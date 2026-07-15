Μαρινάκης: Οι εκλογές θα γίνουν το 2027 - Στόχος η αυτοδυναμία χωρίς τη λογική «αυτοδυναμία ή χάος»

«Κάθε ημέρα που πηγαίνουμε προς την εξάντληση της τετραετίας είναι μία ακόμη ημέρα για να αποδείξουμε ότι ήμασταν συνεπείς σε αυτά που λέγαμε»

Επιμέλεια - Ζωή Μακρυγιάννη

Μαρινάκης: Οι εκλογές θα γίνουν το 2027 - Στόχος η αυτοδυναμία χωρίς τη λογική «αυτοδυναμία ή χάος»

Ο Παύλος Μαρινάκης

Eurokinissi
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
10'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Η κυβέρνηση αποφάσισε να εξαντλήσει την τετραετία και να πραγματοποιήσει εκλογές το 2027, απορρίπτοντας τα σενάρια πρόωρης προσφυγής στις κάλπες.
  • Η κυβερνητική πολιτική εστιάζει στην αύξηση των εισοδημάτων ταχύτερα από την άνοδο των τιμών, απορρίπτοντας τη δυνατότητα άμεσης μείωσης της ακρίβειας μέσω διοικητικών μέτρων.
  • Ο στόχος της Νέας Δημοκρατίας για τις επόμενες εκλογές είναι η αυτοδυναμία, χωρίς τη λογική «αυτοδυναμία ή χάος», και με έμφαση σε ενιαία οικονομική και πολιτική στρατηγική.
  • Η κυβέρνηση προωθεί τη μείωση του μη μισθολογικού κόστους των επιχειρήσεων και εξετάζει νέα φορολογικά μέτρα υπέρ της μεσαίας τάξης και των μικρομεσαίων επιχειρήσεων.
  • Ζητήματα όπως οι καταγγελίες για μετακλητούς, απευθείας αναθέσεις και η υπόθεση ΟΠΕΚΕΠΕ αντιμετωπίζονται με αναφορά σε στοιχεία και την ανάγκη δικαστικού ελέγχου, ενώ υποστηρίζεται η τήρηση του τεκμηρίου αθωότητας.
Snapshot powered by AI

Την απόφαση της κυβέρνησης να εξαντλήσει την τετραετία και να οδηγήσει τη χώρα σε εκλογές το 2027, επανέλαβε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης, απορρίπτοντας τα σενάρια για πρόωρη προσφυγή στις κάλπες.

Μιλώντας στο κανάλι ΟΝΕ του ONE, ο κ. Μαρινάκης παρέπεμψε στη σχετική τοποθέτηση του πρωθυπουργού κατά την περιοδεία του στη Βόρεια Εύβοια, υπογραμμίζοντας ότι η ακριβής ημερομηνία θα είναι «μια Κυριακή του 2027».

Κατά τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, η πρόωρη προσφυγή στις κάλπες, όταν οι δημοσκοπήσεις είναι ευνοϊκές για μια κυβέρνηση, αποτελεί πρακτική που έχει υπηρετηθεί επί σειρά ετών από το πολιτικό σύστημα, αλλά δεν ανταποκρίνεται στη σημερινή αντίληψη των πολιτών. Η κυβέρνηση, όπως είπε, επιλέγει να αξιοποιήσει κάθε ημέρα μέχρι την ολοκλήρωση της τετραετίας για την υλοποίηση του προγράμματός της.

Στο πλαίσιο αυτό παρέπεμψε στις παρεμβάσεις στα Κέντρα Υγείας και στα νοσοκομεία, στις ανακαινίσεις σχολικών μονάδων μέσω του προγράμματος «Μαριέττα Γιαννάκου», στη λειτουργία μη κρατικών πανεπιστημίων, εφόσον εγκριθούν από την ΕΘΑΑΕ, καθώς και στην επέκταση του Μετρό Θεσσαλονίκης προς την Καλαμαριά.

«Κάθε ημέρα που πηγαίνουμε προς την εξάντληση της τετραετίας είναι μία ακόμη ημέρα για να αποδείξουμε ότι ήμασταν συνεπείς σε αυτά που λέγαμε», ήταν το βασικό μήνυμα του κυβερνητικού εκπροσώπου, ο οποίος παραδέχθηκε ότι έχουν διατυπωθεί εισηγήσεις εκτός Μεγάρου Μαξίμου για πρόωρες εκλογές. Η απάντηση, σύμφωνα με τον ίδιο, παραμένει ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης επιλέγει να τηρήσει τη δέσμευσή του για κάλπες το 2027.

