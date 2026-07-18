Παύλος Μαρινάκης: «Ο μεγαλύτερος θησαυρός των προσφύγων ήταν η υπομονή και η σοφία τους»

Snapshot Ο Παύλος Μαρινάκης τόνισε τη σημασία της διατήρησης της ιστορικής μνήμης της Γενοκτονίας των Ελλήνων του Πόντου και της Μικράς Ασίας στη σχολική εκπαίδευση.

Η προσωπική του ιστορία συνδέεται με τις προσφυγικές ρίζες από τον Πόντο και τη Σμύρνη, με οικογενειακές αφηγήσεις που αναδεικνύουν τη δύναμη και την αντοχή της προσφυγικής γενιάς.

Η υπομονή των προσφύγων περιγράφηκε ως μια στάση ζωής που συνδυάζει σοφία, αξιοπρέπεια και δύναμη, όχι ως παραίτηση ή υποχώρηση.

Ο Μαρινάκης υπογράμμισε την ανάγκη ολόπλευρης διδασκαλίας της ιστορίας, αποφεύγοντας αποσπασματική προσέγγιση λόγω διδακτικών περιορισμών.

Η ιστορική μνήμη θεωρείται θεμελιώδες στοιχείο της συλλογικής ταυτότητας που πρέπει να μεταφέρεται στις επόμενες γενιές. Snapshot powered by AI

Στη σημασία της διατήρησης της ιστορικής μνήμης αναφέρθηκε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης, υπογραμμίζοντας ότι η Γενοκτονία των Ελλήνων του Πόντου και της Μικράς Ασίας πρέπει να κατέχει κεντρική θέση στη σχολική εκπαίδευση.

Σε συνέντευξή του στο pontosnews.gr, χαρακτήρισε το ζήτημα βαθιά συνδεδεμένο με την εθνική ταυτότητα, τονίζοντας ότι οι νεότερες γενιές οφείλουν να γνωρίζουν την ιστορία του προσφυγικού ελληνισμού.

Οι οικογενειακές μνήμες από τον Πόντο και τη Σμύρνη

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος αποκάλυψε ότι οι προσωπικές του απόψεις έχουν διαμορφωθεί σε μεγάλο βαθμό από την οικογενειακή του ιστορία.

Αναφέρθηκε στη γιαγιά του, Αφροδίτη Φουσκοπούλου, η οποία έφτασε στην Πάτρα από τον Πόντο, αλλά και στην προγιαγιά του, που σώθηκε από τη Σμύρνη διαφεύγοντας με βάρκα κατά τη Μικρασιατική Καταστροφή.

Όπως εξήγησε, μεγαλώνοντας γνώρισε πολλές οικογένειες προσφύγων και μέσα από τις αφηγήσεις τους κατανόησε τη δύναμη και την αντοχή που χαρακτήριζαν εκείνη τη γενιά.

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«Η υπομονή τους ήταν σοφία»

Ο Παύλος Μαρινάκης στάθηκε ιδιαίτερα στο παράδειγμα της γιαγιάς του, επισημαίνοντας ότι το μεγαλύτερο μάθημα που πήρε από εκείνη ήταν η υπομονή.

Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά, δεν επρόκειτο για μια υπομονή που σήμαινε υποχώρηση ή παραίτηση, αλλά για μια στάση ζωής που έκρυβε σοφία, αξιοπρέπεια και δύναμη απέναντι στις δυσκολίες.

«Η Ιστορία δεν μπορεί να διδάσκεται αποσπασματικά»

Ο Παύλος Μαρινάκης σημείωσε ότι θεωρεί αδιανόητο τα παιδιά να μη μαθαίνουν ουσιαστικά για τα γεγονότα που σημάδεψαν τον ελληνισμό, επισημαίνοντας πως η ιστορική γνώση δεν πρέπει να περιορίζεται σε μια αποσπασματική διδασκαλία, η οποία συχνά επηρεάζεται από την πίεση της διδακτέας ύλης και των εξετάσεων.

Όπως ανέφερε, η ιστορική μνήμη αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της συλλογικής ταυτότητας και οφείλει να μεταφέρεται στις επόμενες γενιές.

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