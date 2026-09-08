Τη μετατροπή του ΕΦΚΑ σε Κοινωνικό Επενδυτικό Ταμείο θα προτείνει ο ΣΥΡΙΖΑ στη ΔΕΘ

Snapshot Ο ΣΥΡΙΖΑ προτείνει τη μετατροπή του ΕΦΚΑ σε Κοινωνικό Επενδυτικό Ταμείο με στόχο τη δημιουργία επενδυτικού χαρτοφυλακίου και την ενίσχυση των αποθεματικών των ασφαλιστικών ταμείων.

Η πρόταση περιλαμβάνει την απόκτηση κόκκινων δανείων από τον ΕΦΚΑ με βάση την πραγματική οικονομική αξία και τη ρύθμιση οφειλών με βιώσιμους όρους για τους δανειολήπτες.

Σχεδιάζεται η δημιουργία μόνιμου αποθέματος άνω των 300.000 κοινωνικών κατοικιών με συνεργασία ΕΦΚΑ και Δήμων για ανακαίνιση και διάθεση με μειωμένα ενοίκια.

Ο ΕΦΚΑ θα μπορούσε να αποκτήσει σταδιακά συμμετοχές σε στρατηγικές επιχειρήσεις όπως η ΔΕΗ, ο ΔΕΔΔΗΕ, η Εθνική Τράπεζα και τα ΕΛΠΕ για τη δημιουργία σταθερών εσόδων.

Η πρόταση στοχεύει στη μετατροπή της δημόσιας περιουσίας σε περιουσιακό στοιχείο του ασφαλιστικού συστήματος και όχι απλά σε επιδότηση της ζήτησης στην αγορά κατοικίας. Snapshot powered by AI

Μια συνολική αλλαγή στον τρόπο με τον οποίο το Δημόσιο αξιοποιεί την περιουσία και τους πόρους του επιχειρεί να περιγράψει ο ΣΥΡΙΖΑ, βάζοντας στο επίκεντρο του οικονομικού προγράμματος που θα παρουσιάσει στη Θεσσαλονίκη τη μετατροπή του ΕΦΚΑ σε Κοινωνικό Επενδυτικό Ταμείο.

Η πρόταση συνδέει σε ένα ενιαίο σχέδιο το στεγαστικό, τα κόκκινα δάνεια, την ενίσχυση των αποθεματικών των ασφαλιστικών ταμείων και τη σταδιακή απόκτηση δημόσιων συμμετοχών σε επιχειρήσεις στρατηγικής σημασίας. Αφετηρία του σχεδίου αποτελεί, σύμφωνα με τον ΣΥΡΙΖΑ, η αποκατάσταση της ζημιάς που υπέστησαν τα ασφαλιστικά ταμεία από το PSI του 2012, την οποία το κόμμα υπολογίζει σε περίπου 14 δισ. ευρώ.

Η πρόταση προβλέπει ισόποσες εγγυήσεις του Ελληνικού Δημοσίου προς τον ΕΦΚΑ, οι οποίες θα αποτελέσουν την κεφαλαιακή βάση για τη δημιουργία επενδυτικού χαρτοφυλακίου σε συνεργασία με την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα.

Κόκκινα δάνεια και «δεύτερη ευκαιρία»

Κεντρικό σκέλος της πρότασης αφορά την απόκτηση χαρτοφυλακίων κόκκινων δανείων από τον ΕΦΚΑ, σε συνεργασία με την Αναπτυξιακή Τράπεζα, με βάση –όπως αναφέρεται– την πραγματική οικονομική αξία τους και όχι την ονομαστική. Για τους δανειολήπτες προβλέπεται νέα δημόσια ρύθμιση με διαγραφή τόκων και προσαυξήσεων, μείωση της οφειλής όπου κρίνεται απαραίτητο και καθορισμό δόσεων ανάλογα με τις πραγματικές οικονομικές δυνατότητες του νοικοκυριού.

«Στόχος είναι η αποπληρωμή με βιώσιμους όρους και όχι η οικονομική καταστροφή των δανειοληπτών και η απώλεια της περιουσίας τους», αναφέρεται στην πρόταση, η οποία προβλέπει παράλληλα προστασία της πρώτης κατοικίας των ευάλωτων νοικοκυριών.Στις περιπτώσεις κατά τις οποίες ένα ακίνητο έχει ήδη περάσει στο νέο δημόσιο χαρτοφυλάκιο, ο προηγούμενος ιδιοκτήτης, εφόσον πληροί συγκεκριμένα κοινωνικά και περιουσιακά κριτήρια, θα έχει προτεραιότητα για να παραμείνει σε αυτό καταβάλλοντας κοινωνικό ενοίκιο.

