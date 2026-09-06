Μητσοτάκης στο Newsbomb: «Κανένας φοιτητής δεν θα μείνει ξεκρέμαστος από τα μη κρατικά πανεπιστήμια»

Snapshot Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης διαβεβαίωσε ότι κανένας φοιτητής των μη κρατικών πανεπιστημίων δεν θα μείνει ακάλυπτος παρά την απόφαση του ΣτΕ που ακύρωσε την άδεια τριών ιδρυμάτων.

Η απόφαση του ΣτΕ οφείλεται σε διοικητικές αστοχίες που μπορούν να διορθωθούν.

Η ίδρυση μη κρατικών πανεπιστημίων δεν θα επηρεάσει αρνητικά τα δημόσια πανεπιστήμια, τα οποία λαμβάνουν σημαντική χρηματοδότηση και αναβαθμίζονται.

Υπάρχουν επενδύσεις και σχέδια για την κατασκευή 8.500 νέων φοιτητικών εστιών σε όλη τη χώρα για τη βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης των φοιτητών.

Η προσέλκυση διεθνών πανεπιστημίων και η επέκταση των ελληνικών ιδρυμάτων στο εξωτερικό θεωρούνται σημαντικές ευκαιρίες για την ανάπτυξη του εκπαιδευτικού τομέα στην Ελλάδα. Snapshot powered by AI

Ξεκάθαρη θέση για το μέλλον των μη κρατικών πανεπιστημίων στη χώρα μας, έδωσε ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης σε ερώτηση του Δημήτρη Κοτταρίδη και του Newsbomb.gr στη συνέντευξη Τύπου στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης.

Ο πρωθυπουργός τόνισε χαρακτηριστικά πως «κανείς φοιτητής δεν θα μείνει ξεκρέμαστος στα μη κρατικά πανεπιστήμια», παρά την απόφαση του ΣτΕ για να ακυρώσει την άδεια εγκατάσταση τριών ιδρυμάτων.

Παράλληλα, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, υπογράμμισε πως η ίδρυση των μη κρατικών πανεπιστημίων δεν σημαίνει πως θα υπάρξει απαξίωση των δημόσιων ιδρυμάτων, αναφέροντας τις καινοτομίες αλλά και τις διεθνείς συνεργασίες των ιδρυμάτων.

Η ερώτηση του Newsbomb.gr στον πρωθυπουργό:

«Κύριε Πρόεδρε επειδή σας άκουσα χθες να αναφέρεστε σε αυτό, μία από τις πιο εμβληματικές σας πολιτικές, η ίδρυση των μη κρατικών πανεπιστημίων έχει δεχθεί πλήγμα από την απόφαση του ΣτΕ να ακυρώσει την άδεια εγκατάστασης και τα προγράμματα τριών ιδρυμάτων εγείροντας ουσιαστικά ερωτήματα για τη μεταρρύθμιση. Την ίδια ώρα η αντιπολίτευση σας ασκεί έντονη κριτική για το λεγόμενο νόμο Πιερρακάκη. Θεωρείται ότι το υφιστάμενο νομοθετικό πλαίσιο είναι επαρκές; Μπορείτε να διαβεβαιώσετε τους φοιτητές των σχολών αυτών και τους γονείς τους ότι δεν θα μείνουν ξεκρέμαστοι; Και αν θεωρείται πως όλο αυτό το σκηνικό δημιουργεί τις κατάλληλες προϋποθέσεις για μεγάλα και σημαντικά ιδρύματα του εξωτερικού να επιλέξουν να έρθουν στην Ελλάδα…»

Ολόκληρη η απάντηση του Κυριάκου Μητσοτάκη σε ερώτηση του Newsbomb:

«Ναι, ναι και ναι. Καταφατική απάντηση και στα τρία ερωτήματα. Ο νόμος Πιερρακάκη έχει κριθεί συνταγματικός. Το Τμήμα του ΣτΕ επεσήμανε κάποιες διοικητικές αστοχίες που διορθώνονται αυτήν τη στιγμή που μιλάμε. Κανείς φοιτητής δεν πρόκειται να μείνει ξεκρέμαστος και η Ελλάδα θα γίνει κέντρο σημαντικών επενδύσεων ως προς την τριτοβάθμια εκπαίδευση.

