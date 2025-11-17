Πολυτεχνείο: Περισσότεροι από 15.000 διαδηλωτές στη μεγάλη, ειρηνική πορεία

Καπνογόνα από διαδηλωτές κατά την διάρκεια της πορείας

Περισσότεροι από 15.000 διαδηλωτές συμμετείχαν στη μεγαλειώδη και ειρηνική πορεία που πραγματοποιήθηκε προς τιμήν της 52η επετείου της εξέγερσης των φοιτητών στο Πολυτεχνείο,τον Νοέμβριο του 1973.

Όπως κάθε χρόνο έτσι και φέτος η πορεία ξεκίνησε από την Πατησίων με προορισμό της αμερικανική πρεσβεία όπου και ολοκληρώθηκε λίγο μετά τις 20:00. Μετά την άφιξη της σημαίας ακολούθησε η δεύτερη ομάδα διαδηλωτών, με τον σύνδεσμο φυλακισθέντων εξορισθέντων αντιστασιακών 1967-1974 να προπορεύεται και φοιτητικούς συλλόγους και τα υπόλοιπα μπλόκα να ακολουθούν.

Γενική άποψη της πορείας για την 52η επέτειο του Πολυτεχνείου, Δευτέρα 17 Νοεμβρίου 2025 Eurokinissi

Οι φοιτητές μάλιστα απέτισαν φόρο τιμής και στα θύματα του πολύνεκρου σιδηροδρομικού δυστυχήματος των Τεμπών, κρατώντας την αιματοβαμμένη σημαία, σύμβολο του αντιδικτατορικού αγώνα και τραγουδώντας τον Εθνικό Ύμνο μπροστά από το αυτοσχέδιο μνημείο που έχει στηθεί για τη μνήμη των νεκρών.

Στη συνέχεια ακολούθησε η πορεία προς την Αμερικανική πρεσβεία.

Μπροστά από τη Λέσχη Αξιωματικών συμμετέχοντες στο μπλοκ έστρωσαν κόκκινα γαρύφαλλα μπροστά από τη διέλευση της σημαίας.

Φτάνοντας στην πρεσβεία, οι διαδηλωτές φώναξαν επίκαιρα της επετείου συνθήματα και μετά ενός λεπτού σιγή για τα θύματα του Πολυτεχνείου έψαλλαν τον ελληνικό εθνικό ύμνο.

Στη συνέχεια, κάλυψαν εκ νέου τη σημαία και αποχώρησαν.

Το «παρών» έδωσαν επίσης και πολιτικοί αρχηγοί μεταξύ των οποίων η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωή Κωνσταντοπούλου, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Σωκράτης Φάμελλος καθώς και ο Γενικός Γραμματέας του ΚΚΕ, Δημήτρης Κουτσούμπας.

Η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωή Κωνσταντοπούλου Eurokinissi

Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Σωκράτης Φάμελλος Eurokinissi

Ο Γενικός Γραμματέας του ΚΚΕ, Δημήτρης Κουτσούμπας Eurokinissi

Στιγμιότυπο από την πορεία για το Πολυτεχνείο Χάρης Γκίκας / Newsbomb

Μεγάλη ήταν και η κινητοποίηση των Αρχών και σήμερα αλλά και τις δύο προηγούμενες ημέρες καθώς περισσότεροι από 5.000 αστυνομικοί από ΜΑΤ, ΔΙΑΣ, ΔΡΑΣΗ, ΟΠΚΕ, Ασφάλεια και Τροχαία βρέθηκαν επί ποδός κυρίως γύρω από το Πολυτεχνείο, τα πανεπιστημιακά ιδρύματα, τις πρεσβείες των ΗΠΑ και του Ισραήλ, δημόσια κτίρια και την ευρύτερη περιοχή των Εξαρχείων σύμφωνα με τις επίσημες ανακοινώσεις της ΕΛ.ΑΣ.

Σε 47 προσαγωγές εκ των οποίων οι 11 μετατράπηκαν σε συλλήψεις προχώρησε η αστυνομία από το μεσημέρι της Δευτέρας στην Αθήνα, ενώ σε έξι προσαγωγές και δύο συλλήψεις προχώρησε η ΕΛ.ΑΣ. στη Θεσσαλονίκη.

Αστυνομικές δυνάμεις μπροστά από την Αμερικανική πρεσβεία Χάρης Γκίκας / Newsbomb

Στην πρεσβεία των ΗΠΑ η κεφαλή της πορείας Χάρης Γκίκας / Newsbomb

Διαδηλωτές και αστυνομικοί μπροστά από την πρεσβεία Χάρης Γκίκας / Newsbomb

Από την πορεία του Πολυτεχνείου Χάρης Γκίκας / Newsbomb

Καπνογόνα από διαδηλωτές κατά την διάρκεια της πορείας Χάρης Γκίκας / Newsbomb

Από την πορεία για το Πολυτεχνείο Χάρης Γκίκας / Newsbomb

