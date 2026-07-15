Γιατί ο Φαναράς απορρίπτει το σενάριο ανατροπής συσχετισμών αν αυξηθεί η συμμετοχή στις εκλογές

Τη θέση ότι η ενδεχόμενη αύξηση της συμμετοχής στις επόμενες εκλογές δεν συνεπάγεται αυτόματα ανατροπή των πολιτικών συσχετισμών που καταγράφουν οι δημοσκοπήσεις διατυπώνει ο δημοσκόπος και επικεφαλής της Metron Analysis, Στράτος Φαναράς, με ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Όπως αναφέρει, το τελευταίο διάστημα έχει αναπτυχθεί έντονη συζήτηση μεταξύ πολιτικών αναλυτών γύρω από το ενδεχόμενο μια σημαντικά υψηλότερη συμμετοχή στις κάλπες να οδηγήσει σε διαφορετικό εκλογικό αποτέλεσμα από αυτό που αποτυπώνουν οι σημερινές δημοσκοπήσεις.

Με στόχο να διερευνήσει κατά πόσο η υπόθεση αυτή στηρίζεται σε ερευνητικά δεδομένα, ο κ. Φαναράς προχώρησε σε ανάλυση των λεγόμενων paradata από τις έρευνες της Metron Analysis, εξετάζοντας τη σχέση μεταξύ του ποσοστού απόκρισης στις δημοσκοπήσεις και της πρόθεσης ψήφου προς τη Νέα Δημοκρατία. Η ανάλυση κάλυψε συνολικά 16 ερευνητικά κύματα, από τον Ιανουάριο του 2025 έως σήμερα.

Σύμφωνα με τον ίδιο, το στατιστικό μέτρο συσχέτισης (Pearson correlation) που προέκυψε ήταν ουσιαστικά μηδενικό, καθώς διαμορφώθηκε στο 0,090. Όπως επισημαίνει, αυτό δείχνει ότι το ποσοστό απόκρισης στις έρευνες –το οποίο μπορεί να θεωρηθεί ένδειξη ενδιαφέροντος για πολιτική συμμετοχή– δεν παρουσιάζει ουσιαστική σχέση με την πρόθεση ψήφου προς τη Νέα Δημοκρατία και, κατ' επέκταση, με τους συνολικούς εκλογικούς συσχετισμούς.

Ο δημοσκόπος υπενθυμίζει, μάλιστα, ότι η μεγάλη πτώση της συμμετοχής στις ευρωεκλογές έπληξε κυρίως τη Νέα Δημοκρατία, η οποία έχασε περισσότερους από ένα εκατομμύριο ψηφοφόρους σε σχέση με προηγούμενες αναμετρήσεις. Κατά την εκτίμησή του, το στοιχείο αυτό δεν επιβεβαιώνει την άποψη ότι οι πολίτες που απέχουν από τις κάλπες προέρχονται δυσανάλογα από συγκεκριμένο πολιτικό χώρο ή ότι η αντιπολίτευση διαθέτει μεγαλύτερες «δεξαμενές» ανενεργών ψηφοφόρων.

Καταλήγοντας, ο Στράτος Φαναράς υποστηρίζει ότι δεν υπάρχει «αυτόματος πιλότος» που να οδηγεί σε ανατροπή των πολιτικών συσχετισμών μέσω της αυξημένης συμμετοχής, καθώς η κρίση πολιτικής εμπιστοσύνης διαπερνά οριζόντια ολόκληρο το κομματικό σύστημα.

«Η εκλογική μάχη είτε θα είναι μάχη πολιτικής ουσίας, ειλικρίνειας και προσδοκίας είτε θα αποδειχθεί δημοκρατική καρικατούρα», καταλήγει χαρακτηριστικά στην ανάρτησή του.

Η ανάρτηση του Στράτου Φαναρά

To whom it may concern

Τελευταία γίνεται μία συζήτηση από σοβαρούς πολιτικούς αναλυτές η οποία έχει στο επίκεντρο της ένα "τι θα γινόταν εάν"...

Πιο συγκεκριμένα θεωρείται πιθανή μια ανατροπή των εκλογικών συσχετισμών που δείχνουν οι τωρινές δημοσκοπήσεις αν η συμμετοχή αυξηθεί σημαντικά.

Προκειμένου να διαπιστώσω αν υπάρχουν κάποιες ενδείξεις περί αυτού από τα ερευνητικά paradata επιχείρησα να συσχετίσω το ποσοστό απόκρισης στις έρευνες μας από τον Γενάρη του 2025 (συνολικά 16 ερευνητικά κύματα) έως σήμερα με το ποσοστό της πρόθεσης ψήφου της ΝΔ.

Η υπόθεση που ήθελα να εξετάσω ήταν προφανής: αν το ποσοστό της ΝΔ συσχετίζονταν ισχυρά (είτε θετικά είτε αρνητικά) με το ποσοστό απόκρισης στις μηνιαίες έρευνες μας, τότε η υπόθεση αυτή μπορεί να ήταν βάσιμη.

Το τελικό στατιστικό μέτρο που υπολογίστηκε (Pearson correlation) ήταν σχεδόν μηδέν (για την ακρίβεια 0.090) και το συμπέρασμα ήταν ότι το ποσοστό απόκρισης στις έρευνες μας (που είναι ένα μέτρο ενδιαφέροντος για πολιτική συμμετοχή) είναι ασυσχέτιστο με την πρόθεση ψήφου στη ΝΔ και κατά συνέπεια με τον εκλογικό συσχετισμό.

Και πράγματι. Εκ των υστέρων σκέφτηκα ότι η μεγάλη πτώση της συμμετοχής στις Ευρωεκλογές έβλαψε κατεξοχήν τη ΝΔ που έχασε πάνω από 1 εκατομμύριο ψηφοφόρους άρα δεν προκύπτει ότι στους αποστασιοποιημένους ψηφοφόρους έχει μικρότερες δεξαμενές από ό,τι η ευρύτερη Αντιπολίτευση.

Συμπέρασμα: ανατροπή συσχετισμών με "αυτόματο πιλότο" δεν υπάρχει γιατί η κρίση πολιτικής εμπιστοσύνης είναι οριζόντια και διαπερνά όλο το κομματικό φάσμα. Η εκλογική μάχη είτε θα είναι μάχη πολιτικής ουσίας, ειλικρίνειας και προσδοκίας είτε θα αποδειχθεί δημοκρατική καρικατούρα.

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