Η ίδρυση μη κρατικών πανεπιστημίων, που αποτελεί μία μεγάλη τομή για τη χώρα μας και μία δυνατότητα σε Έλληνες φοιτητές να σπουδάζουν στην πατρίδα μας και να μην φεύγουν στο εξωτερικό, δεν σημαίνει ότι αμελούμε τη φροντίδα που δείχνουμε στα δημόσια πανεπιστήμια. Είμαι πολύ ικανοποιημένος από το γεγονός ότι τα ελληνικά δημόσια πανεπιστήμια δείχνουν μία εντυπωσιακή εξωστρέφεια. Μετρήστε μόνο τα τμήματα, τα κοινά προγράμματα που έχουν καταρτίσει με σημαντικά πανεπιστημιακά ιδρύματα του εξωτερικού, τους φοιτητές που έρχονται και σπουδάζουν εδώ. Στη Θεσσαλονίκη έχουμε ξενόγλωσση προπτυχιακή Ιατρική με σημαντικά δίδακτρα και μεγάλη λίστα αναμονής. Είναι πολύ περισσότεροι αυτοί που ζητούν να σπουδάσουν Ιατρική στο Αριστοτέλειο από τις θέσεις που προσφέρει το πανεπιστήμιο. Αυτό σημαίνει ότι υπάρχει πραγματικό ενδιαφέρον.

Η μεταρρύθμιση προς τα μη κρατικά πανεπιστήμια δεν σημαίνει υποβάθμιση των κρατικών σε καμία περίπτωση. Όπως βλέπετε, έχουμε κινητοποιήσει σημαντικούς πόρους, δημόσιους αλλά και ιδιωτικούς, για την αναβάθμισή τους. Χαρακτηριστική είναι η μεγάλη δωρεά των ελληνικών τραπεζών, ύψους 150 εκατ. ευρώ. Μεγάλο μέρος της θα κατευθυνθεί στο να ξαναφτιάξουμε τη μεγάλη πανεπιστημιούπολη του ΕΚΠΑ στου Ζωγράφου, αλλά και στο Μετσόβιο και το Αριστοτέλειο. Παράλληλα, επενδύουμε στις φοιτητικές εστίες και δημιουργούμε καινούργιες. Χτίζουμε άλλες 8.500 αυτή τη στιγμή σε όλη τη χώρα.

Θέλουμε οι φοιτητές όχι απλώς να επιβαρύνονται λιγότερο, αλλά να μένουν μέσα στο πανεπιστήμιο. Η ιδέα του campus είναι πολύ ισχυρή και αποτελεί μέρος της πανεπιστημιακής κουλτούρας που θέλουμε να καλλιεργήσουμε.

Το γεγονός ότι έρχονται μεγάλα πανεπιστήμια και επενδύουν στη χώρα μας μόνο θετικό μπορεί να είναι. Και βέβαια είναι εξαιρετικά ενδιαφέρον ότι τα δημόσια πανεπιστήμια επεκτείνονται στο εξωτερικό. Το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης συνεργάζεται με το Πανεπιστήμιο του Καΐρου. Χαίρομαι πολύ γιατί δώσαμε το νομικό πλαίσιο στα δημόσια πανεπιστήμια, ώστε να μπορέσουν επιτέλους να απαλλαγούν από αυτόν τον στραγγαλισμό του υπουργείου Παιδείας, να ανοίξουν τα φτερά τους και να μπορέσουν να χτίσουν αυτές τις μεγάλες συμμαχίες.

Στη βόλτα που έκανα χτες στην Έκθεση, είδα ότι όλα τα πανεπιστήμια είναι παρόντα. Καινοτομίες, δορυφόροι, υβριδικά αυτοκίνητα… Τόσα ενδιαφέροντα πράγματα γίνονται σήμερα στα ελληνικά δημόσια πανεπιστήμια και αυτό είναι σίγουρα μία αχτίδα αισιοδοξίας στη χώρα».