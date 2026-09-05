Ο ΣΥΡΙΖΑ πάει ΔΕΘ με... αίνιγμα Πολάκη

Snapshot Η παρουσία του Παύλου Πολάκη στη ΔΕΘ παραμένει αβέβαιη, γεγονός που δημιουργεί εσωκομματική αβεβαιότητα στον ΣΥΡΙΖΑ.

Η συλλογική ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ, με επικεφαλής Δούρου, Παππά και Πολάκη, θεωρείται λειτουργική και έχει συνεισφέρει σε μικρή δημοσκοπική άνοδο και συζητήσεις για εκλογική σύμπραξη.

Ο ΣΥΡΙΖΑ θα παρουσιάσει στη ΔΕΘ κυβερνητικό πρόγραμμα με έμφαση στην επαναφορά της 13ης σύνταξης, την αντιμετώπιση του ιδιωτικού χρέους και φορολογικές προτάσεις.

Το πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ υποστηρίζεται ότι δημιουργεί μεγαλύτερο δημοσιονομικό χώρο σε σχέση με τα μέτρα της κυβέρνησης Μητσοτάκη και τις προτάσεις του Αλέξη Τσίπρα.

Στόχος του ΣΥΡΙΖΑ είναι να αναδείξει τις βασικές προγραμματικές διαφορές του από άλλες πολιτικές δυνάμεις μέσω του πακέτου της ΔΕΘ. Snapshot powered by AI

Σε γρίφο εξελίσσεται η παρουσία του ΣΥΡΙΖΑ στη ΔΕΘ, καθώς μέχρι και σήμερα, λιγότερο από μία εβδομάδα πριν την εμφάνιση του κόμματος, τα ερωτήματα όχι μόνο παραμένουν, αλλά πληθαίνουν.

Η Κουμουνδούρου διαμηνύει σε όλους τους τόνους ότι η συλλογική ηγεσία των Δούρου - Παππά - Πολάκη είναι απολύτως λειτουργική και ότι μάλιστα αποδίδει καρπούς, κάτι που πράγματι μπορεί να αποτυπωθεί στη μικρή δημοσκοπική άνοδο, αλλά και στις συζητήσεις με το Πράττω και τους Οικολόγους Πράσινους για εκλογική σύμπραξη.

Σε αυτό το πλαίσιο στελέχη της Κουμουνδούρου ξεκαθάριζαν ότι στη Θεσσαλονίκη στις 10 και 11 Σεπτεμβρίου, θα βρεθεί σύσσωμη η συλλογική ηγεσία του κόμματος, αφήνοντας όμως ασαφές το ποια πρόσωπα θα αναλάβουν την εκφώνηση της κεντρικής ομιλίας και την εκπροσώπηση στη συνέντευξη Τύπου.Ωστόσο, σύμφωνα με πληροφορίες που διακινούνται τις τελευταίες ώρες, ο Παύλος Πολάκης δεν προτίθεται να παραστεί στη ΔΕΘ.

Οι πληροφορίες δεν έχουν επαληθευτεί, ούτε και διαψευστεί από την Κουμουνδούρου και από το περιβάλλον του κ. Πολάκη.Σε κάθε περίπτωση, εάν την ερχόμενη εβδομάδα επιβεβαιωθεί η συγκεκριμένη πληροφορία, τότε είναι αυτονόητο πως το εύθραυστο οικοδόμημα της συλλογικής ηγεσίας θα έχει δεχτεί ένα σημαντικό πλήγμα, σε μια πολύ κρίσιμη πολιτικά στιγμή για τον ΣΥΡΙΖΑ, καθώς αναπόφευκτα θα μπει σε νέα εσωκομματική περιδίνηση.

Με πρόγραμμα στη ΔΕΘ

Σε κάθε περίπτωση, και άσχετα από τα πρόσωπα που θα τον εκπροσωπήσουν, ο ΣΥΡΙΖΑ ανεβαίνει στη ΔΕΘ με κυβερνητικό πρόγραμμα, στο οποίο κεντρική θέση θα έχει η επαναφορά της 13ης σύνταξης.Ιδιαίτερο βάρος θα δοθεί επίσης στο ιδιωτικό χρέος, με το κόμμα να προτάσσει τις παρεμβάσεις που έχουν ήδη ενσωματωθεί στην πρόταση νόμου που έχει καταθέσει, ενώ ξεχωριστό κεφάλαιο θα αποτελέσουν οι προτάσεις για το φορολογικό.

Στην Κουμουνδούρου υποστηρίζουν ακόμη ότι το πρόγραμμα δημιουργεί μεγαλύτερο δημοσιονομικό χώρο από εκείνον πάνω στον οποίο βασίζονται τόσο τα μέτρα της κυβέρνησης Μητσοτάκη όσο και οι προτάσεις που έχει παρουσιάσει ο Αλέξης Τσίπρας.

Στόχος είναι το πακέτο της ΔΕΘ να αναδείξει και τις βασικές προγραμματικές διαφορές του ΣΥΡΙΖΑ από τις άλλες όμορες πολιτικές δυνάμεις, με το κόμμα να επιμένει σε διακριτό πολιτικό και οικονομικό στίγμα.

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