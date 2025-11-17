Πολυτεχνείο: Η κόρη της Φώφης Γεννηματά στην κεφαλή με την αιματοβαμμένη σημαία
Σαν σήμερα η Φώφη Γεννηματά θα είχε γενέθλια
Ανάμεσα στα πρόσωπα που κρατούσαν την ελληνική αιματοβαμμένη σημαία στην πορεία για την 52η επέτειο του Πολυτεχνείου, ήταν η κόρη της Φώφης Γεννηματά και του Ανδρέα Τσούνη.
Ο ίδιος σε ανάρτησή του στα social media έγραψε: «Στην κορυφή της πορείας για την 52η επέτειο του Πολυτεχνείου βρέθηκε φέτος η Κατερίνα Γεννηματά-Τσούνη, κρατώντας με το αριστερό της χέρι το ένα άκρο της αιματοβαμμένης ελληνικής σημαίας. Η εικόνα της συγκίνησε πολλούς, όχι μόνο για το φορτίο της ιστορικής στιγμής, αλλά και γιατί σήμερα η μητέρα της, Φώφη Γεννηματά, θα είχε γενέθλια».
Η ανάρτηση του Ανδρέα Τσούνη