Ακρίβεια, εισοδήματα και στεγαστικό

Στο πεδίο της οικονομίας, ο κ. Μαρινάκης αναγνώρισε ότι η ακρίβεια αποτελεί το σημαντικότερο πρόβλημα για τη μεσαία τάξη και τα χαμηλότερα εισοδήματα, τόσο στις τιμές των προϊόντων, όσο και στα ενοίκια.

Απέρριψε, ωστόσο, τη λογική ότι μια κυβέρνηση μπορεί να εξαλείψει άμεσα τον πληθωρισμό ή να μειώσει συνολικά τις τιμές με διοικητικές αποφάσεις. Η κυβερνητική πολιτική, όπως την περιέγραψε, βασίζεται στην αύξηση των εισοδημάτων με ταχύτερο ρυθμό από την άνοδο των τιμών.

«Όποιος τάζει ότι θα συνεχιστεί η ανάπτυξη και ταυτόχρονα θα αρχίσουν να πέφτουν οι τιμές, είναι πολιτικός απατεώνας», δήλωσε, συνδέοντας την αντιμετώπιση της ακρίβειας με την αύξηση των μισθών, τη μείωση της φορολογίας και τη δημιουργία περισσότερων θέσεων εργασίας.

Για το δημογραφικό και την υπογεννητικότητα, εκτίμησε ότι πρόκειται για σύνθετα ζητήματα με κοινωνικές και όχι αποκλειστικά οικονομικές αιτίες. Έκανε λόγο για αλλαγές στη φιλοσοφία του δυτικού κόσμου και για απαξίωση της έννοιας της οικογένειας, της μητρότητας και του ρόλου της γιαγιάς στην ανατροφή των παιδιών.

Τα ζητήματα αυτά, όπως προανήγγειλε, θα βρίσκονται ψηλά στην κυβερνητική ατζέντα κατά την πορεία προς τις εκλογές.

«Να μεγαλώσει η πίτα»

Για το στεγαστικό και την οικονομική πολιτική, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος αντιπαρέβαλε δύο διαφορετικές προσεγγίσεις. Από τη μία πλευρά τοποθέτησε την πολιτική παροχών μέσω δανεισμού και αύξησης των κρατικών δαπανών και από την άλλη τη στρατηγική ανάπτυξης της οικονομίας, προσέλκυσης επενδύσεων και αύξησης των δημόσιων εσόδων χωρίς αύξηση των φορολογικών συντελεστών.

«Ο μόνος τρόπος να αντιμετωπιστούν τα προβλήματα είναι να βρεθούν χρήματα, να μεγαλώσει η πίτα», είπε χαρακτηριστικά.

Στην ίδια κατεύθυνση ενέταξε τη μείωση του δημόσιου χρέους ως ποσοστού του ΑΕΠ, την επίτευξη πλεονασμάτων και την αύξηση των κρατικών εσόδων παρά τη μείωση, όπως είπε, 83 άμεσων και έμμεσων φόρων.

Απαντώντας στην κριτική ότι η άνοδος των φορολογικών εσόδων συνεπάγεται αύξηση της φορολογίας, απέδωσε τη μεταβολή στην οικονομική ανάπτυξη, στις ξένες επενδύσεις, στη δημιουργία θέσεων εργασίας και στον περιορισμό της φοροδιαφυγής.

Η αύξηση των επενδύσεων, σύμφωνα με τον ίδιο, δημιουργεί νέες ή καλύτερα αμειβόμενες θέσεις εργασίας και διευρύνει τη φορολογική βάση, επιτρέποντας στο Δημόσιο να εισπράττει περισσότερα χωρίς να αυξάνει τους φορολογικούς συντελεστές.

Παράλληλα, άφησε περιθώριο για νέες φορολογικές παρεμβάσεις υπέρ της μεσαίας τάξης και των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, ενόψει και των αποφάσεων που θα ληφθούν για την επόμενη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης.

Μείωση του μη μισθολογικού κόστους

Ο κ. Μαρινάκης χαρακτήρισε ακόμη «υψηλό» το μη μισθολογικό κόστος των επιχειρήσεων, παρά τις μειώσεις που έχουν ήδη πραγματοποιηθεί.

