχωρήσεις, ο κ. Ξανθόπουλος χαρακτήρισε τις εξελίξεις «οδυνηρές», μιλώντας στους κοινοβουλευτικούς συντάκτες στη Βουλή. Παράλληλα, ξεκαθάρισε ότι ο ίδιος δεν εξετάζει το ενδεχόμενο αποχώρησης, τονίζοντας πως θα παραμείνει στην Κοινοβουλευτική Ομάδα «μέχρι το τέλος της κοινοβουλευτικής περιόδου».

Οι σημερινές ανεξαρτητοποιήσεις έρχονται να προστεθούν σε μια σειρά αποχωρήσεων που έχουν προηγηθεί το τελευταίο διάστημα. Συγκεκριμένα, έχουν ήδη αποχωρήσει οι βουλευτές Γιώργος Καραμέρος, Κατερίνα Νοτοπούλου, Γιάννης Κεδίκογλου, Γιώργος Ψυχογιός, Μίλτος Ζαμπάρας Γαβρήλος, Χάρης Μαμουλάκης, Μαρίνα Κοντοτόλη, Βασίλης Μεϊκόπουλος και Ανδρέας Παναγιωτόπουλος.

Το ενδιαφέρον στρέφεται πλέον στη συνεδρίαση της Κοινοβουλευτικής Ομάδας, καθώς αναμένονται νέες αποχωρήσεις, σε μια περίοδο έντονης εσωκομματικής αναταραχής για τον ΣΥΡΙΖΑ.

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