Στόχος απόθεμα άνω των 300.000 κοινωνικών κατοικιών

Το δεύτερο μεγάλο σκέλος αφορά τη δημιουργία μόνιμου δημόσιου αποθέματος κοινωνικής κατοικίας. Ο ΣΥΡΙΖΑ υποστηρίζει ότι περισσότερα από 300.000 ακίνητα θα μπορούσαν σταδιακά να ενταχθούν στο νέο χαρτοφυλάκιο και να διατεθούν με χαμηλότερα ενοίκια.Ο ΕΦΚΑ θα συνεργάζεται με τους Δήμους για την ανακαίνιση, τη διαχείριση και τη διάθεση των ακινήτων, ενώ μέρος των εσόδων από τα ενοίκια θα επανεπενδύεται στην κατασκευή νέων κοινωνικών κατοικιών.

Εδώ εντοπίζεται και μία από τις βασικές διαχωριστικές γραμμές που επιχειρεί να χαράξει ο ΣΥΡΙΖΑ απέναντι στην κυβερνητική πολιτική. Κατηγορεί τη ΝΔ ότι επιδοτεί τη ζήτηση σε μία ήδη ακριβή αγορά, ενώ η δική του πρόταση, όπως υποστηρίζει, στοχεύει στην αύξηση της προσφοράς κατοικίας.«Δεν επιδοτούμε απλώς ένα ενοίκιο. Δημιουργούμε κατοικία, περιουσία και εισόδημα, για την κοινωνία», αναφέρεται χαρακτηριστικά.

Η λογική του σχεδίου είναι τα ακίνητα να μη συνιστούν απλώς κοινωνική πολιτική αλλά και περιουσιακό στοιχείο του ασφαλιστικού συστήματος, δημιουργώντας σταθερές προσόδους που θα ενισχύουν τα αποθεματικά του ΕΦΚΑ και θα χρηματοδοτούν νέες επενδύσεις.

Από την κοινωνική κατοικία στις στρατηγικές επιχειρήσεις

Το σχέδιο επεκτείνεται και πέρα από την αγορά ακινήτων. Ο ΣΥΡΙΖΑ προτείνει ο νέος ΕΦΚΑ να εξελιχθεί σε θεσμικό επενδυτή, κατά το πρότυπο μεγάλων συνταξιοδοτικών ταμείων του εξωτερικού που επενδύουν σε ακίνητα, ενέργεια, δίκτυα και υποδομές.Στην πρόταση γίνεται ειδική αναφορά σε ξένα συνταξιοδοτικά κεφάλαια που έχουν επενδύσει στην Ελλάδα, με το ερώτημα γιατί οι αποδόσεις ελληνικών στρατηγικών υποδομών να κατευθύνονται σε ασφαλισμένους άλλων χωρών και όχι στους Έλληνες ασφαλισμένους.

Σε αυτή τη λογική, ο ΕΦΚΑ θα μπορούσε σταδιακά να αποκτήσει συμμετοχές σε επιχειρήσεις στρατηγικής σημασίας, με την πρόταση να κατονομάζει τη ΔΕΗ, τα ΕΛΠΕ, την Εθνική Τράπεζα και τον ΔΕΔΔΗΕ.Η Κουμουνδούρου επιχειρεί έτσι να παρουσιάσει το συγκεκριμένο σχέδιο όχι ως μία μεμονωμένη στεγαστική ή ασφαλιστική παρέμβαση, αλλά ως βασικό στοιχείο του διαφορετικού οικονομικού μοντέλου που θα περιλαμβάνει το πρόγραμμα της Θεσσαλονίκης: δημόσιοι πόροι και εγγυήσεις να χρησιμοποιούνται για τη δημιουργία περιουσίας και σταθερών εσόδων για το ασφαλιστικό σύστημα, αντί –όπως υποστηρίζει ο ΣΥΡΙΖΑ– να κατευθύνονται στην επιδότηση μιας ήδη ακριβής αγοράς.

«Από τους πλειστηριασμούς, περνάμε στην προστασία της κατοικίας. Από την επιδότηση της ακρίβειας, στη δημιουργία προσιτής κατοικίας. Από την απώλεια της περιουσίας των ασφαλιστικών ταμείων, στην αποκατάσταση και την αξιοποίησή της», είναι το πολιτικό στίγμα με το οποίο συνοδεύεται η πρόταση.

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