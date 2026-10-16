LIVE - Μητσοτάκης μετά τη σύνοδος κορυφής: Ζητάμε δημοσιονομική ευελιξία για νέα μέτρα στην ενέργεια

Το μόνο σημείο που συμφώνησαν οι ηγέτες των 27 κρατών-μελών της ΕΕ για το μεταναστευτικό είναι η «πρόταση Μητσοτάκη»

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LIVE - Μητσοτάκης μετά τη σύνοδος κορυφής: Ζητάμε δημοσιονομική ευελιξία για νέα μέτρα στην ενέργεια
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«Η Ελλάδα ζητά, και το ακούει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, είναι περαιτέρω δημοσιονομική ευελιξία για στοχευμένα και προσωρινά μέτρα τα οποία θα επιτρέψουν στην κυβέρνηση στο οπλοστάσιο το οποίο έχει ήδη ανακοινώσει, να προσθέσουμε κάποια ακόμα μέτρα» για τη στήριξη της κοινωνίας, δήλωσε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στη συνέντευξη Τύπου μετά τη σύνοδο κορυφής της ΕΕ στις Βρυξέλλες. Διαβεβαίωσε ότι η κυβέρνηση κάνει ό,τι περάνει από το χέρι της στο πλαίσιο των δημοσιονομικών της περιορισμών για να ανττιμετωπίσει ένα παγκόσμιο πρόβλημα.

«Δεν περιμένω ότι θα βγουν λαγοί από το καπέλο, ζητάμε στοχευμένα και προσωρινά μέτρα», όπως υπογράμμισε.

Ειδικότερα, ανέφερε πως «η στήριξη της κοινωνίας δεν σταματά σε αυτά τα οποία έχουμε εξαγγείλει», κάνοντας ειδική μνεία στα μέτρα με την τιμή για το πετρέλαιο θέρμανσης.

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