Μεταξύ των επιλογών που θα μπορούσαν να εξεταστούν, χωρίς να προαναγγείλει συγκεκριμένα μέτρα, περιέλαβε νέα μείωση του φόρου των επιχειρήσεων, ο οποίος έχει υποχωρήσει από το 28% στο 22%, καθώς και περαιτέρω μείωση της προκαταβολής φόρου, η οποία έχει περιοριστεί από το 100% στο 80%.

Οι τελικές αποφάσεις, όπως διευκρίνισε, θα ληφθούν από τον πρωθυπουργό, μετά τις εισηγήσεις του οικονομικού επιτελείου.

Στον αντίποδα της κυβερνητικής πολιτικής, τοποθέτησε τις προτάσεις του Αλέξη Τσίπρα για φορολόγηση του πλουσιότερου 1%, εκτιμώντας ότι η αύξηση της φορολογίας περιορίζει τις επενδύσεις, τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας και τη δυνατότητα καταβολής υψηλότερων μισθών.

Οι καταγγελίες για μετακλητούς και απευθείας αναθέσεις

Εκτενή αναφορά έκανε και στις καταγγελίες της αντιπολίτευσης για τον αριθμό των μετακλητών υπαλλήλων και τις απευθείας αναθέσεις.

Για τους μετακλητούς υποστήριξε ότι ο αριθμός τους στη Γενική Κυβέρνηση είναι ελαφρώς χαμηλότερος σε σχέση με το 2019. Η συνολική αύξηση που καταγράφεται, όπως εξήγησε, αφορά συνεργάτες της τοπικής αυτοδιοίκησης, έπειτα από σχετικά αιτήματα δημάρχων ανεξαρτήτως κομματικής προέλευσης.

Σε ό,τι αφορά τις απευθείας αναθέσεις, υποστήριξε ότι η αντιπολίτευση επικεντρώνεται στο πλήθος των συμβάσεων και όχι στο ύψος των σχετικών δαπανών. Το κόστος των απευθείας αναθέσεων, σύμφωνα με τα στοιχεία που επικαλέστηκε, αντιστοιχεί περίπου στο 4% του συνόλου των έργων και συμβάσεων της Γενικής Κυβέρνησης.

Παράλληλα, κάλεσε τα κόμματα της αντιπολίτευσης να παρουσιάσουν συγκεκριμένες υποθέσεις που θεωρούν προβληματικές, ώστε να ελεγχθούν από τη Δικαιοσύνη, αντί να αντιμετωπίζουν συλλήβδην τις απευθείας αναθέσεις ως ύποπτες.

ΟΠΕΚΕΠΕ και άρση ασυλίας

Απαντώντας στις κατηγορίες περί «κυβέρνησης υποδίκων» για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος διευκρίνισε ότι η άρση της βουλευτικής ασυλίας δεν ισοδυναμεί με άσκηση ποινικής δίωξης ή παραπομπή σε δίκη.

Η άρση ασυλίας αποτελεί, όπως είπε, προϋπόθεση προκειμένου η Δικαιοσύνη να καλέσει έναν βουλευτή για εξηγήσεις και να αποφασίσει στη συνέχεια εάν θα ασκηθεί δίωξη.

Παρέπεμψε στο τεκμήριο αθωότητας και σημείωσε ότι για δύο πρόσωπα η υπόθεση έχει ήδη τεθεί στο αρχείο, ενώ οι δικαστικές αποφάσεις για τις υπόλοιπες περιπτώσεις αναμένονται το επόμενο διάστημα.

Στόχος η αυτοδυναμία

Για τις επόμενες εκλογές, ο κ. Μαρινάκης επανέλαβε ότι ο στόχος της Νέας Δημοκρατίας είναι η αυτοδυναμία, απορρίπτοντας, ωστόσο, το δίλημμα «αυτοδυναμία ή χάος».

Η αυτοδυναμία, κατά την κυβερνητική θέση, συνδέεται με την ανάγκη εφαρμογής μιας ενιαίας οικονομικής και πολιτικής στρατηγικής, η οποία περιλαμβάνει τη μείωση του χρέους, την αύξηση των μισθών, τη διεύρυνση των κρατικών εσόδων και την αποφυγή μη κοστολογημένων υποσχέσεων.

Για το ενδεχόμενο συνεργασίας με το ΠΑΣΟΚ, υπενθύμισε τη στάση του κόμματος το 2015, όταν μαζί με τη Νέα Δημοκρατία στήριξε την ευρωπαϊκή πορεία της χώρας. Υποστήριξε, όμως, ότι το σημερινό ΠΑΣΟΚ έχει μετατοπιστεί προς μια πολιτική εύκολων υποσχέσεων και καταγγελτικού λόγου, ενώ ο ίδιος ο Νίκος Ανδρουλάκης έχει απορρίψει το σενάριο συγκυβέρνησης.

