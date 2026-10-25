Φώφη Γεννηματά: Πέντε χρόνια από τον θάνατό της - Στις 12:30 το μνημόσυνο στο Α' Νεκροταφείο Αθηνών

Η πρώην πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ έφυγε από τη ζωή στις 25/10/21 μετά από πολυετή μάχη με τον καρκίνο του μαστού

Ελένη Ευστρατίου

Φώφη Γεννηματά: Πέντε χρόνια από τον θάνατό της - Στις 12:30 το μνημόσυνο στο Α' Νεκροταφείο Αθηνών
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
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  • Η Φώφη Γεννηματά απεβίωσε στις 25 Οκτωβρίου 2021 μετά από πολυετή μάχη με τον καρκίνο του μαστού σε ηλικία 57 ετών.
  • Στις 25 Οκτωβρίου 2026 θα πραγματοποιηθεί μνημόσυνο στο Α' Νεκροταφείο Αθηνών με παρουσία πολιτικών προσώπων, όπως ο Νίκος Ανδρουλάκης.
  • Ήταν πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ από το 2015 και ίδρυσε το Κίνημα Αλλαγής το 2017, με σημαντική επιρροή στην ελληνική πολιτική ζωή.
  • Αντιμετώπιζε τον καρκίνο από το 2008, μιλώντας δημόσια για την ασθένειά της και την ανάγκη πρόληψης.
  • Η Πολιτεία τιμά τη μνήμη της με το εθνικό πρόγραμμα πρόληψης καρκίνου του μαστού «Φώφη Γεννηματά», που προσφέρει δωρεάν προληπτικό έλεγχο σε γυναίκες.
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Πέντε χρόνια συμπληρώνονται σήμερα, Κυριακή 25 Οκτωβρίου, από τον θάνατο της Φώφης Γεννηματά, πρώην πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ, που πάλεψε μέχρι την τελευταία στιγμή με τον καρκίνο του μαστού.

Το μνημόσυνο θα πραγματοποιηθεί στις 12:30 στο Α΄ Νεκροταφείο Αθηνών, ενώ πλήθος κόσμου από τον πολιτικό χώρο αναμένεται να δώσει το παρόν, ανάμεσά τους και ο Νίκος Ανδρουλάκης.

Η είδηση του θανάτου της το 2021 συγκλόνισε την Ελλάδα καθώς η ίδια ήταν μόλις 57 ετών, πλήρως ενεργή στον πολιτικό αγώνα ανάδειξης του νέου προέδρου στο ΠΑΣΟΚ.

Η πολιτική της πορεία

Η Φώφη Γεννηματά γεννήθηκε το 1964 σε πολιτική οικογένεια. Ιστορικό στέλεχος του Κινήματος ο πατέρας της, Γεώργιος Γεννηματάς και γυναίκα με ενεργή κοινωνική δράση και μέλος της Ένωσης Γυναικών Ελλάδας η μητέρα της, Κάκια Βέργου.

Η ίδια ξεκίνησε την πολιτική της πορεία ως βουλευτής Α’ Αθήνας το 2000 λαμβάνοντας σειρά σημαντικών θέσεων, όπως γραμματέας του Τομέα Παιδείας και Εκπαίδευσης του ΠΑΣΟΚ, υπερνομάρχης Αθήνας-Πειραιά και πρόεδρος της Ένωσης Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων. Το 2009 ανέλαβε για πρώτη φορά κυβερνητικό αξίωμα ως υφυπουργός Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και στη συνέχεια διατέλεσε εκπρόσωπος Τύπου και αναπληρώτρια υπουργός Εθνικής Άμυνας.

Το 2015 εξελέγη πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ και το 2017 ίδρυσε το Κίνημα Αλλαγής (ΚΙΝΑΛ), οδηγώντας το νέο κόμμα με εκλογικές διαδικασίες που ανέδειξαν την ηγεσία της μέσω συμμετοχής χιλιάδων μελών και ψηφοφόρων. Η Φώφη Γεννηματά υπήρξε μια πολιτικός με ισχυρή προσωπικότητα, βαθιά αφοσίωση στην Κεντροαριστερά και αδιαμφισβήτητη επιρροή στην ελληνική πολιτική ζωή, αφήνοντας ανεξίτηλο αποτύπωμα.

Η μάχη με τον καρκίνο

Προσωπική της μάχη από το 2008 η ασθένεια του καρκίνου του μαστού, που δεν επέτρεψε ποτέ να την επηρεάσει στις πολιτικές της υποχρεώσεις.

Η ίδια είχε έρθει αντιμέτωπη με την ασθένεια από νωρίς, καθώς έχασε και τους δύο της γονείς με διαφορά μόλις επτά μηνών το 1993 και το 1994.

Σε δημόσιες δηλώσεις της είχε μιλήσει για το βάρος αυτής της εμπειρίας και για τον φόβο που τη συνόδευε επί χρόνια. «Με επτά μήνες διαφορά έφυγαν οι γονείς μου από τη ζωή. Πρώτα η μητέρα μου και μετά ο πατέρας μου. Μόνο αυτό μπορούσε να συμβεί με αυτούς τους ανθρώπους. Ήταν μαζί από δεκατριών χρονών. Μια ζωή μαζί», είχε δηλώσει.

Είχε αναφέρει: «Ένας από τους λόγους που επέλεξα να μιλήσω στη συνέχεια εγώ ήταν γιατί έπρεπε αυτό το πράγμα να το σπάσουμε. Δεν τελειώνει η ζωή. Δεν σταματάς να είσαι γυναίκα και πρέπει να συνεχίσεις να ζεις».

Σε συνέντευξή της στον Alpha, τον Ιούνιο του 2020, είχε περιγράψει με συγκλονιστική ειλικρίνεια την αγωνία της ως μητέρας: «Είναι εξαιρετικά δύσκολο να σκέφτεσαι ότι τα παιδιά σου μπορεί να μεγαλώσουν χωρίς εσένα».

Τον Οκτώβριο του 2021, η κατάσταση της υγείας της επιδεινώθηκε και εισήχθη στο νοσοκομείο «Ευαγγελισμός». Στις 12:04 το μεσημέρι της 25ης Οκτωβρίου άφησε την τελευταία της πνοή, προκαλώντας ένα κύμα συγκίνησης σε ολόκληρη τη χώρα.

Λίγες ώρες πριν από τον θάνατό της, είχε γιορτάσει στο νοσοκομείο τα 17α γενέθλια του γιου της. Γιατί πίσω από την πολιτικό, υπήρχε μια μητέρα με τις ίδιες αγωνίες και την ίδια επιθυμία να βρίσκεται κοντά στα τρία παιδιά της, την Αιμιλία, την Κατερίνα και τον Γιώργο.

Δύο ημέρες μετά τον θάνατό της, στις 27 Οκτωβρίου 2021, ανακοινώθηκε η πρόθεση της Πολιτείας να τιμήσει τη μνήμη της με ένα πρόγραμμα πρόληψης του καρκίνου του μαστού που θα έφερε το όνομά της. Το 2022 παρουσιάστηκε το εθνικό πρόγραμμα «Φώφη Γεννηματά», με δωρεάν προληπτικό έλεγχο για γυναίκες.

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