Σε κάθε περίπτωση, εάν δεν προκύψει αυτοδυναμία, η χώρα θα πρέπει να αποκτήσει κυβέρνηση βάσει της λαϊκής ετυμηγορίας. «Πρωθυπουργούς εκλέγουν οι πολίτες. Δεν βγαίνουν από συναντήσεις σε γραφεία ή σε καφετέριες πέριξ του Κολωνακίου», δήλωσε.

Τα σενάρια για τον Αντώνη Σαμαρά

Ως πρόωρη και υποθετική χαρακτήρισε τη συζήτηση για την πιθανότητα ίδρυσης κόμματος από τον Αντώνη Σαμαρά και για μια μετεκλογική συνεργασία με τη Νέα Δημοκρατία.

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος υποστήριξε ότι μια πιθανή συνεργασία δεν θα μπορούσε να περιοριστεί σε μια συμφωνία κατανομής θέσεων. Ειδικά στα θέματα της εξωτερικής πολιτικής, έθεσε ως προϋπόθεση τη συμφωνία επί της ακολουθούμενης στρατηγικής, απορρίπτοντας χαρακτηρισμούς περί «μειοδοτικής πολιτικής».

«Η διαμόρφωση της επόμενης ημέρας δεν είναι αποτέλεσμα ενός deal», είπε, προσθέτοντας ότι η πολιτική του Κυριάκου Μητσοτάκη αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της συζήτησης για οποιαδήποτε κυβερνητική συνεργασία.

Η αντιπαράθεση με τον Αλέξη Τσίπρα

Ιδιαίτερα υψηλοί ήταν οι τόνοι απέναντι στον Αλέξη Τσίπρα, με αφορμή την επίσκεψη του πρώην πρωθυπουργού στη Μυτιλήνη.

Ο κ. Μαρινάκης αντιπαρέβαλε τον αριθμό των μεταναστών και προσφύγων που διέμεναν στις δομές της Λέσβου το 2019 με τα σημερινά δεδομένα, αποδίδοντας τη μείωση στην αλλαγή της μεταναστευτικής πολιτικής.

Παράλληλα, επανέφερε τις καταγγελίες του πρώην υπουργού Δικαιοσύνης, Σταύρου Κοντονή, για τη λειτουργία «παραϋπουργείου Δικαιοσύνης» στο Μέγαρο Μαξίμου επί κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ, καθώς και την κριτική για τις αλλαγές στον Ποινικό Κώδικα λίγο πριν από τις εκλογές του 2019.

Για τη δήλωση του 'Αδωνι Γεωργιάδη ότι ο Αλέξης Τσίπρας ενδέχεται να χρηματίστηκε, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος δεν υιοθέτησε ευθέως την κατηγορία, αλλά υποστήριξε ότι απέναντι σε μια τόσο βαριά δημόσια καταγγελία θα ανέμενε δικαστική αντίδραση από την πλευρά του πρώην πρωθυπουργού.

«Όταν σε κατηγορούν για κάτι τόσο βαρύ, δεν στέλνεις λουλούδια. Κινείσαι στη Δικαιοσύνη», δήλωσε, προσθέτοντας ότι «ο τελευταίος πρωθυπουργός της Μεταπολίτευσης που μπορεί να κουνάει το δάχτυλο περί ηθικής είναι ο Αλέξης Τσίπρας».

Marfin και αυστηροποίηση του πλαισίου

Για τις εξελίξεις στην υπόθεση της Marfin, ο κ. Μαρινάκης απέφυγε να τοποθετηθεί επί της ενοχής ή της αθωότητας των κατηγορουμένων, παραπέμποντας στις αποφάσεις της Δικαιοσύνης.

Χαρακτήρισε, πάντως, σημαντική εξέλιξη το γεγονός, ότι η υπόθεση επανέρχεται στο προσκήνιο έπειτα από πολλά χρόνια, με δικαστικές αποφάσεις που δείχνουν ότι υπάρχουν ενδείξεις οι οποίες πρέπει να εξεταστούν.

Αναφερόμενος ευρύτερα στην εγκληματικότητα και στις καταλήψεις, υποστήριξε ότι για δεκαετίες παράνομες ενέργειες παρουσιάζονταν ως ακτιβισμός ή επαναστατική δράση. Παρέπεμψε στην κατάργηση του πανεπιστημιακού ασύλου, στις εκκενώσεις καταλήψεων και στη μετατροπή κατειλημμένων χώρων σε βιβλιοθήκες και νόμιμα κυλικεία.

Τάχθηκε υπέρ της περαιτέρω αυστηροποίησης του πλαισίου για αδικήματα που συνδέονται με καταλήψεις, εμπρηστικούς και εκρηκτικούς μηχανισμούς, με την προϋπόθεση ότι οι αλλαγές θα είναι νομικά επεξεργασμένες και δεν θα αποτελέσουν αποσπασματικές παρεμβάσεις στον Ποινικό Κώδικα.

Στο ίδιο πλαίσιο εμφανίστηκε θετικός σε προτάσεις που περιορίζουν τη δυνατότητα αναστολής ή μετατροπής ποινών για συγκεκριμένα αδικήματα, καθώς και στην επανεξέταση των διατάξεων για την υφ' όρον απόλυση σε περιπτώσεις πολλαπλών ισοβίων.

«Δεν είναι δεξιά ατζέντα. Είναι αυτονόητη λογική», είπε, συνδέοντας την αυστηρότερη αντιμετώπιση με την προστασία των πολιτών και των οικογενειών τους από επιθέσεις με εκρηκτικούς μηχανισμούς.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
23:41ΚΟΣΜΟΣ

Γκαλιμπάφ: Το Ιράν δεν έχει να τηρεί τη συμφωνία με τις ΗΠΑ αν δεν ωφελείται

23:32ΕΛΛΑΔΑ

Ρέθυμνο: Όταν η δωρεάν υπαίθρια γυμναστική μετατρέπεται σε… εστία κινδύνου

23:23ΚΟΣΜΟΣ

Ουκρανία: Ο υπουργός Άμυνας ανακοίνωσε την παραίτησή του

23:14ΕΛΛΑΔΑ

Κακοκαιρία Daniel: Άνοιξε η πλατφόρμα για τη β’ φάση του β’ κύκλου στήριξης για τις πλημμύρες

23:09ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μαρινάκης: Οι εκλογές θα γίνουν το 2027 - Στόχος η αυτοδυναμία χωρίς τη λογική «αυτοδυναμία ή χάος»

23:02ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: Δύο 14χρονοι πήραν το αμάξι των γονιών τους και ενεπλάκησαν σε τροχαίο

22:53ΚΟΣΜΟΣ

Ιράν: Νέο «κύμα» αμερικανικών επιθέσεων - Αναφορές για εκρήξεις στο αμερικανικό προξενείο στο Ιράκ

22:49ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Live, Αγγλία- Αργεντινή 1-1: Ισοφάριση με γκολ του Φερνάντες

22:44ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Μάρω Κοντού: Την Παρασκευή στο Α' Νεκροταφείο η κηδεία της - Η τελευταία επιθυμία της

22:35ΚΟΣΜΟΣ

Νέα προειδοποίηση Τραμπ σε Ιράν: «Δεν μου αρέσει να δίνω προθεσμίες, αλλά…»

22:32LIFESTYLE

Πέθανε ο Λορέντζο Καριέρε

22:26ΕΛΛΑΔΑ

Σεισμός 3,6 Ρίχτερ στη Μυτιλήνη

22:10ΕΛΛΑΔΑ

Βούλα: Υπάλληλος πρατηρίου υγρών καυσίμων περιέλουσε με πετρέλαιο 92χρονο πελάτη

21:46ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Ραπίντ Βιέννης - Παναθηναϊκός 4-1: Ηχηρό «καμπανάκι»πριν την Πάκσι - Δείτε τα highlights

21:28ΕΛΛΑΔΑ

Κως: Νεκρή ανήλικη μετά από ανατροπή τζετ σκι κοντά στο Μποντρούμ

21:19ΕΛΛΑΔΑ

Χανιά: Κλειστό την Πέμπτη το φαράγγι της Σαμαριάς

21:10ΕΛΛΑΔΑ

Πυροσβεστική: Συνολικά 45 αγροτοδασικές πυρκαγιές εκδηλώθηκαν σε ένα 24ωρο

21:01ΕΛΛΑΔΑ

Αδιανόητη τραγωδία στη Χαλκιδική: Νεκροί γονείς και βρέφος μετά τη σύγκρουση του ΙΧ με το βυτιοφόρο – Σοβαρά τραυματίας ο ανήλικος γιος της οικογένειας

20:56ΕΛΛΑΔΑ

Σκάλα Ωρωπού: Αποκαταστάθηκε το περιβαλλοντικό έγκλημα με το αμμοχάλικο στη θάλασσα

20:49ΚΟΣΜΟΣ

Γαλλία: «Πράσινο φως» από τη βουλή για την υποβοηθούμενη ευθανασία

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
22:32LIFESTYLE

Πέθανε ο Λορέντζο Καριέρε

10:37ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Αυτή θα είναι η δυσκολότερη ημέρα με 40άρια στις πόλεις – Η πρόγνωση Αρναούτογλου

21:01ΕΛΛΑΔΑ

Αδιανόητη τραγωδία στη Χαλκιδική: Νεκροί γονείς και βρέφος μετά τη σύγκρουση του ΙΧ με το βυτιοφόρο – Σοβαρά τραυματίας ο ανήλικος γιος της οικογένειας

18:23ΕΛΛΑΔΑ

Η αμερικάνικη πρεσβεία στην Αθήνα προσλαμβάνει: Ποιες είναι οι θέσεις και ποιοι οι μισθοί

17:27ΕΛΛΑΔΑ

Σε προχωρημένη σήψη βρέθηκε νεκρή η Ματούλα - Ο γιος της Λορέντζο Καριέρε ανέλαβε τα έξοδα της κηδείας

19:28ΠΑΙΔΕΙΑ

«ΕΔΕ για τα λάθος θέματα έκθεσης σε δύο μαθητές ΕΠΑΛ, βαθμολογήθηκαν με άριστα»: Τι απαντά ο Εθνικός Οργανισμός Εξετάσεων

20:17ΚΟΣΜΟΣ

Τραγωδία στην Κύπρο: Ο πατέρας κουνούσε τον 3χρονο γιο του όταν του γλίστρησε και έπεσε από τον 4ο όροφο ξενοδοχείου

22:49ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Live, Αγγλία- Αργεντινή 1-1: Ισοφάριση με γκολ του Φερνάντες

18:45LIFESTYLE

Μάρω Κοντού: Συγκινεί ο Πασχάλης Τσαρούχας - «Απόψε θα κοιτάξουμε τον ουρανό και θα είσαι εκεί»

22:44ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Μάρω Κοντού: Την Παρασκευή στο Α' Νεκροταφείο η κηδεία της - Η τελευταία επιθυμία της

21:28ΕΛΛΑΔΑ

Κως: Νεκρή ανήλικη μετά από ανατροπή τζετ σκι κοντά στο Μποντρούμ

17:02ΕΛΛΑΔΑ

Μάρω Κοντού: «Όταν άρχισα να παλεύω με καρκίνους ήταν κοντά μου σαν φίλη και σαν μάνα» λέει ο πρώην σύζυγός της

16:32ΚΟΣΜΟΣ

Κύπρος: Χειροπέδες σε 44χρονο που κατηγορείται ότι βίασε επανειλημμένα την πεθερά του - Τι είπε στον εισαγγελέα

17:10ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μυρτώ Κοροβέση: Ορκίστηκε η νεότερη βουλευτής του ελληνικού κοινοβουλίου – Ανεξαρτητοποιήθηκε από τον ΣΥΡΙΖΑ

06:11ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συνταξιούχοι: Νωρίτερα η καταβολή των συντάξεων Αυγούστου - Όλες οι ημερομηνίες

17:19ΕΛΛΑΔΑ

Πατήσια: Το τηλέφωνο της ηλικιωμένης στην οικιακή βοηθό πριν την τραγωδία - «Ο παππούς κάτι πείραξε στην κουζίνα και μυρίζει»

20:03ΚΟΣΜΟΣ

Βαλένθια: Η στιγμή που πολυκατοικία καταρρέει σαν χάρτινος πύργος – Βίντεο

07:21ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Δικαστική απόφαση για τα Airbnb: Απαγορεύονται αν δεν το επιτρέπει ο κανονισμός της πολυκατοικίας

22:10ΕΛΛΑΔΑ

Βούλα: Υπάλληλος πρατηρίου υγρών καυσίμων περιέλουσε με πετρέλαιο 92χρονο πελάτη

23:45ΚΟΣΜΟΣ

Ο «Contender» επέστρεψε: Ο μεγαλύτερος λευκός καρχαρίας επανεμφανίστηκε μετά από μήνες απουσίας

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